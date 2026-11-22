Snapshot Ο Παύλος Πολάκης παντρέψε την κόρη του Σταυρούλα το Σάββατο το βράδυ.

Ο γάμος έγινε σε γεμάτο κέντρο με έντονο κέφι και συγκίνηση του βουλευτή.

Στο γλέντι κυριάρχησαν οι κρητικοί χοροί.

Ο Παύλος Πολάκης εντυπωσίασε με το ζεϊμπέκικο που χόρεψε. Snapshot powered by AI

Την κόρη του, Σταυρούλα, πάντρεψε το Σάββατο το βράδυ ο Παύλος Πολάκης.

Το κέντρο που έγινε το γλέντι του γάμου ήταν κατάμεστο, με το κέφι να είναι έντονο και τον συγκινημένο βουλευτή να καμαρώνει την κόρη του νυφούλα.

Φυσικά, από το γλέντι δεν έλειψαν οι χοροί -κυρίως τα κρητικά- ενώ ο Παύλος Πολάκης εντυπωσίασε με το ζεϊμπέκικο που χόρεψε.

«Και στο τέλος ζεϊμπέκικο… Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε… και ήταν χιλιάδες!!!», έγραψε σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook.

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