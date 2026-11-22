Snapshot Το επόμενο μαχητικό αεροσκάφος της Βρετανίας, το Tempest, αναμένεται να είναι το τελευταίο με πιλότο, με στόχο επιχειρησιακή λειτουργία έως το 2035.

Το πρόγραμμα GCAP, προϋπολογισμού πολλών δισεκατομμυρίων λιρών, αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη BAE Systems, την ιταλική Leonardo και την ιαπωνική Japan Aircraft Industrial Enhancement Company.

Η RAF σχεδιάζει να συνδυάσει επανδρωμένα μαχητικά, όπως Typhoon και F-35, με αυτόνομα μη επανδρωμένα συστήματα υποστηριζόμενα από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη αναμένεται να πετάξουν στον βρετανικό εναέριο χώρο από το επόμενο έτος, αναλαμβάνοντας πιο επικίνδυνες αποστολές.

Δοκιμές της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ δείχνουν τον συνδυασμό επανδρωμένων αεροσκαφών με αυτόνομα drones που εκτελούν ανεξάρτητες επιχειρήσεις βάσει εντολών. Snapshot powered by AI

Το επόμενο μαχητικό αεροσκάφος της Βρετανίας ενδέχεται να είναι το τελευταίο που θα πετάξει με πιλότο στο πιλοτήριο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF).

Ο αρχηγός της RAF, πτέραρχος σερ Χαρβ Σμάιθ, δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης , θα μεταμορφώσουν τη στρατιωτική αεροπορία «τόσο ριζικά όσο η μετάβαση από τους έλικες στους κινητήρες τζετ».

Το επόμενο μαχητικό αεροσκάφος της RAF, με την ονομασία «Tempest», θα είναι ένα μαχητικό έκτης γενιάς με τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Αεροπορικής Μάχης (GCAP).

Στόχος είναι να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία έως το 2035

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η βρετανική BAE Systems, η ιταλική Leonardo και η ιαπωνική εταιρεία Japan Aircraft Industrial Enhancement Company.

Ο σερ Χαρβ δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph ότι το πρόγραμμα, προϋπολογισμού πολλών δισεκατομμυρίων λιρών, «είναι ίσως το τελευταίο επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος που θα κατασκευάσουμε ποτέ», προσθέτοντας ότι «η μελλοντική RAF θα συνδυάζει τα Typhoon και F-35 με αυτόνομα συστήματα».

Τα βασικά μαχητικά αεροσκάφη της Βρετανίας είναι σήμερα το Eurofighter Typhoon FGR4 και το stealth Lightning F-35B. Το τελευταίο χρησιμοποιείται και από το Βασιλικό Ναυτικό, καθώς έχει τη δυνατότητα απονήωσης από αεροπλανοφόρο.

Η Βρετανία διαθέτει ήδη και ένα τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το Protector, μήκους 11 μέτρων, το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί αποστολές επιτήρησης και ένοπλες επιχειρήσεις.

Το αεροσκάφος επιχειρεί από τη βάση της RAF στο Γουάντινγκτον, στο Λίνκολνσαϊρ, μπορεί να παραμένει στον αέρα για περίπου 40 ώρες και να μεταφέρει πυραύλους Brimstone και κατευθυνόμενες βόμβες ακριβείας Paveway.

Ο σερ Χαρβ δήλωσε στην Telegraph: «Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι μηχανές θα αναλαμβάνουν τις πιο επικίνδυνες αποστολές αντί για τους ανθρώπους. Ωστόσο, η τεχνολογία πρέπει να ενισχύει την ανθρώπινη κρίση και όχι να αντικαθιστά την ανάληψη ευθύνης.

Το μαχητικό αεροσκάφος του προγράμματος GCAP είναι ίσως το τελευταίο επανδρωμένο μαχητικό που θα κατασκευάσουμε ποτέ, όχι επειδή οι άνθρωποι θα γίνουν λιγότερο σημαντικοί, αλλά για τον ακριβώς αντίθετο λόγο».

Πρόσθεσε επίσης: «Μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη θα αρχίσουν να πετούν στον βρετανικό εναέριο χώρο από το επόμενο έτος. Αυτό είναι εξίσου συναρπαστικό και αναγκαίο».

Μια δοκιμή της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα έδωσε μια πρώτη εικόνα του μέλλοντος στο οποίο αναφέρθηκε ο επικεφαλής της RAF.

Από την αεροπορική βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια απογειώθηκε ένα επανδρωμένο μαχητικό F-22 Raptor, το οποίο ανέλαβε τον ρόλο του εναέριου «επικεφαλής», δίνοντας τακτικές εντολές σε ένα κοντινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που λειτουργούσε ως «συνοδός».

Το drone YFQ-44A Fury, το οποίο μοιάζει με ένα συμβατικό επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος, ερμήνευσε αυτόνομα τις εντολές, επέλεξε τους δικούς του ελιγμούς και εκτέλεσε προσομοιωμένες αποστολές αερομαχίας.