Το ανοσοποιητικό σύστημα ακολουθεί ένα καθημερινό βιολογικό ρολόι, με τη δραστηριότητά του να επηρεάζεται από τον ύπνο, το φως και τον χρονισμό των καθημερινών σας συνηθειών.

Τον χειμώνα, οι μικρότερης διάρκειας ημέρες και ο περισσότερος χρόνος που περνάμε σε εσωτερικούς χώρους καθιστούν πιο δύσκολη τη διατήρηση αυτών των συνηθειών, ακριβώς τη στιγμή που οι ιοί του αναπνευστικού γίνονται πιο συχνοί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σας χρειάζεται «ενίσχυση». Ο πιο ουσιαστικός στόχος είναι να υποστηρίξετε τη φυσιολογική λειτουργία του, λαμβάνοντας παράλληλα αποδεδειγμένα μέτρα για την μείωση του κινδύνου λοίμωξης.

Τι σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα διαθέτει ένα καθημερινό ρολόι;

Πολλές ανοσολογικές διεργασίες παρουσιάζουν διακυμάνσεις σε ένα διάστημα περίπου 24 ωρών, καθώς είναι συντονισμένες με τους κιρκάδιους ρυθμούς του σώματος. Ο ύπνος και το φως της ημέρας βοηθούν στη διατήρηση αυτού του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος. Ωστόσο, ένα καλά συγχρονισμένο βιολογικό ρολόι δεν καθιστά κάποιον… άτρωτο απέναντι στη γρίπη ή σε άλλους ιούς του χειμώνα.

Ποιες 6 συνήθειες, λοιπόν, βοηθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα;

1. Προστατέψτε το πρόγραμμα του ύπνου σας

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο οργανισμός ρυθμίζει τις ανοσολογικές αποκρίσεις και υποστηρίζει την αποκατάσταση των επιμέρους συστημάτων του. Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 7–9 ώρες ύπνου κάθε βράδυ.

Προσπαθήστε να τηρείτε σταθερές ώρες ύπνου και αφύπνισης (ακόμη και τα Σαββατοκύριακα) αντί να προσπαθείτε να αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο αρκετών ημερών με έναν πολύωρο ύπνο σε άλλη φάση.

2. Περάστε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους με το φως της ημέρας

Το φως της ημέρας βοηθά στη ρύθμιση του βιολογικού σας ρολογιού, ειδικά αν βγαίνετε έξω νωρίς μέσα στην ημέρα. Ακόμη και ένας σύντομος πρωινός περίπατος μπορεί να ενισχύσει τον κύκλο φωτός-σκότους, ο οποίος υποστηρίζει τον τακτικό ύπνο.

Πρόκειται για μια χρήσιμη συνήθεια, αν και από μόνη της δεν αποτελεί επιστημονικά αποδεδειγμένο τρόπο πρόληψης του κρυολογήματος.

3. Τροφές θρεπτικές και όχι «για ενίσχυση του ανοσοποιητικού»

Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος χρειάζονται επαρκή ποσότητα πρωτεϊνών, βιταμινών και μετάλλων. Ένα διατροφικό πρότυπο μεσογειακού τύπου, που περιλαμβάνει λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και ψάρια, προσφέρει ποικιλία, χωρίς να βασίζεται σε κάποια υποτιθέμενη «υπερτροφή».

Τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες ενισχύουν επίσης το μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο αλληλεπιδρά με το ανοσοποιητικό σύστημα. Ωστόσο, καμία μεμονωμένη τροφή δεν μπορεί να εγγυηθεί προστασία από τις λοιμώξεις.

4. Συνεχίστε να κινείστε ακόμα και όταν πέφτει η θερμοκρασία

Το περπάτημα, η ποδηλασία και άλλες μορφές μέτριας σωματικής δραστηριότητας προάγουν τη γενική υγεία, βελτιώνουν τον ύπνο και βοηθούν στη διαχείριση του στρες. Προσπαθήστε να παραμένετε δραστήριοι τις περισσότερες ημέρες, αντί να εγκαταλείψετε την άσκηση μέχρι την άνοιξη.

Ένας γρήγορος περίπατος κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να συνδυάσει δύο συνήθειες, χωρίς να απαιτείται συνδρομή σε γυμναστήριο.

5. Δημιουργήστε «χώρο» για αποκατάσταση από το στρες

Το παρατεταμένο στρες μπορεί να διαταράξει τον ύπνο και να μεταβάλει τα σήματα του ανοσοποιητικού συστήματος. Σύντομα διαλείμματα, η συναναστροφή με άλλους ανθρώπους, μια πιο ήρεμη βραδινή ρουτίνα ή μια χαλαρωτική δραστηριότητα μπορούν να κάνουν τις εβδομάδες με έντονο στρες πιο διαχειρίσιμες.

Αυτές οι συνήθειες ενισχύουν την ευεξία, αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως «θεραπείες» για διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος.

6. Εφαρμόστε προληπτικά μέτρα που στοχεύουν άμεσα στις λοιμώξεις

Ο εμβολιασμός διαφέρει από την υποστήριξη μέσω του τρόπου ζωής: εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει συγκεκριμένα παθογόνα. Οι συστάσεις για τη γρίπη στην Ελλάδα δίνουν προτεραιότητα σε άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες και τα άτομα με συγκεκριμένα χρόνια νοσήματα.

Η τήρηση του προβλεπόμενου προγράμματος εμβολιασμού, ο αερισμός των κλειστών χώρων όπου συνωστίζεται κόσμος και η σωστή υγιεινή των χεριών παρέχουν πιο άμεση προστασία από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, σε σύγκριση με οποιαδήποτε πρακτική, που υποτίθεται, ότι «ενισχύει το ανοσοποιητικό».

Είναι σκόπιμο να λαμβάνετε βιταμίνες για να αποφύγετε τις χειμερινές λοιμώξεις;

Η αποκατάσταση μιας διατροφικής ανεπάρκειας είναι σημαντική, ειδικά όταν αυτή έχει διαγνωστεί ιατρικά. Ωστόσο, τα συμπληρώματα σε υψηλές δόσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια ισορροπημένη διατροφή ή τον εμβολιασμό.

Μια μετα-ανάλυση του 2025, η οποία εξέτασε 46 τυχαιοποιημένες μελέτες, δεν διαπίστωσε στατιστικά σημαντική συνολική μείωση των οξέων λοιμώξεων του αναπνευστικού μέσω της λήψης συμπληρωμάτων βιταμίνης D.

Όσοι ενδέχεται να παρουσιάζουν έλλειψη θα πρέπει να συζητήσουν τις ατομικές τους ανάγκες με έναν επαγγελματία υγείας, αντί να λαμβάνουν μεγάλες δόσεις με την ελπίδα ότι θα εξασφαλίσουν προστασία.

Συχνές Ερωτήσεις

"Εκπαιδεύουν" το ανοσοποιητικό σύστημα τα κρύα ντους;

Όχι με πειστικό τρόπο. Μια συστηματική ανασκόπηση του 2025 δεν εντόπισε σημαντική άμεση βελτίωση στην λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος από το ντους με κρύο νερό. Τα στοιχεία για άλλα πιθανά οφέλη δεν αποδεικνύουν ότι τα κρύα ντους προλαμβάνουν τις χειμερινές λοιμώξεις.

Είναι πολύ αργά για το εμβόλιο της γρίπης μετά τον Οκτώβριο;

Όχι. Αν και ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος θεωρούνται γενικά οι καταλληλότεροι μήνες, ο εμβολιασμός σε μεταγενέστερο στάδιο της περιόδου έξαρσης της γρίπης μπορεί να παραμείνει ωφέλιμος. Όσοι εμπίπτουν στις ομάδες που αφορούν οι συστάσεις στην Ελλάδα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους, αντί να θεωρήσουν ότι «έχασαν το παράθυρο εμβολιασμού».

Συμπέρασμα

Ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, η έκθεση στο φως της ημέρας, η ποικιλία στη διατροφή, η σωματική κίνηση και η αποκατάσταση μπορούν να ενισχύσουν τους φυσιολογικούς αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού. Για να μειώσετε τον κίνδυνο λοιμώξεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, συνδυάστε αυτές τις συνήθειες με τον εμβολιασμό και τα προληπτικά μέτρα που ενδείκνυνται για εσάς.

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