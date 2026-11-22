Snapshot Σύμφωνα με έρευνα του PosoKanei, τα προϊόντα καθημερινής χρήσης είναι γενικά φθηνότερα στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εκτός ορισμένων εισαγόμενων προϊόντων που είναι ακριβότερα.

Από τα 20 προϊόντα που εξετάστηκαν, τα 10 έχουν χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα και τα άλλα 10 υψηλότερες, με χαμηλότερες τιμές σε είδη προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και βρεφικά προϊόντα.

Η σύγκριση τιμών έγινε χωρίς ΦΠΑ για να υπάρχει κοινή φορολογική βάση και βασίστηκε στη μέση τιμή 30 ημερών, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εκπτώσεων.

Προϊόντα όπως το παγωτό, ο αλεσμένος καφές espresso και τα δημητριακά με σοκολάτα καταγράφουν υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και της ακρίβειας στην ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές των προϊόντων. Snapshot powered by AI

Χαμηλότερες είναι οι τιμές στα προϊόντα καθημερινής χρήσης στο σούπερ μάρκετ, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά αρκετά υψηλότερες σε ορισμένα προϊόντα εισαγωγής.

Αυτό δείχνει έρευνα του PosoKanei, με βάση τις τιμές χωρίς ΦΠΑ. Η έρευνα εξέτασε τις τιμές 20 προϊόντων καθημερινής χρήσης στα ελληνικά και ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, για διάστημα 30 ημερών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συνηθισμένα προϊόντα όπως τα ζυμαρικά, η οδοντόκρεμα, το αφρόλουτρο και το κρεμοσάπουνο είναι πιο οικονομικά στην Ελλάδα, συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως ορισμένα είδη όπως το παγωτό, ο αλεσμένος καφές espresso και τα δημητριακά με σοκολάτα καταγράφουν υψηλότερες τιμές.

Από τους 20 κωδικούς που εξετάζονται, στους δέκα η ελληνική τιμή είναι χαμηλότερη από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο και στους άλλους δέκα υψηλότερη. Στη δεκάδα των χαμηλότερων ελληνικών τιμών περιλαμβάνονται αρκετά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και είδη βρεφικής φροντίδας, ενώ στην αντίστοιχη δεκάδα των υψηλότερων τιμών συναντώνται προϊόντα διατροφής, προσωπικής φροντίδας και φροντίδας κατοικιδίων.

Αφαίρεση του ΦΠΑ

Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε χωρίς ΦΠΑ. Επειδή οι συντελεστές ΦΠΑ διαφέρουν μεταξύ των χωρών και των κατηγοριών προϊόντων, η αφαίρεσή του επιτρέπει τη σύγκριση των τιμών σε κοινή φορολογική βάση.

Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιείται η μέση τιμή 30 ημερών, η οποία προκύπτει από τον αριθμητικό μέσο όρο των ημερήσιων τιμών. Με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζονται και οι προωθητικές εκπτώσεις της περιόδου, ώστε η σύγκριση να μην εξαρτάται από την τιμή μιας συγκεκριμένης ημέρας. Για κάθε προϊόν, η μέση τιμή 30 ημερών στην Ελλάδα συγκρίνεται με τον μέσο όρο των αντίστοιχων τιμών στις διαθέσιμες ευρωπαϊκές αγορές.

Για κάθε κωδικό καλύπτονται έξι έως οκτώ χώρες, πέραν της Ελλάδας, με τον ακριβή αριθμό να αναφέρεται στους πίνακες. Ανάλογα με το προϊόν, στη σύγκριση περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.Τα ποσοστά αποτυπώνουν τη διαφορά της ελληνικής τιμής από τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι τιμές χωρίς ΦΠΑ δεν ταυτίζονται με το τελικό ποσό που καταβάλλει ο καταναλωτής στο ταμείο.

Που καταγράφονται χαμηλότερες τιμές

Χαμηλότερες ελληνικές τιμές καταγράφονται σε προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών, με αρκετά από αυτά να συνδέονται με τις συνηθισμένες αγορές των νοικοκυριών. Στην προσωπική φροντίδα περιλαμβάνονται το αφρόλουτρο, το κρεμοσάπουνο, η οδοντόκρεμα και το σαμπουάν ενυδάτωσης. Στα τρόφιμα και τα ροφήματα συναντώνται τα σπαγγέτι, το αναψυκτικό τύπου cola, η κέτσαπ και η μαγιονέζα.

Προϊόν και συσκευασία Διαφορά χωρίς ΦΠΑ Χώρες σύγκρισης εκτός Ελλάδας Κρεμώδες αφρόλουτρο, 650 ml -47,5% 7 Κρεμοσάπουνο με αντλία, 250 ml -40,9% 8 Οδοντόκρεμα, 75 ml -39,7% 6 Σπαγγέτι, 500 g -34,1% 7 Αναψυκτικό τύπου cola, 1 λίτρο -29,2% 6 Σερβιέτες ακράτειας, 20 τεμάχια -27,5% 6 Κέτσαπ, 580 g -25,2% 6 Μαγιονέζα, 450 ml -20,9% 6 Σαμπουάν ενυδάτωσης, 400 ml -18,5% 6 Βρεφικές πάνες, 50 τεμάχια -12,7% 6

Που καταγράφονται υψηλότερες τιμές

Στην αντίθετη κατεύθυνση, υψηλότερες ελληνικές τιμές καταγράφονται σε δέκα προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες. Μεταξύ των μεγαλύτερων αποκλίσεων βρίσκονται το παγωτό 406 g, η υγρή τροφή σκύλου 150 g, ο αλεσμένος καφές espresso 250 g και τα δημητριακά με σοκολάτα 330 g.

Προϊόν και συσκευασία Διαφορά χωρίς ΦΠΑ Χώρες σύγκρισης εκτός Ελλάδας Παγωτό, 406 g +43,1% 8 Υγρή τροφή σκύλου, 150 g +38,3% 6 Αλεσμένος καφές espresso, 250 g +31,6% 6 Δημητριακά με σοκολάτα, 330 g +31,1% 8 Σαμπουάν, 200 ml +28,3% 6 Παιδικό γάλα σε σκόνη από το 2ο έτος, 800 g +26,9% 6 Αλμυρό σνακ με πάπρικα, 165 g +24,9% 6 Υγρό καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, 250 ml +22,8% 6 Τυρί κρέμα, 200 g +20,9% 7 Μπισκότα με πραλίνα, 304 g +13,6% 6

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Ο καταναλωτής δικαιούται να γνωρίζει τι πληρώνει και να έχει στη διάθεσή του στοιχεία που μπορεί να καταλάβει και να αξιοποιήσει. Η πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό απαιτεί από εμάς ακρίβεια στην ενημέρωση και επιμονή στον έλεγχο της αγοράς.

Με το PosoKanei αναδεικνύουμε διαφορές τιμών που αξίζουν την προσοχή μας και δίνουμε στον πολίτη περισσότερα μέσα για τις επιλογές του. Στο επόμενο βήμα, θα εξετάσουμε τι δείχνει η συνολική εικόνα περισσότερων κωδικών, μέσα από τη σύγκριση των μέσων τιμών τους.Για την Αρχή, η διαφάνεια αποτελεί καθημερινή ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή».

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