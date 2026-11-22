Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβερνοεπίθεση στο FBI μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες που διαφορετικά δεν θα μαθαίνονταν.

Η αναφορά του Τραμπ σχετίζεται με την υπόθεση πιθανής αθέμιτης σύμπραξης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2016 με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ έχει απορρίψει τις κατηγορίες συνεργασίας με τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτικά κίνητρα.

Η κυβερνοεπίθεση στόχευσε τη βάση δεδομένων NCIC, που χρησιμοποιείται από υπηρεσίες επιβολής της τάξης για στοιχεία όπως εντάλματα σύλληψης και ελέγχους αγοραστών όπλων.

Αυτή ήταν η δεύτερη κυβερνοεπίθεση στο FBI μέσα σε δύο μήνες, χωρίς ενδείξεις σύνδεσης με την υπόθεση της προεκλογικής εκστρατείας. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι η κυβερνοεπίθεση στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία (FBI) ενδέχεται να έχει και μία θετική επίπτωση, να γίνουν γνωστές πληροφορίες που ενδεχομένως να μη μαθαίνονταν ποτέ.

Μιλώντας στο Fox News το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «δεν μου αρέσει αυτό, αλλά ίσως μάθουμε πράγματα που δεν θα μαθαίναμε αλλιώς». Συγκεκριμένα, αναφερόταν στην υπόθεση «απάτης» κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2016 για την πιθανή αθέμιτη σύμπραξη της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016 με τη Μόσχα.

Ο κ. Τραμπ έχει απορρίψει επανειλημμένα στο παρελθόν τις έρευνες που τον ήθελαν να συνεργάζεται με τη Ρωσία για να κερδίσει στις εκλογές, χαρακτηρίζοντάς τες «συνωμοσία με πολιτικά κίνητρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβερνοεπίθεση των προηγούμενων ημερών σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News και CNN ανέφεραν ότι κυβερνοπειρατές έβαλαν στο στόχαστρο το National Crime Information Center (NCIC, «εθνικό κέντρο πληροφόρησης για το έγκλημα») βάση δεδομένων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες επιβολής της τάξης σε όλη τη χώρα, ιδίως για να αντλούν στοιχεία όσον αφορά εντάλματα σύλληψης ή ελέγχους επίδοξων αγοραστών όπλων, για παράδειγμα. Επρόκειτο για τη δεύτερη κυβερνοεπίθεση εναντίον του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας σε δυο μήνες.

Χάκερ παραβίασαν την εθνική βάση δεδομένων

Στόχος χάκερ φέρονται να παραβίασαν το National Crime Information Center (NCIC), την κεντρική βάση δεδομένων που χρησιμοποιούν οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές αρχές για εντάλματα σύλληψης και ελέγχους ποινικού μητρώου. Πρόκειται για τη δεύτερη παραβίαση σε συστήματα της υπηρεσίας μέσα σε λίγους μήνες.

Το NCIC αποτελεί τη βασική υποδομή ανταλλαγής πληροφοριών για τις αρχές επιβολής του νόμου σε όλη την αμερικανική επικράτεια, επιτρέποντας την καθημερινή αναζήτηση και διασταύρωση στοιχείων για εντάλματα και ποινικά ιστορικά.

Διαβάστε επίσης