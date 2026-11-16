Πρώην πράκτορας του FBI υπεξαίρεσε 2,47 εκατ. δολάρια - Το ChatGPT τον έστειλε στην Πορτογαλία

Εκμεταλλεύτηκε την πρόσβασή του στις έρευνες του FBI για να κλέψει κρυπτονομίσματα

Δημήτρης Δρίζος

Πρώην πράκτορας του FBI υπεξαίρεσε 2,47 εκατ. δολάρια - Το ChatGPT τον έστειλε στην Πορτογαλία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρώην πράκτορας του FBI Πάτρικ Στίβεν Γιάροκ υπεξαίρεσε 2,47 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από υποθέσεις ποινικών ερευνών.
  • Χρησιμοποίησε το ChatGPT για επενδυτικές συμβουλές και για να επιλέξει την Πορτογαλία ως προορισμό για τη νέα του ζωή στην Ευρώπη.
  • Μετέτρεπε τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα σε άλλα ψηφιακά νομίσματα και έκανε διαδοχικές συναλλαγές για να κρύψει την προέλευση των χρημάτων.
  • Ο Γιάροκ προχώρησε σε νομικές διαδικασίες για να αποκτήσει φορολογικό μητρώο στην Πορτογαλία και σχεδίαζε τη μετακόμισή του εκεί το 2026.
  • Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 ετών, καθώς οι πράξεις του έθεσαν σε κίνδυνο έρευνες και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
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Μια υπόθεση υπεξαίρεσης κρυπτονομισμάτων εκατομμυρίων δολαρίων, με πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο που είχε ως αποστολή την καταπολέμηση του εγκλήματος, αποκάλυψε ένα απρόσμενο σχέδιο.

Αφού υπεξαίρεσε χρήματα που συνδέονταν με ποινικές έρευνες, ένας πρώην ομοσπονδιακός πράκτορας των ΗΠΑ άρχισε να προετοιμάζει μια νέα ζωή στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να αποφασίσει πού θα εγκατασταθεί.

Πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ο 37χρονος Πάτρικ Στίβεν Γιάροκ, πρώην πράκτορας του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), ο οποίος δήλωσε ένοχος για απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο άνδρας υπεξαίρεσε περίπου 2,47 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια εξέτασε το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί στην Πορτογαλία.

Η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο πρώην πράκτορας είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να ζητήσει επενδυτικές συμβουλές και να εντοπίσει την καλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζήσει. Ανάμεσα στις προτάσεις που προέκυψαν ήταν η Πορτογαλία, καθώς και η δυνατότητα αγοράς ενός αμπελώνα.

Εκμεταλλεύτηκε την πρόσβασή του στις έρευνες του FBI για να κλέψει κρυπτονομίσματα

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Πάτρικ Γιάροκ εργαζόταν στο παράρτημα του FBI στη Βοστώνη από το 2017 έως τις αρχές του 2025, ως μέλος ομάδας που ασχολούνταν με τη διερεύνηση απειλών από ξένα κράτη.

Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακινήθηκε στη Διεύθυνση Αντικατασκοπείας και Κατασκοπείας, διατηρώντας την πρόσβασή του σε ηλεκτρονικά συστήματα που περιείχαν διαπιστευτήρια πρόσβασης σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, τα οποία συνδέονταν με ομοσπονδιακές έρευνες.

Μέσω αυτών των στοιχείων κατάφερε να μεταφέρει παράνομα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν σε άτομα υπό έρευνα, σε λογαριασμούς που συνδέονταν με ξένους κρατικούς παράγοντες, αλλά ακόμη και σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι που είχε δημιουργήσει το ίδιο το FBI για επιχειρησιακούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το σχέδιο είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2024 και περιλάμβανε περίπου 100 παράνομες μεταφορές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση στοιχείων πρόσβασης που συνδέονταν με 35 διαφορετικές έρευνες.

Μετέτρεπε τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα για να κρύψει την προέλευση των χρημάτων

Αφού αφαιρούσε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από τα πορτοφόλια, ο Γιάροκ τα μετέτρεπε σε άλλα κρυπτονομίσματα και πραγματοποιούσε διαδοχικές οικονομικές συναλλαγές, προκειμένου να δυσκολέψει τον εντοπισμό της προέλευσής τους.

Από τις 25 Νοεμβρίου 2025 έως τις 13 Ιανουαρίου 2026, μετέφερε περίπου 93.000 δολάρια σε έναν από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και στη συνέχεια διακίνησε τα χρήματα μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών.

Μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή προσωπικών οφειλών, μεταξύ των οποίων χρέη από πιστωτικές κάρτες, δόσεις αυτοκινήτου και άλλα δάνεια. Ωστόσο, τα σχέδια του πρώην πράκτορα δεν περιορίζονταν στην τακτοποίηση των οικονομικών του εκκρεμοτήτων.

Το ChatGPT πρότεινε την Πορτογαλία και εκείνος άρχισε να οργανώνει τη μετακόμιση

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάροκ σκόπευε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που είχε αποκτήσει παράνομα για να χρηματοδοτήσει μια νέα ζωή στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, ρώτησε το ChatGPT πώς θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις των επενδύσεών του και ποιο θα ήταν το καλύτερο μέρος για να ζήσει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πορτογαλία ήταν μία από τις προτάσεις που έλαβε από το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο παρουσίασε επίσης το ενδεχόμενο αγοράς ενός αμπελώνα στη χώρα.

Η πρόθεση εγκατάστασης στην Πορτογαλία άρχισε στη συνέχεια να αποκτά πρακτική διάσταση. Στις 15 Ιουνίου 2026, ο Γιάροκ έδωσε πληρεξούσιο σε Πορτογάλους δικηγόρους, προκειμένου να τον εκπροσωπήσουν ενώπιον της Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής της χώρας.

Στόχος του ήταν να εγγραφεί στις φορολογικές υπηρεσίες, να αποκτήσει πορτογαλικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και να εξασφαλίσει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της φορολογικής αρχής. Στη συνέχεια, άρχισε να οργανώνει ένα ταξίδι στην Πορτογαλία, το οποίο είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 20 χρόνια ο πρώην πράκτορας

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι τα εγκλήματα που διέπραξε ο Γιάροκ είχαν συνέπειες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις οικονομικές απώλειες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι ενέργειές του έθεσαν σε κίνδυνο έρευνες που αφορούσαν εγκληματικές οργανώσεις και ξένα κράτη, προκαλώντας ζημιά σε επιχειρήσεις που σχετίζονταν με τη δημόσια και την εθνική ασφάλεια.

Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων φέρεται επίσης να έθεσε σε κίνδυνο πηγές και μεθόδους που χρησιμοποιούσε το FBI στις ποινικές έρευνες και στη συλλογή πληροφοριών για ξένες χώρες.

Αφού δήλωσε ένοχος στις αρχές Νοεμβρίου, ο Πάτρικ Στίβεν Γιάροκ αναμένει πλέον την ανακοίνωση της ποινής του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαρτίου 2027. Ο πρώην πράκτορας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και 20 ετών.

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