Snapshot Το νέο νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με στόχο την επανεξέταση ορισμένων κυρώσεων για ελαφρές παραβάσεις.

Προβλέπεται κίνητρο για γρήγορη απόκτηση κατάλληλης άδειας οδήγησης σε περιπτώσεις οδήγησης με άδεια κατώτερης κατηγορίας, μειώνοντας τον χρόνο αφαίρεσης διπλώματος.

Αλλάζουν οι ποινές για παράνομο παρκάρισμα με αύξηση προστίμου και μείωση χρόνου αφαίρεσης άδειας, διατηρώντας αυστηρές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις στάθμευσης.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω αυστηρότερου ΚΟΚ, αυξημένων ελέγχων και χρήσης καμερών.

Το δεκάμηνο του 2026 σημειώθηκε μείωση 56 θανάτων και σημαντική μείωση τραυματισμών από τροχαία σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Snapshot powered by AI

Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα, φέρνει αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που δεν αλλοιώνουν τον αυστηρό πυρήνα της οδικής ασφάλειας, αλλά θέτουν ένα πλαίσιο επανεξέτασης ορισμένων κυρώσεων, όπως περιπτώσεις αφαίρεσης διπλώματος για οδήγηση οχήματος κατηγορίας που δεν καλύπτεται από το δίπλωμα ή παραβάσεις στάθμευσης.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας σχολίασε ότι παραμένει ακέραιη η φιλοσοφία του ΚΟΚ, αλλά έρχονται τροποποιήσεις για περιπτώσεις παραβάσεων χαμηλής επικινδυνότητας.

Κίνητρα και ελαφρύτερες ποινές

Όπως έχει αναφέρει, ενδεικτικά, ο κ. Κώτσηρας στις αλλαγές περιλαμβάνεται η παροχή κινήτρου για απόκτηση της κατάλληλης άδειας οδήγησης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος οδηγεί όχημα κατηγορίας το οποίο δεν καλύπτεται από την άδειά του. Για παράδειγμα εάν οδηγός μοτοσυκλέτας πιαστεί με άδεια οδήγησης χαμηλότερης κατηγορίας, αντί για ένα χρόνο αφαίρεση του διπλώματος θα μπορεί μετά από ένα μήνα και εφόσον έχει καταβάλλει το πρόστιμο να δώσει εξετάσεις για να λάβει την άδεια οδήγησης της μεγαλύτερης κατηγορίας και να του επιστραφεί στη συνέχεια το δίπλωμα του στην περίπτωση επιτυχίας του στις εξετάσεις χωρίς να χρειαστεί να παρέλθει ένα έτος, όπως ισχύει σήμερα.

Αλλαγές αναμένονται και στην παράβαση για παράνομο παρκάρισμα όπου το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσανατολίζεται στην αύξηση του χρηματικού προστίμου και στη μείωση του χρόνου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Να σημειωθεί πως διατηρούνται οι αυστηρές ποινές για σοβαρές και αντικοινωνικές παραβάσεις στάθμευσης (όπως η στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών ή λεωφορειολωρίδες).

Στόχος να μειωθούν τα θανατηφόρα δυστυχήματα

Πάντως, όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θανατηφόρα δυστυχήματα, επισημαίνοντας, ενδεικτικά, ότι το δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία σε σχέση με πέρυσι και πολύ λιγότεροι τραυματισμοί.

Γίνεται, μια πολυδιάστατη προσπάθεια που περιλαμβάνει τον αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, περισσότερους ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδιαίτερα για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και την αξιοποίηση των καμερών, οι οποίες λειτουργούν τόσο κατασταλτικά όσο και προληπτικά.

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