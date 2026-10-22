Γιώργος Κώτσηρας: Το ιατρικό ανακοινωθέν από το Ιπποκράτειο - Στεφανιογραφικός έλεγχος

Snapshot Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας εισήχθη στο Ιπποκράτειο λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

Υποβλήθηκε σε στεφανιογραφικό έλεγχο που έδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Ο συμπληρωματικός έλεγχος ολοκληρώνεται και αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Snapshot powered by AI

Σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα, υποβλήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας μετά το επεισόδιο προκάρδιου άλγους.

Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου, τις επόμενες ώρες αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Όπως μετέδωσε και νωρίτερα το Newsbomb, οναπληρωτής υπουργός Μεταφορών είναι καλά στην υγεία του. Πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο, είχε μεταβεί στο ιατρείο του Κοινοβουλίου. Εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ένιωσε κάποιον πόνο στο στήθος και αισθάνθηκε αδιαθεσία και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Αναλυτικά ανακοίνωση του Νοσοκομείου

«Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους. Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα. Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες».

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