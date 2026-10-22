Γιώργος Κώτσηρας: Καλά στην υγεία του μετά την αδιαθεσία στη Βουλή - Υποβάλεται σε εξετάσεις
Καθησυχαστική εικόνα για την υγεία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, σύμφωνα με συνεργάτες του
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- Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας αισθάνθηκε αδιαθεσία στη Βουλή και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
- Βρίσκεται υπό παρακολούθηση και υποβάλλεται σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
- Η διακομιδή κρίθηκε αναγκαία μετά από την αρχική εξέταση στο ιατρείο της Βουλής.
- Σύμφωνα με συνεργάτες του, η κατάσταση της υγείας του είναι καθησυχαστική.
Καλά είναι στην υγεία του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετά την αδιάθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή.
Ο κ. Κώτσηρας παραμένει στο νοσοκομείο, όπου έχει υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.
Είχε προηγουμένως μεταβεί στο ιατρείο του Κοινοβουλίου.
Εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Newsbomb, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ένιωσε κάποιον πόνο στο στήθος και αισθάνθηκε αδιαθεσία και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.