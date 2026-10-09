Τι αλλάζει στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης - Κώτσηρας στο Newsbomb: Διαφάνεια με κάμερες

Snapshot Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδιάζει αλλαγές στον τρόπο εξέτασης για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης με στόχο τη διαφάνεια.

Θα εισαχθούν κάμερες στις εξετάσεις για να αξιοποιηθεί η τεχνολογία και να εξασφαλιστεί πιο διαφανής διαδικασία.

Η δημόσια διαβούλευση για τις νέες διατάξεις θα ξεκινήσει σύντομα, με έμφαση στην πραγματική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.

Η αξιολόγηση και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των εξετάσεων αποτελούν βασική προτεραιότητα του υπουργείου.

Στόχος είναι οι υποψήφιοι να περάσουν αξιόπιστες εξετάσεις και να εκπαιδευτούν σε πραγματικό πλαίσιο οδήγησης. Snapshot powered by AI

Την κυβερνητική πρόθεση για έλεγχο σε πραγματική διάσταση στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης, αποκάλυψε στη σημερινή ημερίδα του Newsbomb.gr με θέμα την Οδική Ασφάλεια ο Γιώργος Κώτσηρας, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως είπε ο κ. Κώτσηρας πρόκειται σύντομα να αλλάξει ο τρόπος εξέτασης για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Σε ερώτημα του διευθυντή του Newsbomb, Μάκη Πολλάτου, «αν σκέφτεστε ΚΤΕΟ για οδηγούς» απάντησε:

Θα μπει σε δημόσια διαβούλευση να τεστάρουμε πώς γίνονται σε πραγματική διάσταση οι εξετάσεις για να λάβει κάποιος το δίπλωμα. Θα έρθει η διάταξη που θα προβλέπονται κάμερες, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει αξιοποίηση της τεχνολογίας για να είναι πιο διαφανής η διαδικασία.

«Εννοώ να γίνεται πιο διαφανής όλη η διαδικασία και να αποφύγουμε οποιοδήποτε φαινόμενο που μπορεί να παρακάμπτει την πραγματική εκπαίδευση. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην πραγματική εκπαίδευση. Κάποιος που θα πάρει το δίπλωμα να έχει εκπαιδευτεί, να έχει δώσει αξιόπιστες εξετάσεις και να έχει τεσταριστεί σε πραγματικό πλαίσιο, κι αυτό θα γίνει καλύτερο με τη χρήση της τεχνολογίας», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας τις επόμενες μέρες θα έρθει σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή και όπως τόνισε: οποιαδήποτε μετέπειτα αξιολόγηση που μπορούμε να ενισχύουμε τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα είναι από τα ζητήματα που κοιτάμε σοβαρά.

«Το πώς παίρνει κάποιος το δίπλωμα είναι το πρωτόλειο, έχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν, πιστεύω θα το πετύχουμε αυτή τη φορά», κατέληξε ο κ. Κώτσηρας σχετικά με το ζήτημα αυτό.

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