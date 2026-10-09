Γεωργία Καλτσή στο Newsbomb.gr: «Αν μου έλεγαν ότι θα βρεθώ σε αμαξίδιο, θα έλεγα αποκλείεται»

Με μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία για το τροχαίο δυστύχημα που σημάδεψε τη ζωή της, η Γεωργία Καλτσή έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ευθύνης και οδικής ασφάλειας, μιλώντας στην ημερίδα του Newsbomb.gr για την Οδική Ασφάλεια.

«Νομίζουμε ότι είμαστε άτρωτοι. Αν μου έλεγες ότι θα είμαι σε αμαξίδιο, θα έλεγα "αποκλείεται, είναι τρελό"», ανέφερε, περιγράφοντας πόσο απρόβλεπτα μπορεί να ανατραπεί η ζωή ενός ανθρώπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Γεωργία Καλτσή Λευτέρης Παρτσάλης

Αναφερόμενη στο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από 11 χρόνια στη λεωφόρο Κηφισίας, η Γεωργία Καλτσή γύρισε πίσω στη βραδιά που άλλαξε τα πάντα.

«Εγώ με αυτό», είπε δείχνοντας το αναπηρικό της αμαξίδιο, «πάμε πλέον μαζί. Ήμασταν τέσσερις άνθρωποι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε μια μέρα γενεθλίων. Αυτό το βράδυ δεν τελείωσε ποτέ…».

Η ίδια μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την απώλεια του φίλου της, αλλά και για τις σοβαρές συνέπειες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μία ακόμη φίλη της, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο.

«Το δύσκολο κομμάτι ήταν στην αρχή να διαχειριστώ τον χαμό του φίλου μου. Ακόμη και σήμερα, 11 χρόνια μετά, με στενοχωρεί ότι έφυγε ο φίλος μου. Η φίλη μου είναι σε αμαξίδιο, με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, στα 33 μας χρόνια. Έχει τόσα χρόνια να κάνει μάσηση και κατάποση, δεν μπορεί να είναι ξανά αυτόνομη», εξομολογήθηκε.

Γεωργία Καλτσή Λευτέρης Παρτσάλης

Μέσα από τη δική της εμπειρία, η Γεωργία Καλτσή θέλησε να υπενθυμίσει ότι η ανεύθυνη συμπεριφορά στον δρόμο μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για εκείνον που την επιδεικνύει, αλλά και για άλλους ανθρώπους.

«Αν θες να είσαι ανεύθυνος, κάν' το μόνος σου. Πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι, γιατί δεν ξέρουμε αν αύριο θα καθόμαστε σε αυτό», τόνισε, δείχνοντας ξανά το αμαξίδιό της.

Παράλληλα, στάθηκε σε μια ακόμη διάσταση της καθημερινότητάς της: τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία εξαιτίας της έλλειψης προσβασιμότητας. «Η αναπηρία δεν είναι ότι έχω ανάπηρο σώμα, αλλά τη βιώνω εκεί έξω, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση», σημείωσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια κοινωνία που θα εξασφαλίζει ίσες δυνατότητες μετακίνησης και συμμετοχής σε όλους.

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