Καλταμπάνης στο Newsbomb: «Με 30 χλμ./ώρα τραυματισμός και με 120 χλμ./ώρα ακαριαίος θάνατος»

Ο διευθυντής της Τροχαίας Αττικής αναφέρθηκε στα δύο τριπλά θανατηφόρα τροχαία του Σεπτεμβρίου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στην παραλιακή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ταχύτητας, της προσοχής και της τήρησης του ΚΟΚ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Καλταμπάνης στο Newsbomb: «Με 30 χλμ./ώρα τραυματισμός και με 120 χλμ./ώρα ακαριαίος θάνατος»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ταχύτητα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη σοβαρότητα ενός τροχαίου, με τραυματισμούς να συμβαίνουν ήδη στα 30 χλμ./ώρα και ακαριαίο θάνατο στα 120 χλμ./ώρα.
  • Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν δύο τριπλά θανατηφόρα τροχαία στην Αθήνα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στην παραλιακή, με αιτία την υπερβολική ταχύτητα και την απροσεξία.
  • Η υπερβολική ταχύτητα σε συνδυασμό με απροσεξία οδηγεί σε σοβαρά τροχαία, όπως επιβεβαιώθηκε από τα πρόσφατα δυστυχήματα με πολλούς νεκρούς νέους.
  • Η οδική ασφάλεια απαιτεί συνεχή προσοχή, σεβασμό και τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ υπάρχουν ακόμα επικίνδυνες συμπεριφορές όπως χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης ή κράνους.
  • Υπάρχει βελτίωση στη χρήση κράνους από τους δικυκλιστές, αλλά η συνολική προσοχή και πειθαρχία στους κανόνες παραμένουν απαραίτητες.
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Στην επίδραση που έχει η ταχύτητα στη σφοδρότητα ενός τροχαίου ατυχήματος, αλλά και στις τραγικές συνέπειες που μπορεί να έχει η υπέρβαση των ορίων, αναφέρθηκε ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, κατά την ημερίδα του Newsbomb με θέμα «Οδική Ασφάλεια στην Αττική».

Απαντώντας στο ερώτημα της Κατερίνας Ρίστα, πώς διαφοροποιούνται οι συνέπειες μιας σύγκρουσης ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος, ο κ. Καλταμπάνης έδωσε χαρακτηριστικά παραδείγματα, εξηγώντας γιατί η ταχύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σοβαρότητα ενός τροχαίου.

«Με ταχύτητα 30 χλμ./ώρα, ανάλογα με το χτύπημα, μπορεί να προκληθεί ένας τραυματισμός. Στα 80 χλμ./ώρα, ο τραυματισμός μπορεί να αποβεί θανάσιμος, ενώ στα 120 χλμ./ώρα μπορεί να επέλθει ακαριαίος θάνατος».

Ο διευθυντής της Τροχαίας Αττικής στάθηκε, παράλληλα, σε θανατηφόρα τροχαία που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, επισημαίνοντας πόσο καθοριστική μπορεί να αποδειχθεί η υπερβολική ταχύτητα σε συνδυασμό με την απροσεξία.

«Παρατηρούμε πολλές φορές πόσο ο αντίκτυπος της υπερβολικής ταχύτητας επηρεάζει. Τον Σεπτέμβριο είχαμε ένα τριπλό θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο τέλος του μήνα ένα ακόμη τριπλό θανατηφόρο στην Ποσειδώνος.

Το πρώτο αφορούσε σε μία απροσεξία ενός δικύκλου που προσπάθησε να κάνει μια αναστροφή στο κατερχόμενο της Αλεξάνδρας. Ερχόταν μια μοτοσικλέτα, είχαμε μια πλαγιομετωπική. Κάποια μεγαλύτερη ταχύτητα είχε το δίκυκλο, με αποτέλεσμα τρεις νέοι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το ίδιο και στην παραλιακή, αλλά με αυτοκίνητο, και θανάσιμα τραυματίστηκαν οι τρεις».

«Θέλει προσοχή»

Ο κ. Καλταμπάνης υπογράμμισε ότι η οδική ασφάλεια προϋποθέτει διαρκή προσοχή, σεβασμό και τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ αναφέρθηκε και σε συμπεριφορές που εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο τους οδηγούς και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

«Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να υπάρξει σεβασμός και τήρηση του ΚΟΚ. Μιλάμε στο κινητό, δεν φοράμε ζώνη, κράνη, αν και το τελευταίο διάστημα υπάρχει κουλτούρα άλλη και πλέον φοράνε κράνος».

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