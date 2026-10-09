Διοικητής Τροχαίας για λεωφόρο Θηβών: «Η μοτοσικλέτα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα - Φορούσαν κράνη»

Snapshot Δύο νέοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών, όταν η μοτοσικλέτα τους εξετράπη και προσέκρουσε σε στύλο.

Οι επιβαίνοντες φορούσαν προστατευτικά κράνη κατά τη σύγκρουση.

Η μοτοσικλέτα κινείτο με μεγάλη ταχύτητα κατά τις πρώτες ενδείξεις της Τροχαίας.

Οι οδηγοί δικύκλων θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία λόγω κινδύνων από υπερβολική ταχύτητα και απροσεξία.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι η απώλεια ζωών νέων ανθρώπων συχνά οφείλεται σε στιγμιαίες παραλείψεις ή υπερβολική ταχύτητα. Snapshot powered by AI

Στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Θηβών, με θύματα δύο νέους ανθρώπους που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, αναφέρθηκε ο Σωτήρης Καλταμπάνης, Διοικητής της Τροχαίας Αττικής, κατά την τοποθέτησή του στην ημερίδα του Newsbomb.gr για την οδική ασφάλεια.

Αναλυτικά ανέφερε: «Μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 28χρονος οδηγός και μία συνεπιβάτιδα περίπου της ίδιας ηλικίας, εξετράπη της πορείας της. Και οι δύο φορούσαν προστατευτικά κράνη.

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε στύλο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο νέων ανθρώπων.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η μοτοσικλέτα κινούνταν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.

Το βλέπουμε καθημερινά. Οι αναβάτες των δικύκλων αποτελούν μία ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία χρηστών του οδικού δικτύου. Όταν αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες και δεν υπάρχει η απαιτούμενη προσοχή κατά την οδήγηση, οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Δυστυχώς, έχουμε τέτοια θανατηφόρα αποτελέσματα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για εμάς, όταν φτάνουμε σε τροχαία ατυχήματα και βλέπουμε νέους ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας μιας στιγμής απροσεξίας ή της υπερβολικής ταχύτητας».

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