Τραγωδία στη Θηβών: Κατέληξαν οι αναβάτες της μοτοσυκλέτας

Snapshot Δύο νεαροί, ηλικίας 26 και 28 ετών, σκοτώθηκαν μετά από εκτροπή μοτοσυκλέτας στη λεωφόρο Θηβών.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 196 της Θηβών, στο ρεύμα προς Πειραιά, απέναντι από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι δύο αναβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα μετά κατέληξαν.

Δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Δύο άτομα, μια γυναίκα ηλικίας 26 ετών κι ένας άνδρας 28 ετών, αντίστοιχα, σκοτώθηκαν στη λεωφόρο Θηβών, μετά από εκτροπή της μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαιναν.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στο 196 της Θηβών, απέναντι από το υπουργείο Μετανάστευσης κι Ασύλου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Η μηχανή διέλαθε της πορείας της, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να βρεθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν σοβαρά.

Οι δύο νεαροί, διακομίσθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όμως λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός τους.

Αρχικά, είχε εκτιμηθεί ότι η κατάσταση του 28χρονου ήταν πιο κρίσιμη, ωστόσο, όπως αποδείχθηκε τα τραύματα ήταν βαρύτατα και για τους δύο, με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να τους κρατήσουν στη ζωή.

Οι δύο νεαροί, διακομίσθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όμως λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος, με την Τροχαία να ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

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