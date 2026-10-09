Τροχαίο δυστύχημα στη Θηβών: Η στιγμή της πρόσκρουσης της μοτοσικλέτας στην κολώνα

Snapshot Δύο νεαροί, ηλικίας 29 και 24 ετών, σκοτώθηκαν ακαριαία σε τροχαίο στη Θηβών στον Ρέντη όταν η μοτοσυκλέτα τους προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Η μοτοσυκλέτα έχασε την πορεία της λόγω της μικρής κλίσης του δρόμου και άρχισε να «διπλώνει» πριν την πρόσκρουση.

Και οι δύο φορούσαν κράνη, τα οποία όμως αποκολλήθηκαν από τα κεφάλια τους λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Δεν υπήρχε άλλο όχημα που να προκάλεσε την πρόσκρουση, σύμφωνα με το βίντεο ντοκουμέντο.

Η Τροχαία Πειραιά ερευνά το περιστατικό αναλύοντας όλα τα διαθέσιμα βίντεο πριν από το δυστύχημα. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νεαροί στην οδό Θηβών στον Ρέντη, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν διέλαθε της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, ο οδηγός της μηχανής έχει αναπτύξει ταχύτητα και στο συγκεκριμένο σημείο της Θηβών, ο δρόμος έχει μια μικρή κλίση, η οποία ωστόσο, ήταν αρκετή για να βγει η μηχανή από την πορεία της και να αρχίσει να «διπλώνει».

Για κακή τους τύχη, η μοτοσυκλέτα άρχισε να πέφτει τη στιγμή που περνούσαν μπροστά από την κολώνα, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν και οι δύο πάνω στον στύλο, και ουσιαστικά να χάσουν τη ζωή τους ακαριαία από τη βίαιη σύγκρουση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αμφότεροι φορούσαν κράνη, τα οποία από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, έφυγαν από τα κεφάλια τους.

Όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο, τη στιγμή που χάνεται ο έλεγχος της μοτοσυκλέτας, δεν υπάρχει άλλο όχημα που να προκαλεί με οποιονδήποτε τρόπο την πρόσκρουση, ωστόσο, η Τροχαία Πειραιά έχει αναλάβει την υπόθεση και μελετά όλα τα βίντεο που έχει στη διάθεσή της, και τα οποία καταγράφουν την κίνηση της μηχανής καρέ-καρέ λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 29 ετών ο οδηγός και 24 η συνεπιβάτιδα, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

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