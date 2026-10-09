Οδική ασφάλεια: Ημερίδα του Newsbomb.gr για τους ελληνικούς δρόμους

Snapshot Το Newsbomb.gr διοργανώνει ημερίδα για την οδική ασφάλεια στην Αττική με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, ειδικών και εκπροσώπων φορέων.

Η ημερίδα εστιάζει στις υποδομές, την εκπαίδευση και την οδική κουλτούρα ως βασικούς παράγοντες για την αύξηση της ασφάλειας στους δρόμους.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο υπουργός Μεταφορών, υφυπουργοί, εκπρόσωποι της τροχαίας, επιστήμονες, αθλητές και εκπρόσωποι εταιρειών και οργανισμών.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Αττικής και χορηγούς όπως οι εταιρείες WOLT, ΑΒΑΞ και ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ.

Η ημερίδα μεταδίδεται ζωντανά μέσω livestreaming από το Newsbomb.gr. Snapshot powered by AI

Στην Αττική, όπου πέντε εκατομμύρια κάτοικοι και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες κινούνται καθημερινά στο οδικό δίκτυο, το ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας είναι πρωτεύον. Το Newsbomb.gr διερευνά όλες τις πτυχές του, σε ημερίδα η οποία πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Πόσο ασφαλείς είναι τελικά οι δρόμοι στους οποίους κινούμαστε καθημερινά; Τι χρειάζεται να αλλάξει ώστε κάθε διαδρομή να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους;

Οδηγοί, επιβάτες, πεζοί, ποδηλάτες, επαγγελματίες που βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο συνυπάρχουμε στον δημόσιο χώρο, όπου υποδομές, η εκπαίδευση, η οδική μας κουλτούρα συνθέτουν το ζητούμενο της οδικής ασφάλειας.

Δείτε την ημερίδα ζωντανά μέσα από livestreaming του Newsbomb.gr

Στην ημερίδα του Newsbomb.gr, συμμετέχουν ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο Γιώργος Κώτσηρας, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, ο Ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης, Διευθυντής Τροχαίας Αττικής, η Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Εκπρόσωπος Ινστιτούτου «Πάνος Μυλωνάς», ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, Stand-up Comedian, η Γεωργία Καλτσή, Αθλήτρια Ξιφασκίας και μπασκετμπολίστρια σε αμαξίδιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης Jr), ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, Συγκοινωνιολόγος, ο Ορφέας Καρούντζος, Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, ο Νίκος Καταπόδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Α.Ε.», ο Γιώργος Κολομόνδος, Διευθυντής Έργου Ομίλου AVAX, ο Άκης Σταμούλης, Regional Head of Communications & Public Policy, South Region, Wolt, ο Θανάσης Χούντρας, Εκπρόσωπος εκπαιδευτών οδηγών – Riding School, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η Αντιπρόεδρος ΔΣΑ Μαρινέττα Γούναρη και ο Νίκος Ανανίδης, Φυσίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Χριστίνα Βραχάλη.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και χορηγούς, τις εταιρείες WOLT, ΑΒΑΞ και ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ.