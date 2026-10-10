Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας: Αλλαγές για δίπλωμα οδήγησης- Μετρό στην Κυψέλη, στατιστικά και ιστορίες

Όλα όσα έγιναν στην ημερίδα του Newsbomb για την οδική ασφάλεια 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας: Αλλαγές για δίπλωμα οδήγησης- Μετρό στην Κυψέλη, στατιστικά και ιστορίες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας τόνισε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την οδική ασφάλεια και παρουσίασε έργα όπως την παρέμβαση στον κόμβο Σκαραμαγκά και την έξοδο της Αττικής Οδού στον Κηφισό.
  • Ο μετροπόντικας στην Κυψέλη έχει σταματήσει λόγω ζημιών σε σπίτια, με την επανεκκίνηση να εξαρτάται από την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας, ενώ το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Μετρό παραμένει το 2032.
  • Η ταχύτητα είναι καθοριστικός παράγοντας στη σοβαρότητα των τροχαίων, με παραδείγματα θανατηφόρων ατυχημάτων στην Αθήνα να δείχνουν τις τραγικές συνέπειες της υπερβολικής ταχύτητας και της απροσεξίας.
  • Οι έλεγχοι αλκοτέστ αυξήθηκαν κατά 615% ενώ ο οδηγικός εγωισμός και η παράβαση του ΚΟΚ παραμένουν βασικές αιτίες τροχαίων ατυχημάτων.
  • Η Γεωργία Καλτσή μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες που αναδεικνύουν την ανθρώπινη πλευρά των τροχαίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υπευθυνότητα στην οδήγηση.
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Αλλαγές στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, όρια ταχύτητας και ενδεχόμενη καθιέρωση διοδίων στην Αθήνα, προτάσεις και λύσεις και για το κυκλοφοριακό, οι εξελίξεις με το Μετρό στην Κυψέλη, στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία στη χώρα μας και οι συγκινητικές ιστορίες της Γεωργίας Καλτσή και του Χρήστου που ήταν σε κώμα, ήταν μονάχα μερικά από όσα θέματα αναλύθηκαν διεξοδικά στην ημερίδα του Newsbomb για την Οδική Ασφάλεια που διεξήχθη στις 9 Οκτωβρίου στο Μουσείο Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή.

Χρίστος Δήμας: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ασφάλεια στους δρόμους

Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες σχετικά με την οδική ασφάλεια αναφέρθηκε ο Χρίστος Δήμας, υπουργός Υποδομών & Μεταφορών σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ασφάλεια στους δρόμους, επισημαίνοντας την προσπάθεια του υπουργείου με στοχευμένες παρεμβάσεις.

Χρίστος Δήμας με Κοτταρίδη

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα η παρέμβαση στον κόμβο Σκαραμαγκά είναι έργο που θα συμβάλλει καθοριστικά στο κυκλοφοριακό. «Δίνουμε διέξοδο στα βαρέα οχήματα, ώστε να μην περνούν από τον αστικό ιστό, επισήμανε ο υπουργός».

Δεύτερη σημαντική παρέμβαση, η έξοδος της Αττικής Οδού στον Κηφισό, στη Μεταμόρφωση. «Εκεί έχουμε ξεκινήσει την παρέμβασή μας, και πλέον τα οχήματα θα μπαίνουν σε δύο λωρίδες, δεν θα βλέπουμε το φαινόμενο του μπουκαλιού και διορθώνουμε εκεί μία ανορθογραφία. Είναι δύο σημαντικά έργα υποδομών, που έχουν ξεκινήσει και δεν είναι στα χαρτιά» , τόνισε ο κ. Δήμας. Στα χαρτιά και υπό συζήτηση είναι σύμφωνα με τον υπουργό και άλλα έργα. «Να δούμε πώς θα φτιάξουμε το δρόμο που θα συνδέει την Ελευσίνα με τα Οινόφυτα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στην Αθήνα ο κ. Δήμας ήταν απόλυτος: Δεν σκεφτόμαστε διόδια στο κέντρο, για να βάλεις πρέπει να έχεις πιο ολοκληρωμένο σύστημα μαζικής μεταφοράς

Όσον αφορά σε πιθανή αλλαγή στο όριο ταχύτητας στις εθνικές οδούς σχολίασε: Δεν υπάρχουν σκέψεις για αλλαγές στο όριο ταχύτητας, υπάρχουν χώρες που έχουν μεγαλύτερα όρια κα κάποιες που έχουν χαμηλότερα, εμείς είμαστε κάπου στη μέση

https://www.instagram.com/p/DeRSvVNiRCJ/

Το μετρό στην Κυψέλη

Μεταξύ άλλων ο κ. Δήμας, σχολιάζοντας τις πρωτοβουλίες για τα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα, στάθηκε και στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στην Κυψέλη.

«Ο αστικός στόλος άλλαξε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουμε καλύτερα μέσα μεταφοράς, και βεβαίως καθοριστικό ρόλο παίζει το Μετρό. Ο μετροπόντικας έχει σταθμεύσει στην Κυψέλη με το γνωστό πρόβλημα. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα αποκαταστήσει τις ζημιές. Θα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας όταν είμαστε σίγουροι. Ο δεύτερος μετροπόντικας έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή του από Κατεχάκη στο φρέαρ του Ευαγγελισμού», επισήμανε ο Χρίστος Δήμας.

Στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τη γραμμή του Μετρό στην Κυψέλη έπειτα από τις ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια στην περιοχή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, στην ημερίδα του Newsbomb για την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, το Μετρό είναι το μεγαλύτερο έργο που γίνεται αυτή τη φορά στην Αθήνα, όλες οι δημόσιες μετακινήσεις πρέπει να κουμπώνουν σε ένα μητροπολιτικό έργο όπως το Μετρό.

«Το χρονοδιάγραμμα παραμένει στο 2032, αλλά υπάρχει πρόβλημα, δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Στο μετροπόντικα στην Κυψέλη σε περιοχή με ιδιαίτερο γεωλογικό προφίλ. Το είχε μελετήσει η εταιρία», επισήμανε.

«Επανεκκίνηση δεν θα γίνει αν δεν διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα», τόνισε ο υφυπουργός και συμπληρώσε: «Επείγει να ξεκινήσει ο μετροπόντικας»

Όπως διευκρίνισε ο κ. Ταχιάος «θα παραμείνει ακινητοποιημένος ο μετροπόντικας αλλά ελπίζω ότι το πρόβλημα δεν θα πάει πολύ μακριά».

Σημείωσε τέλος ότι βρέθηκε λύση στη γραμμή 2 στον σταθμό του πάρκου Ευαγγελισμός.

https://www.instagram.com/p/DeRg6lVjToA/

Οι αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων

Στην επίδραση που έχει η ταχύτητα στη σφοδρότητα ενός τροχαίου ατυχήματος, αλλά και στις τραγικές συνέπειες που μπορεί να έχει η υπέρβαση των ορίων, αναφέρθηκε ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, κατά την ημερίδα του Newsbomb με θέμα «Οδική Ασφάλεια στην Αττική».

Απαντώντας στο ερώτημα της Κατερίνας Ρίστα, πώς διαφοροποιούνται οι συνέπειες μιας σύγκρουσης ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος, ο κ. Καλταμπάνης έδωσε χαρακτηριστικά παραδείγματα, εξηγώντας γιατί η ταχύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σοβαρότητα ενός τροχαίου.

ΤΡΟΧΑΙΑ-Καλταμπάνης

«Με ταχύτητα 30 χλμ./ώρα, ανάλογα με το χτύπημα, μπορεί να προκληθεί ένας τραυματισμός. Στα 80 χλμ./ώρα, ο τραυματισμός μπορεί να αποβεί θανάσιμος, ενώ στα 120 χλμ./ώρα μπορεί να επέλθει ακαριαίος θάνατος».

Ο διευθυντής της Τροχαίας Αττικής στάθηκε, παράλληλα, σε θανατηφόρα τροχαία που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, επισημαίνοντας πόσο καθοριστική μπορεί να αποδειχθεί η υπερβολική ταχύτητα σε συνδυασμό με την απροσεξία.

«Παρατηρούμε πολλές φορές πόσο ο αντίκτυπος της υπερβολικής ταχύτητας επηρεάζει. Τον Σεπτέμβριο είχαμε ένα τριπλό θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο τέλος του μήνα ένα ακόμη τριπλό θανατηφόρο στην Ποσειδώνος.

https://www.instagram.com/p/DeRPYA-Da9b/

Το πρώτο αφορούσε σε μία απροσεξία ενός δικύκλου που προσπάθησε να κάνει μια αναστροφή στο κατερχόμενο της Αλεξάνδρας. Ερχόταν μια μοτοσικλέτα, είχαμε μια πλαγιομετωπική. Κάποια μεγαλύτερη ταχύτητα είχε το δίκυκλο, με αποτέλεσμα τρεις νέοι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το ίδιο και στην παραλιακή, αλλά με αυτοκίνητο, και θανάσιμα τραυματίστηκαν οι τρεις».

Ο κ. Καλταμπάνης υπογράμμισε ότι η οδική ασφάλεια προϋποθέτει διαρκή προσοχή, σεβασμό και τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ αναφέρθηκε και σε συμπεριφορές που εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο τους οδηγούς και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

«Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να υπάρξει σεβασμός και τήρηση του ΚΟΚ. Μιλάμε στο κινητό, δεν φοράμε ζώνη, κράνη, αν και το τελευταίο διάστημα υπάρχει κουλτούρα άλλη και πλέον φοράνε κράνος».

Τα στατιστικά για τα αλκοτέστ από τον Διευθυντή της Τροχαίας:

Το αντίστοιχο ενιάμηνο του 2025 κάναμε περίπου 165.000 αλκοτέστ. Φέτος το αντίστοιχο διάστημα πάνω από ένα εκατομμύριο, δηλαδή 615% αύξηση. «Κάνουμε όλες τις ώρες για να ξέρουν ότι είμαστε εκεί, δεν είμαστε προβλέψιμοι για να ξέρουν πού είμαστε», σχολίασε. Σύμφωνα με τον ταξίαρχο Καλταμπάνη για τα τροχαία βασικός παράγοντας ο οδηγικός εγωισμός, καθώς, όπως είπε, θεωρούμε ότι οι δρόμοι είναι δικοί μας. Και βέβαια η παράβαση του ΚΟΚ και η απροσεξία.

Σο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης JR). Σύμφωνα με τον κ. Μαρκουίζο στα ατυχήματα συνήθως φταίνε και οι δύο οδηγοί. Σχολίασε δεικτικά για την οδική παιδεία; Η κουλτούρα οδήγησης εξαρτάται από την παιδική ηλικία. Όταν το παιδί βλέπει κάφρους, βλέπει εγκληματίες, που δεν φορούν στα παιδιά τους ζώνη, τι πρότυπα θα πάρει;

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https://www.instagram.com/p/DeRkW0SjGof/

Σε άλλο πάνελ της ημερίδας σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα αλκοτέστ ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε: Φύσηξα σαν κλαρινίστας γιατί δεν είχα πιει καθόλου.

«Έχω μια σχέση με το αυτοκίνητό μου, είμαι πιο πολύ εκεί παρά στο σπίτι μου, ουσιαστικά είμαι ένοικος Κηφισού», είπε αστειευόμενος.

https://www.instagram.com/p/DeRnvgjCNfx/

Η ιστορία της Γεωργίας Καλτσή

Η ανθρώπινη πλευρά των τροχαίων αποτυπώθηκε από την Γεωργία Καλτσή, Αθλήτρια Ξιφασκίας και μπασκετμπολίστρια σε αμαξίδιο η οποία μοιράστηκε με τους παρευρισκομένους την ιστορία της.

Αρχικά σημείωσε: Εγώ με αυτό (δείχνοντας το αμαξίδιο) πάμε πλέον μαζί, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε μια μέρα γενεθλίων. Αυτό το βράδυ δεν τελείωσε ποτέ…

«Νομίζουμε ότι είμαστε άτρωτοι. Αν μου έλεγες ότι θα είμαι σε αμαξίδιο, θα έλεγα "αποκλείεται, είναι τρελό"», ανέφερε, περιγράφοντας πόσο απρόβλεπτα μπορεί να ανατραπεί η ζωή ενός ανθρώπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το μήνυμά της στο τέλος ήταν ανατριχιαστικό: Αν θες να είσαι ανεύθυνος, κάντο μόνος σου, πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι γιατί δεν ξέρουμε αν αύριο θα καθόμαστε σε αυτό (δείχνοντας το αμαξίδιο)

https://www.instagram.com/p/DeRerArjvgj/

Τα ηλεκτρικά πατίνια

Σχετικά με την μικροκινητικότητα στην πόλη και συγκεκριμένα τα ηλεκτρικά πατίνια ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας τόνισε ότι το πλαίσιο αυστηροποιείται διαρκώς.

Ο δε Κωνσταντίνος Μαρκουίζος επισήμανε αυστηρά: Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι μεταφορικό μέσο, όχι παιχνίδι. Τα παιδιά βλέπουν τα ηλεκτρικά πατίνια ως παιχνίδι, ενώ είναι ένα δύσκολο μεταφορικό μέσο. Βγήκαν στην κυκλοφορία για να αποσυμφορήσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα, όχι για να τα χρησιμοποιούν παιδιά που δεν οδηγούσαν μέχρι στιγμής.

Σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια ο φυσίατρος Ανανίδης μοιράστηκε μια θλιβερή ιστορία: «Πρόκειται για ένα φίλο του γιου μου, 40 χρονών, του είχαν πάρει τις πινακίδες, είχε απεργία στα ταξί, πήρε πατίνι, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του. Πριν τα Χριστούγεννα. Το Πάσχα ήρθε με πατερίτσες και τώρα συζητάει για αναθεώρηση του κατάγματος με τις βίδες κλπ»

Η ιστορία του Χρήστου που ήταν σε κώμα

Τέλος ο Νίκος Ανανίδης, Φυσίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης αναφέρθηκε σε ακόμη μια συγκινητική ιστορία του Χρήστου που ήταν σε κώμα και επανήλθε.

«Ο Χρήστος, ήταν ασθενής μου 18χρονών χτύπησε με τη μηχανή, μου τον έφεραν Σεπτέμβρη σε ένα άγρυπνο κώμα. Έχει σημασία το επίπεδο της αντίληψης. Κάθε μέρα του μιλούσα στο θάλαμο, δεν μου μιλούσε, αλλά είχα κάποια στιγμή την αίσθηση ότι υπάρχει μια σκιά στα μάτια του. Φεύγουμε τα Χριστούγεννα και γυρίζουμε και επιστρέφοντας τον βλέπω και του λέω γειά σου Χρήστο και μου απαντάει γεια σου γιατρέ τι κάνεις; Ήταν σαν ένα δώρο Θεού του Χρήστου για την γιορτή του»

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