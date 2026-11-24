Snapshot Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO της Nvidia πυροδότησε σημαντική άνοδο στις μετοχές τεχνολογίας στη Wall Street.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1.448 μονάδες (+3,01%), ο Nasdaq σημείωσε άλμα 6,5%, και ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 4,73%.

Η μετοχή της Nvidia αυξήθηκε περίπου 31%, επηρεάζοντας θετικά και άλλες εταιρείες ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης.

Η αγορά ανέκτησε μεγάλο μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, μετά από επταήμερο πτωτικό σερί.

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Snapshot powered by AI

Με εντυπωσιακή άνοδο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας (23/11) τοχρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street, ανακτώντας σημαντικό μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς η αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia έδωσε νέα ώθηση στις μετοχές τεχνολογίας.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.447,98 μονάδων (+3,01%), στις 49.595,31 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 1.471,82 μονάδων (+6,51%), στις 24.089,55 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 326,78 μονάδων (+4,73%), στις 7.237,17 μονάδες.

Πρόκειται για την ισχυρότερη ημερήσια επίδοση του S&P 500 και του Nasdaq από τον Απρίλιο του 2025, έπειτα από μία εβδομάδα έντονων ρευστοποιήσεων που είχε οδηγήσει τους βασικούς δείκτες σε περιοχή διόρθωσης.

Η Nvidia έδωσε το σύνθημα της ανόδου

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η Nvidia, η οποία ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη διοίκησή της, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή του.

Η εξέλιξη προκάλεσε άμεση αντίδραση των επενδυτών, με τη μετοχή της εταιρείας να εκτοξεύεται περίπου 31%, παρασύροντας ανοδικά και άλλες εταιρείες ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιστροφή του Χουάνγκ ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή για τον τεχνολογικό κλάδο, μετά τις μεγάλες απώλειες που είχαν προκαλέσει οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος της αγοράς, με τον S&P 500 να ανακτά περισσότερο από το μισό των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας.

Παρά τη δυναμική επιστροφή των αγοραστών, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, μετά την έντονη μεταβλητότητα των τελευταίων συνεδριάσεων.

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