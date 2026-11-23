Snapshot Η μετοχή της Nvidia αυξήθηκε κατά περίπου 30% μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποφάσισε ομόφωνα την επαναφορά του Χουάνγκ, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.

Ο Χουάνγκ είχε παραιτηθεί λόγω αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις, μία από τις οποίες συνδεόταν με γυναίκα που φέρεται να είχε επαφές με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Συνεχίζεται ανεξάρτητη έρευνα για πιθανή διαρροή εταιρικών μυστικών, με τον Χουάνγκ να δεσμεύεται για πλήρη συνεργασία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την επιστροφή του Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον σημαντικό για την αμερικανική οικονομία και εθνική ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Η μετοχή της Nvidia εκτοξεύθηκε κατά περίπου 30% τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της επαναφοράς του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή ανατροπή σε ένα σκάνδαλο που είχε προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στον αμερικανικό κολοσσό των ημιαγωγών, αλλά και ευρύτερα στους κλάδους της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι ο Χουάνγκ επιστρέφει στη θέση του CEO με άμεση ισχύ, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη έπειτα από «σειρά συζητήσεων και συναντήσεων» με τον ίδιο, ενώ το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποίησε ότι έλαβε ενημέρωση από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, βάσει της οποίας εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ «δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Το σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτησή του

Ο Χουάνγκ είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου νωρίτερα τον Νοέμβριο, μετά τη δημοσιοποίηση σειράς αποκαλύψεων για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Κυριακή, η συγκεκριμένη γυναίκα, Άλις Χουάνγκ, βρισκόταν σε επικοινωνία με αξιωματούχο του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας τουλάχιστον κατά τη διάρκεια ενός μέρους της περιόδου που διατηρούσε προσωπική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia.

Οι αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στη μετοχή της εταιρείας, η οποία είχε υποχωρήσει σχεδόν κατά 33% από τις 8 Νοεμβρίου, όταν ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της επιστροφής του προκάλεσε εντυπωσιακή αντίδραση των επενδυτών, με τη μετοχή να σημειώνει άνοδο περίπου 29%, ανακτώντας μεγάλο μέρος των προηγούμενων απωλειών.

Χουάνγκ: «Επιστρέφω με ανανεωμένη αφοσίωση»

Στην πρώτη του δήλωση μετά την επαναφορά του στην ηγεσία της Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

«Είναι τιμή μου να επιστρέφω στη Nvidia και να ηγούμαι μίας από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, στην αυγή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», ανέφερε.

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μεγαλύτερη δυνατή ταπεινότητα και ανανεωμένη αφοσίωση. Θέλω να ευχαριστήσω το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia για την εμπιστοσύνη του και την προσεκτική εξέταση του ζητήματος καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», πρόσθεσε.

Τραμπ: «Μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός»

Την επιστροφή του Χουάνγκ χαιρέτισε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου «σωστή και ενδεδειγμένη».

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται την ηγεσία του Χουάνγκ προκειμένου να διασφαλιστούν «η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει» ότι η επιστροφή του Χουάνγκ εγκυμονεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση «δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα».

«Σε προσωπικό επίπεδο, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Τζένσεν και μπορώ να πω ότι είναι ένας μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Nvidia δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του CNBC για σχολιασμό.

Η προσωρινή διοίκηση και η αλλαγή στάσης της Nvidia

Για εβδομάδες μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia επέμενε ότι δεν εξέταζε το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ηγεσία της εταιρείας.

Μάλιστα, είχε ορίσει ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο την οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες, η οποία είχε επαναλάβει αυτή τη θέση σε συνέντευξή της στο CNBC μετά την παραίτηση του Χουάνγκ.

Ωστόσο, η στάση της εταιρείας μεταβλήθηκε, οδηγώντας στην ομόφωνη απόφαση επαναφοράς του.

Συνεχίζεται η ανεξάρτητη έρευνα για πιθανή διαρροή εταιρικών μυστικών

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε συγκροτήσει ανεξάρτητη επιτροπή και είχε αναθέσει στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η συμπεριφορά του Χουάνγκ και το κατά πόσον ενδέχεται να είχαν τεθεί σε κίνδυνο εταιρικά απόρρητα ή η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ανακοίνωση της Δευτέρας, το διοικητικό συμβούλιο διευκρίνισε ότι «η έρευνα της επιτροπής θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της», ενώ ο Χουάνγκ «έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως».

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον επανερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο.

«Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επαναφορά του εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε.

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τζένσεν και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί του, καθώς αναλαμβάνει εκ νέου την ηγεσία της εταιρείας», κατέληξε.

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