Ένα σημαντικό κομμάτι της ναυτικής ιστορίας της Αυστραλίας ήρθε ξανά στο φως, καθώς εντοπίστηκε το ναυάγιο του HMCS Spitfire, του πρώτου πολεμικού πλοίου που κατασκευάστηκε στη χώρα για να υπηρετήσει τις αυστραλιανές αποικίες. Το πλοίο βυθίστηκε το 1898 και τα απομεινάρια του ανακαλύφθηκαν 128 χρόνια αργότερα, σε μια εντυπωσιακή σύμπτωση ημερομηνιών.

Η ανακάλυψη έγινε στις 21 Αυγούστου 2026, ακριβώς την ημέρα που συμπληρώνονταν 128 χρόνια από τη βύθιση του πλοίου. Η είδηση ανακοινώθηκε επίσημα στις 19 Νοεμβρίου από τις αυστραλιανές αρχές. «Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη τύχη το γεγονός ότι το Spitfire ανακαλύφθηκε στην 128η επέτειο της βύθισής του», δήλωσε η Celeste Jordan, επικεφαλής του τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς στην αρμόδια υπηρεσία της πολιτείας του Κουίνσλαντ.

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