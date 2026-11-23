Snapshot Ο Τάσος Ποτσέπης ανακοίνωσε την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος και τη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας στις εκλογές του 2027.

Το κεντρικό σύνθημα του κόμματος είναι «Μαζί θα ξεβρωμίσουμε τον τόπο», με βασικές αξίες το τρίπτυχο «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια».

Προτεραιότητες του κόμματος είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και η κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας για ποινικές υποθέσεις.

Ο Ποτσέπης δηλώνει ότι δεν επιδιώκει προσωπικά συμφέροντα αλλά πολιτική ρήξη, διαφάνεια και αλλαγή.

Έχει εκφράσει πολιτικές φιλοδοξίες στο παρελθόν και απομακρύνθηκε από την Ελληνική Αστυνομία πριν από περίπου έναν χρόνο. Snapshot powered by AI

Ο Τάσος Ποτσέπης, γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Αγάπη Μόνο», ανακοίνωσε την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος, γνωστοποιώντας παράλληλα την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές του 2027, διεκδικώντας ακόμη και την πρωθυπουργία.

Ο πρώην αστυνομικός, ο οποίος απασχόλησε πρόσφατα την επικαιρότητα μετά τη σύλληψή του σε strip club στο Χαϊδάρι, υπόθεση για την οποία η απολογία του αναβλήθηκε για τις 30 Νοεμβρίου 2026, έκανε γνωστές τις πολιτικές του φιλοδοξίες μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση έγινε έξω από κινηματογραφική αίθουσα σε εμπορικό κέντρο, την οποία είχε νοικιάσει προκειμένου να παρακολουθήσει ταινία μαζί με θαυμαστές του. Η παρουσία του προκάλεσε ενθουσιασμό σε αρκετούς από τους νεαρούς που βρέθηκαν στο σημείο

«Μαζί θα ξεβρωμίσουμε τον τόπο»

Στην ανάρτησή του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, ο Τάσος Ποτσέπης ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, χρησιμοποιώντας ως κεντρικό σύνθημα τη φράση «Μαζί θα ξεβρωμίσουμε τον τόπο», ενώ έδωσε και το στίγμα των θέσεών του με το τρίπτυχο «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια».

«Ανακοινώνω την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος και την πρόθεσή μου να διεκδικήσω την πρωθυπουργία της Ελλάδας στις εκλογές του 2027. Δεν κατεβαίνω στην πολιτική για να χαϊδέψω αυτιά. Δεν κατεβαίνω για να μοιράσω υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Δεν κατεβαίνω για να υπηρετήσω συμφέροντα, μηχανισμούς και προσωπικές φιλοδοξίες. Ήρθα για να συγκρουστώ πολιτικά με όσα κρατούν τη χώρα πίσω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ως βασικές προτεραιότητες του νέου εγχειρήματος παρουσιάζει την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας για όσους εμπλέκονται σε ποινικές υποθέσεις.

«Ήρθα να ξεβρωμίσω τον τόπο από τις παθογένειες, τη διαφθορά και την πολιτική νοοτροπία που θεωρεί το κράτος προσωπικό λάφυρο», σημειώνει.

Στην ίδια ανάρτηση υποστηρίζει ότι δεν ζητά «λευκή επιταγή», αλλά την κρίση των πολιτών με βάση το πρόγραμμα, τις θέσεις και τις πράξεις του, ενώ καταλήγει με το σύνθημα: «ΠΟΤΣΕΠΗΣ 2027 – ΩΡΑ ΓΙΑ ΡΗΞΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει πολιτικές φιλοδοξίες

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τάσος Ποτσέπης εκφράζει την πρόθεση να ασχοληθεί με την πολιτική. Αντίστοιχες βλέψεις είχε διατυπώσει και το 2020, όταν είχε μιλήσει για τη δημιουργία κόμματος με την ονομασία «Αγάπη Μόνο».

Πριν από περίπου έναν χρόνο είχε ανακοινωθεί η απομάκρυνσή του από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την ανανέωση της θητείας του.

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