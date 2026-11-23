Snapshot Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι στο 69% της χωρητικότητας, κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο του 80%.

Οι τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύονται, με το ολλανδικό συμβόλαιο να φτάνει έως και 96,08 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η επιβράδυνση των προμηθειών από το Κατάρ και η αυξημένη κατανάλωση λόγω καύσωνα έχουν μειώσει τα αποθέματα.

Οι προβλέψεις δείχνουν πτώση θερμοκρασιών έως 8°C κάτω από το κανονικό στη βορειοδυτική Ευρώπη, αυξάνοντας τη ζήτηση ενέργειας.

Διακοπές λειτουργίας σε νορβηγικές εγκαταστάσεις και γεωπολιτικές εντάσεις επιβαρύνουν την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύονται, καθώς οι μετεωρολγικές προβλέψεις για πτώση της θερμοκρασίας εντείνουν την ανησυχία για έλλειψη εφοδιασμού.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian η άνοδος των τιμών ακολουθεί την επιβράδυνση των προμηθειών από το Κατάρ και την εξάντληση των καλοκαιρινών αποθεμάτων λόγω των καυσώνων.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύθηκαν σήμερα Δευτέρα. Το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ενός μήνα – το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τις τιμές του φυσικού αερίου τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες – σημείωσε άνοδο έως και 8,6% στα 96,08 ευρώ, πριν κλείσει με άνοδο 4% στα 92,50 ευρώ.

Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου έρχεται την ώρα που μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Ευρώπης προετοιμάζεται για έναν σκληρό χειμώνα, όταν η ζήτηση ενέργειας βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα.

Πού κυμαίνονται τα αποθέματα φυσικού αερίου

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης έχουν πληγεί από την επιβράδυνση των εξαγωγών από το Κατάρ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και από την αύξηση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για την τροφοδοσία συστημάτων ψύξης και κλιματισμού κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου καύσωνα.

Τα επίπεδα αποθεμάτων στην ήπειρο βρίσκονται πλέον πολύ κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο, σε περίπου 69% της χωρητικότητας έναντι ενός τυπικού επιπέδου 80%.

O χειμώνας στην Ευρώπη δείχνει τα δόντια του

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πλέον ότι οι θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη θα κυμανθούν από 3 °C έως 5 °C κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών αυτήν την εβδομάδα και από 5 °C έως 8 °C κάτω από το κανονικό στις αρχές Δεκεμβρίου.

Επίσης οι ειδικοί επισήμαναν τον κίνδυνο ασθενέστερων ανέμων στη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία από τις αρχές έως τα μέσα της εβδομάδας, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει την παραγωγή αιολικής ενέργειας.

Οι διακοπές λειτουργίας σε εγκαταστάσεις της Νορβηγίας, του μεγαλύτερου προμηθευτή φυσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ευρώπη, περιορίζουν τις ροές προς την ήπειρο, ενώ οι εργασίες συντήρησης στο Nyhamna παρατάθηκαν έως την Πέμπτη.

Οι διαταραχές στις εξαγωγές που οφείλονται στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν επίσης επιβαρύνει τις προμήθειες.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ενδέχεται να ξαναρχίσει τον πόλεμο το επόμενο έτος, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε διπλωματική λύση.

Η Ευρώπη ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό για τα φορτία LNG, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν στην Ασία. Οι προβλέψεις δείχνουν συνθήκες ψυχρότερες από το κανονικό στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την ανατολική και νότια Κίνα, ακολουθούμενες από μια στροφή προς θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό από τα μέσα της εβδομάδας έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Φλόρενς Σμιτ, στρατηγική αναλύτρια της Rabobank με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι ο ψυχρότερος καιρός είχε ήδη ωθήσει την ευρωπαϊκή ζήτηση προς τα πάνω. Ανέφερε ότι η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με τις σταθερές αγορές spot στη Νοτιοανατολική Ασία, είχε στηρίξει τις βραχυπρόθεσμες τιμές, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παρέμεναν.

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