Snapshot Η νορβηγική Equinor δέχθηκε κυβερνοεπίθεση που επηρέασε τα εσωτερικά της συστήματα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Equinor συνεχίζεται κανονικά χωρίς διακοπές.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις υποκλοπής δεδομένων ή επιρροής στον ευρωπαϊκό ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Νορβηγίας γνωρίζει το περιστατικό και παρέχει υποστήριξη.

Η κυβερνοεπίθεση σημειώνεται σε περίοδο αυξημένου κινδύνου για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στη Νορβηγία. Snapshot powered by AI

Κυβερνοεπίθεση δέχεται η νορβηγική Equinor, ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει ότι έχουν επηρεαστεί ορισμένα από τα πληροφοριακά της συστήματα.

Η επίθεση έγινε γνωστή την Τρίτη (17/11), όταν η Equinor ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κινητοποιήσει τις αρμόδιες ομάδες της για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να αποκαταστήσουν πλήρως την ασφάλεια των συστημάτων της.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβερνοεπίθεση προκάλεσε προβλήματα στη χρήση εσωτερικών εφαρμογών και εταιρικών συστημάτων, ενώ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Equinor τέθηκε εκτός λειτουργίας, όπως ανέφερε στο πρακτορείο πηγή από το εσωτερικό της εταιρείας.

Παρά τα προβλήματα, η Equinor διαβεβαίωσε ότι δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μέχρι στιγμής, επίσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν υποκλαπεί δεδομένα.

Η εταιρεία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση της επίθεσης ή για το ποιοι ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από αυτήν.

Σε επιφυλακή οι νορβηγικές αρχές

Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Νορβηγίας (NSM) επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό και παρέχει συνδρομή όπου χρειάζεται.

Η κυβερνοεπίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι νορβηγικές αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές. Τον περασμένο μήνα, η NSM ανέβασε την εκτίμηση της κυβερνοαπειλής στο τέταρτο επίπεδο μιας πενταβάθμιας κλίμακας, επισημαίνοντας ότι οι επιτυχημένες κυβερνοεπιθέσεις σε νορβηγικές επιχειρήσεις είχαν τριπλασιαστεί το προηγούμενο εξάμηνο.

«Το περιστατικό που αντιμετωπίζει η Equinor επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος είναι πράγματι υψηλός», δήλωσε εκπρόσωπος της αρχής στο Reuters.

Η επίθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ρόλου της Equinor στον ευρωπαϊκό ενεργειακό εφοδιασμό. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει επηρεαστεί η τροφοδοσία της αγοράς με φυσικό αέριο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη της επίθεσης.