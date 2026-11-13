Πιστεύετε ότι το κρύο σας αρρωσταίνει; Η αλήθεια πίσω από 4 διαδεδομένους μύθους για τον χειμώνα

Με την έλευση των κρύων μηνών, ίσως έχετε ακούσει αντικρουόμενες πληροφορίες για τις επιδράσεις του ψύχους στον οργανισμό και στην υγεία.

Ακολουθούν τέσσερις διαδεδομένοι μύθοι για το κρύο, τους οποίους έχουμε ακούσει τόσο συχνά, ώστε πολλοί πλέον τους αντιμετωπίζουν ως αδιαμφισβήτητες αλήθειες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Healthline, μπορεί να εκπλαγείτε ανακαλύπτοντας ότι δεν ισχύουν.

Μύθος πρώτος: Χάνετε το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας του σώματός σας από το κεφάλι

Ίσως έχετε ακούσει ότι το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας του σώματος χάνεται από το κεφάλι. Ορισμένοι, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάνει το 80%.

Στην πραγματικότητα, όμως, το σώμα χάνει θερμότητα αναλογικά από τα διάφορα μέρη του. Το κεφάλι αντιστοιχεί μόλις στο 7% έως 10% της συνολικής επιφάνειας του σώματος και δεν χάνει θερμότητα ταχύτερα από τα υπόλοιπα μέρη του.

Κάθε τμήμα του δέρματος που εκτίθεται στο κρύο μπορεί να χάσει θερμότητα. Μπορείτε να φορέσετε σκούφο για να προστατεύσετε το κεφάλι σας, εφόσον το επιθυμείτε, όμως αυτό δεν είναι περισσότερο επιρρεπές στην απώλεια θερμότητας από το υπόλοιπο σώμα.

Μύθος δεύτερος: Τα ζεστά ροφήματα σας ζεσταίνουν γρηγορότερα

Αν περάσετε μια ημέρα έξω στο κρύο, ενδέχεται να λαχταρήσετε ένα ζεστό ρόφημα που θα σας προσφέρει αίσθηση ζεστασιάς. Παρότι αυτό μπορεί να σας κάνει να νιώσετε ζεστασιά σε ψυχολογικό επίπεδο, η κατανάλωση ζεστών υγρών δεν αυξάνει στην πραγματικότητα την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος.

Το ίδιο ισχύει και για τα κρύα ροφήματα: η κατανάλωσή τους δεν μειώνει την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος.

Μάλιστα, υπό ορισμένες συνθήκες ζέστης και ξηρής ατμόσφαιρας, ένα ζεστό ρόφημα μπορεί να βοηθήσει το σώμα να δροσιστεί, αυξάνοντας την εφίδρωση. Όταν ιδρώνουμε, οι σταγόνες του ιδρώτα εξατμίζονται από την επιφάνεια του δέρματος, συμβάλλοντας στην ψύξη του οργανισμού.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι τα ζεστά ροφήματα αποτελούν κακή επιλογή. Μπορείτε να απολαύσετε το αγαπημένο σας ρόφημα στη γιορτινή ατμόσφαιρα, γνωρίζοντας ότι δεν θα αυξήσει αισθητά τη θερμοκρασία του σώματός σας.

Μύθος τρίτος: Το κρύο σάς κάνει πιο ευάλωτους στις ασθένειες

Ίσως έχετε ακούσει ότι, αν βγείτε έξω στο κρύο, αυξάνονται οι πιθανότητες να αρρωστήσετε. Παρότι η αντίληψη αυτή δεν είναι ακριβής, συνδέεται με μια πραγματικότητα που χρειάζεται διευκρίνιση.

Ασθένειες όπως το κοινό κρυολόγημα, η γρίπη και η λοίμωξη από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) οφείλονται σε παθογόνους μικροοργανισμούς, μεταξύ των οποίων ιοί και βακτήρια, και όχι στο ίδιο το κρύο.

Όταν, όμως, πέφτει η θερμοκρασία, οι άνθρωποι τείνουν να περνούν περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους. Αυτό μπορεί να ευνοήσει τη διασπορά μεταδοτικών ασθενειών, εξαιτίας παραγόντων όπως η ανακυκλοφορία του αέρα και η μεγαλύτερη πιθανότητα στενής επαφής με άλλους.

Ο κίνδυνος μπορεί να περιοριστεί με τη βελτίωση του αερισμού των εσωτερικών χώρων, είτε ανοίγοντας τα παράθυρα είτε χρησιμοποιώντας φίλτρα αέρα υψηλής απόδοσης HEPA.

Συνιστάται επίσης να βγαίνετε έξω για καθαρό αέρα και σωματική δραστηριότητα, εφόσον το κρύο δεν είναι τόσο έντονο ώστε να προκαλεί δυσφορία. Στην αρχή μπορεί να κρυώνετε λίγο, όμως μόλις αρχίσετε να περπατάτε ή να τρέχετε, το σώμα σας θα αποκτήσει μια θερμοκρασία στην οποία θα αισθάνεστε άνετα.

Μύθος τέταρτος: Δεν μπορείτε να πάθετε ηλιακό έγκαυμα τον χειμώνα

Οι χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες δεν σημαίνουν ότι η ηλιακή ακτινοβολία παύει να επηρεάζει το δέρμα. Υπεύθυνη για τα ηλιακά εγκαύματα είναι η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) του ήλιου και όχι η ζέστη. Η ακτινοβολία αυτή μπορεί επίσης να διαπεράσει τα σύννεφα και την ομίχλη.

Αν επιδίδεστε σε χειμερινές δραστηριότητες, όπως το σκι, μπορεί να διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο ηλιακού εγκαύματος. Αυτά τα αθλήματα πραγματοποιούνται συχνά σε μεγάλο υψόμετρο, όπου η ατμόσφαιρα είναι αραιότερη και, κατά συνέπεια, απορροφά μικρότερη ποσότητα υπεριώδους ακτινοβολίας.

Επιπλέον, η επιφάνεια του χιονιού αντανακλά έως και το 80% της υπεριώδους ακτινοβολίας, εκθέτοντας το σώμα σας στην ηλιακή ακτινοβολία.

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