Κρυολόγημα ή γρίπη; Πώς να ξεχωρίσετε τα συμπτώματα

Τόσο το κοινό κρυολόγημα όσο και η εποχική γρίπη μπορούν να προκαλέσουν πονόλαιμο, βήχα και κόπωση, ωστόσο η ταχύτητα εμφάνισης και η ένταση των συμπτωμάτων συχνά διαφέρουν. Το κρυολόγημα συνήθως εξελίσσεται σταδιακά, ενώ η γρίπη συχνά εκδηλώνεται ξαφνικά, συνοδευόμενη από έντονους πόνους και εξάντληση.

Αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν ενδείξεις, αν και τα συμπτώματα από μόνα τους δεν αρκούν, για να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα ποια λοίμωξη έχετε.

Ποια συμπτώματα παραπέμπουν σε κρυολόγημα και ποια σε γρίπη;

Μια ασθένεια που εξελίσσεται σταδιακά και εντοπίζεται κυρίως στην μύτη και τον λαιμό υποδηλώνει κρυολόγημα, ενώ μια ασθένεια που εμφανίζεται ξαφνικά και επηρεάζει ολόκληρο το σώμα είναι πιο χαρακτηριστική της γρίπης.

Χαρακτηριστικό Κοινό κρυολόγημα Εποχική γρίπη Έναρξη Συνήθως εξελίσσεται σταδιακά, σε διάστημα μερικών ημερών Συχνά ξεκινά απότομα, μέσα σε λίγες ώρες Καταρροή ή ρινική συμφόρηση Συχνή και κατά κανόνα έντονη Μπορεί να εμφανιστεί Φτέρνισμα και πονόλαιμος Συνηθισμένα Πιθανά, αλλά ενδέχεται να είναι λιγότερο έντονα Πυρετός και ρίγη Ο πυρετός είναι λιγότερο συχνός στους ενήλικες, αλλά μπορεί να εμφανιστεί ήπιος πυρετός Συνηθισμένα, αν και δεν παρουσιάζουν όλοι πυρετό Πόνοι στο σώμα και πονοκέφαλος Συνήθως ήπιοι (αν υπάρχουν) Συχνά πιο έντονοι Επίπεδα ενέργειας Μπορεί να νιώθετε αδιαθεσία, αλλά να παραμένετε σε μεγάλο βαθμό λειτουργικοί Η έντονη κόπωση μπορεί να εμποδίσει τις καθημερινές δραστηριότητες Βήχας Μπορεί να εμφανιστεί Συνηθισμένος, συχνά ξηρός και ενοχλητικός

Εξετάστε τον συνδυασμό των συμπτωμάτων και όχι το κάθε σύμπτωμα μεμονωμένα. Η ρινική συμφόρηση δεν αποκλείει τη γρίπη, και ο βήχας από μόνος του δεν αρκεί για να διακρίνει τις δύο καταστάσεις.

Μπορείτε να είστε σίγουροι χωρίς να κάνετε κάποιο τεστ;

Όχι πάντα. Τα συμπτώματα του κρυολογήματος, της γρίπης και της COVID-19 αλληλοκαλύπτονται, ενώ η COVID-19 μπορεί να μοιάζει είτε με ένα ήπιο κρυολόγημα είτε με μια πιο σοβαρή ασθένεια που θυμίζει γρίπη.

Ο γιατρός λαμβάνει υπόψη τα συμπτώματά σας, τον χρόνο έναρξής τους, το ιατρικό ιστορικό σας, καθώς και το ποιες λοιμώξεις κυκλοφορούν την τρέχουσα περίοδο. Η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (τεστ) για γρίπη ή COVID-19 μπορεί να φανεί χρήσιμη, ειδικά όταν η ταυτοποίηση του ιού πρόκειται να επηρεάσει τη θεραπεία ή άλλες ιατρικές αποφάσεις.

Μην υποθέτετε ότι το γεγονός πως μπορείτε να εργαστείτε, η απουσία πυρετού ή η εμφάνιση κυρίως ρινικών συμπτωμάτων αποτελούν απόδειξη ότι πρόκειται «απλώς για ένα κρυολόγημα».

Πότε αυτή η διάκριση απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα;

Ζητήστε έγκαιρα ιατρική συμβουλή εάν ενδέχεται να έχετε γρίπη και διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, καθώς η θεραπεία μπορεί να είναι χρονικά κρίσιμη.

Επικοινωνήστε άμεσα με έναν γιατρό, ιδανικά την ίδια ημέρα, εάν εμφανίσετε συμπτώματα και:

Είστε έγκυος ή έχετε γεννήσει πρόσφατα.

Είστε 65 ετών ή μεγαλύτεροι.

Έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Πάσχετε από κάποιο χρόνιο νόσημα, όπως άσθμα, καρδιοπάθεια ή διαβήτη.

Τα μικρά παιδιά διατρέχουν επίσης υψηλότερο κίνδυνο, επομένως ζητήστε έγκαιρα τη συμβουλή παιδιάτρου.

Τα αντιικά φάρμακα (που χορηγούνται με συνταγή) είναι πιο αποτελεσματικά όταν η λήψη τους ξεκινά εντός των πρώτων 2 ημερών. Μπορούν, ωστόσο, να βοηθήσουν και σε μεταγενέστερο στάδιο, σε περιπτώσεις σοβαρής νόσησης ή επιδείνωσης της κατάστασης. Όταν ενδείκνυται θεραπεία, οι γιατροί δεν πρέπει να την καθυστερούν εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

Αναζητήστε άμεσα ιατρική εκτίμηση εάν παρουσιάσετε δύσπνοια, επιδείνωση της νόσου, πυρετό που επανέρχεται μετά από βελτίωση, ή συμπτώματα γρίπης που δεν υποχωρούν μετά από περίπου 1 εβδομάδα. Η σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή ή ο ξαφνικός πόνος στο στήθος απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα, ανεξάρτητα από το αν η ασθένεια ξεκίνησε ως απλό κρυολόγημα.

Τι πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης;

Σε περίπτωση ήπιας νόσησης, η ξεκούραση, η επαρκής λήψη υγρών και η κατάλληλη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αποτελούν συνήθως τα πρώτα βήματα.

Η παρακεταμόλη μπορεί να βοηθήσει στον πυρετό ή τους πόνους, εφόσον είναι κατάλληλη για εσάς. Ακολουθήστε τις οδηγίες και αποφύγετε τον συνδυασμό της με σκευάσματα για το κρυολόγημα και τη γρίπη που την περιέχουν ήδη. Τα αντιβιοτικά δεν καταπολεμούν τους ιούς που προκαλούν το κρυολόγημα ή τη γρίπη.

Παραμείνετε στο σπίτι όσο έχετε πυρετό ή αισθάνεστε πολύ αδιάθετοι για να εκτελέσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Αερίζετε τους κοινόχρηστους χώρους, καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας όταν βήχετε και πλένετε τα χέρια σας. Εάν χρειαστεί να βρεθείτε κοντά σε άλλους ενώ είστε άρρωστοι, φορέστε μια μάσκα που εφαρμόζει καλά, ειδικά όταν βρίσκεστε κοντά σε ευάλωτα άτομα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα κρυολόγημα να εξελιχθεί σε γρίπη;

Όχι. Προκαλούνται από διαφορετικούς ιούς. Η επιδείνωση της κατάστασης μπορεί να υποδηλώνει κάποια επιπλοκή ή άλλη λοίμωξη, και όχι ότι το κρυολόγημα «μετατράπηκε» σε γρίπη. Η εμφάνιση νέων ή επιδεινούμενων συμπτωμάτων απαιτεί επανεκτίμηση από γιατρό.

Μήπως η κίτρινη ή πράσινη βλέννα σημαίνει ότι χρειάζομαι αντιβιοτικά;

Όχι. Κατά τη διάρκεια του κοινού κρυολογήματος, η ρινική βλέννα μπορεί να γίνει πιο παχύρρευστη και να αλλάξει χρώμα. Το χρώμα από μόνο του δεν αποτελεί ένδειξη βακτηριακής λοίμωξης ούτε καθιστά απαραίτητη τη λήψη αντιβιοτικών.

Συμπέρασμα

Ο χρόνος εμφάνισης και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων μπορούν να σας βοηθήσουν να εκτιμήσετε αν είναι πιο πιθανό να πρόκειται για κρυολόγημα ή για γρίπη. Οι παράγοντες κινδύνου, η αναπνοή και η εξέλιξη της κατάστασης έχουν μεγαλύτερη σημασία από το να προσπαθείτε να δώσετε την ακριβή ονομασία στο πρόβλημα ενώ βρίσκεστε στο σπίτι.

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