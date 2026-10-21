Μπούκωμα που δεν φεύγει και απώλεια όσφρησης; Διαφορές κρυολογήματος από ρινικούς πολύποδες

Ρινικοί πολύποδες: Συμπτώματα, αίτια και πότε μια επίμονη ρινική συμφόρηση χρήζει ιατρικού ελέγχου.

Newsroom

Μπούκωμα που δεν φεύγει και απώλεια όσφρησης; Διαφορές κρυολογήματος από ρινικούς πολύποδες
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ρινική συμφόρηση που διαρκεί εβδομάδες, ειδικά όταν συνοδεύεται από εξασθένηση της όσφρησης, ενδέχεται να υποδηλώνει κάτι περισσότερο από ένα απλό κρυολόγημα. Μια πιθανή αιτία είναι οι ρινικοί πολύποδες: μαλακοί, μη καρκινικοί σχηματισμοί που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της μύτης ή των παραρρινίων κόλπων, ως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας φλεγμονής.

Φυσικά, το να έχει κάποιος ρινική συμφόρηση ΔΕΝ σημαίνει ότι έχει πολύποδες. Αλλεργίες, χρόνια φλεγμονή των παραρρινίων κόλπων και άλλες παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα. Επομένως, η συνολική εικόνα των συμπτωμάτων έχει μεγαλύτερη σημασία από κάποιο μεμονωμένο σύμπτωμα.

Πώς διαφέρουν οι ρινικοί πολύποδες από το κοινό κρυολόγημα;

Το κρυολόγημα συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι ρινικοί πολύποδες μπορούν να προκαλέσουν επίμονη απόφραξη, που δεν υποχωρεί όπως θα αναμενόταν. Συχνά συνδέονται με τη χρόνια ρινοκολπίτιδα, δηλαδή μια φλεγμονή της μύτης και των παραρρινίων κόλπων, η οποία διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες.

Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Επίμονη ρινική συμφόρηση ή ρινόρροια (καταρροή).
  • Μειωμένη ή απωλεσθείσα όσφρηση, με αποτέλεσμα το φαγητό να φαίνεται συχνά άγευστο.
  • Ροή βλέννας προς το πίσω μέρος του λαιμού (οπισθορινική έκκριση).
  • Αίσθημα πίεσης στο πρόσωπο ή στο μέτωπο.
  • Ροχαλητό ή διαταραχές στον ύπνο.

Οι μικροί πολύποδες ενδέχεται να μην προκαλούν καθόλου συμπτώματα. Απεναντίας, η ρινική συμφόρηση ή η απώλεια όσφρησης δεν επιβεβαιώνουν απαραίτητα την ύπαρξη πολυπόδων, καθώς μπορεί να οφείλονται σε ιογενείς λοιμώξεις, αλλεργίες ή άλλες αιτίες.

ρινικοι πολυποδες

Γιατί οι ρινικοί πολύποδες μπορούν να επηρεάσουν την όσφρηση;

Η φλεγμονή και το οίδημα (πρήξιμο) μπορούν να εμποδίσουν τη ροή του αέρα προς τους οσφρητικούς υποδοχείς, οι οποίοι βρίσκονται ψηλά στο εσωτερικό της μύτης. Επιπλέον, οι αλλαγές στον φλεγμαίνον βλεννογόνο ιστό ενδέχεται να επηρεάσουν την ίδια την ικανότητα της όσφρησης.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η επίμονη ρινική συμφόρηση, σε συνδυασμό με την απώλεια όσφρησης, χρήζει ιατρικής διερεύνησης.

Οι πολύποδες εμφανίζονται επίσης συχνότερα σε άτομα με άσθμα ή ευαισθησία στην ασπιρίνη και σε ορισμένα άλλα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αν και πολλοί με αυτές τις παθήσεις δεν αναπτύσσουν ποτέ πολύποδες.

Πώς διαγιγνώσκονται οι ρινικοί πολύποδες;

Ο γιατρός λαμβάνει το ιστορικό των συμπτωμάτων και εξετάζει τη ρινική κοιλότητα. Ένας ειδικός ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) μπορεί να χρησιμοποιήσει ρινική ενδοσκόπηση, εισάγοντας μια λεπτή κάμερα στην μύτη, προκειμένου να εξετάσει περιοχές που δεν είναι ορατές κατά τη διάρκεια μιας συνήθους εξέτασης.

Η αξονική τομογραφία είναι μερικές φορές χρήσιμη, ιδιαίτερα κατά την αξιολόγηση εκτεταμένης ιγμορίτιδας ή για τον σχεδιασμό θεραπείας.

Ζητήστε ιατρική αξιολόγηση εάν η ρινική απόφραξη επιμένει, επιδεινώνεται συνεχώς ή συνοδεύεται από μια διαρκή αλλαγή στην όσφρηση. Η μονόπλευρη απόφραξη (από το ένα μόνο ρουθούνι), ειδικά με επαναλαμβανόμενη αιμορραγία, χρήζει επίσης εξέτασης και πρέπει να μην αποδίδεται σε «ακίνδυνο πολύποδα».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιφνίδιες οπτικές αλλαγές, το πρήξιμο γύρω από ένα μάτι ή ένας ταχέως επιδεινούμενος σοβαρός πονοκέφαλος απαιτούν επείγουσα αξιολόγηση.

ανατομια της μυτης

Μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ρινικοί πολύποδες χωρίς χειρουργική επέμβαση;

Ναι. Η θεραπεία συνήθως ξεκινά με κορτικοστεροειδή ρινικά σπρέι ή σταγόνες για την μείωση της φλεγμονής και τη συρρίκνωση των πολυπόδων. Οι εκπλύσεις με αλατούχο διάλυμα μπορούν επίσης να ανακουφίσουν τη ρινική συμφόρηση. Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένο, απεσταγμένο ή προηγουμένως βρασμένο και κρύο νερό κατά την προετοιμασία τους.

Εάν τα συμπτώματα παραμένουν ενοχλητικά, ο γιατρός πιθανώς θα συστήσει μια σύντομη αγωγή με από του στόματος κορτικοστεροειδή ή εξειδικευμένες θεραπείες. Η χειρουργική επέμβαση είναι απλά μια επιλογή, όταν η κατάλληλη ιατρική θεραπεία δεν παρέχει επαρκή ανακούφιση, και όχι ένα αναπόφευκτο επόμενο βήμα.

Οι πολύποδες μπορούν να υποτροπιάσουν ακόμη και μετά την αφαίρεσή τους, επομένως μπορεί να χρειαστεί συνεχής θεραπεία και παρακολούθηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μεταδοτικοί οι ρινικοί πολύποδες;

Όχι. Οι ρινικοί πολύποδες είναι φλεγμονώδεις αναπτύξεις, όχι μια λοίμωξη που εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εντούτοις, ένα κρυολόγημα που εμφανίζεται παράλληλα με αυτά, σαφώς και είναι μεταδοτικό.

Μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν ρινικούς πολύποδες;

Ναι, αλλά είναι ασυνήθιστοι στα παιδιά. Ένας ύποπτος πολύποδας σε ένα παιδί χρήζει ιατρικής αξιολόγησης, επειδή οι γιατροί μπορεί να χρειαστεί να διερευνήσουν κάποια υποκείμενη πάθηση.

Θα επιστρέψει η αίσθηση της όσφρησης μετά τη θεραπεία;

Μπορεί να βελτιωθεί, εφόσον η φλεγμονή και η απόφραξη αντιμετωπίζονται, αλλά η πλήρης επαναφορά δεν είναι εγγυημένη. Το αποτέλεσμα εξαρτάται εν μέρει από το πόσο σοβαρά και για πόσο καιρό έχει επηρεαστεί η όσφρηση.

Συμπέρασμα

Η επίμονη ρινική απόφραξη και η μειωμένη όσφρηση δεν πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα ως επίμονο κρυολόγημα. Η εξέταση μπορεί να διαπιστώσει εάν οι ρινικοί πολύποδες ή κάποια άλλη αιτία ευθύνονται και η θεραπεία συχνά ξεκινά χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για κύρωση τουρκολιβυκού: «Ελπίζω ότι αυτή η σημαντική απόφαση θα είναι επωφελής και ευνοϊκή»

17:52NEWSBOMB

Νότια Κορέα: Τρίτη προσπάθεια να απεγκλωβιστεί ο δημοφιλής καρχαρίας από το κανάλι του λιμανιού

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Σύλληψη 5 ανηλίκων μέσα στο σχολείο για επίθεση σε μαθητή

17:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή που η διαιτητής Τσαρούχα οδηγείται στη ΓΑΔΑ - Βίντεο

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πειραιά: Έλεγχος του ΤΕΕΜ για νέο ύποπτο αντικείμενο - Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία

17:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΟΚ: Τι προβλέπει ο αθλητικός νόμος για την περίπτωση Λιόλιου και την επόμενη ημέρα στην Ομοσπονδία

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες τον Νοέμβριο μετά το τετ α τετ Πούτιν με Γουίτκοφ

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Ένοπλοι εισέβαλαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Τρίπολη

17:36ΥΓΕΙΑ

Μπούκωμα που δεν φεύγει και απώλεια όσφρησης; Διαφορές κρυολογήματος από ρινικούς πολύποδες

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: «Ήταν γεμάτος αίματα, παντού χτυπημένος» λέει αυτόπτης μάρτυρας

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλάδες: Αποτρόπαιο θέμα με νεκρή θαλάσσια χελώνα - Την κρέμασαν σε βράχο στην Πολύαιγο

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάιρο για κύρωση τουρκολιβυκού: «Συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της»

17:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός για σκάνδαλο στην ΕΟΚ: «Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα» - Προαναγγέλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη «για όσα εκλάπησαν»

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι «Black Bloc», που ηγήθηκαν του χάους και των λεηλασιών στη Γαλλία

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: «Ο αστυνομικός επιχείρησε να ανοίξει το δέμα», δήλωσε κάτοικος της περιοχής

17:06LIFESTYLE

Μάχη στην τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων – Ποιοι ξεχώρισαν

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Η αντίδραση Αταμάν στη σύλληψη του Λιόλιου και των υπόλοιπων

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Παγίδα θανάτου για τους αστυνομικούς διερευνούν οι αρχές

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Σαουδική Αραβία 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Παγίδα θανάτου για τους αστυνομικούς διερευνούν οι αρχές

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πειραιά: Έλεγχος του ΤΕΕΜ για νέο ύποπτο αντικείμενο - Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα οδηγός προκάλεσε θανατηφόρα τριπλή καραμπόλα επειδή έβλεπε ερωτικό βίντεο στο κινητό

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Η αντίδραση Αταμάν στη σύλληψη του Λιόλιου και των υπόλοιπων

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

15:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Συνελήφθη η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Ακαδημία Πλάτωνος - Τραυματίες δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

15:04ΥΓΕΙΑ

Τροποποιείται ο πίνακας των εξετάσεων για τους βιοδείκτες του καρκίνου

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

15:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο με τα στημένα, εκτός του Λιόλιου: Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Κορομηλάς, Πηλοΐδης, Μαυραγάνης

15:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς φτάσαμε στις σύλληψη Λιόλιου και τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Καταθέσεις για στημένους αγώνες, στο μικροσκόπιο 50 ματς

17:06LIFESTYLE

Μάχη στην τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων – Ποιοι ξεχώρισαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ