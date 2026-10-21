Μπούκωμα που δεν φεύγει και απώλεια όσφρησης; Διαφορές κρυολογήματος από ρινικούς πολύποδες

Μια ρινική συμφόρηση που διαρκεί εβδομάδες, ειδικά όταν συνοδεύεται από εξασθένηση της όσφρησης, ενδέχεται να υποδηλώνει κάτι περισσότερο από ένα απλό κρυολόγημα. Μια πιθανή αιτία είναι οι ρινικοί πολύποδες: μαλακοί, μη καρκινικοί σχηματισμοί που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της μύτης ή των παραρρινίων κόλπων, ως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας φλεγμονής.

Φυσικά, το να έχει κάποιος ρινική συμφόρηση ΔΕΝ σημαίνει ότι έχει πολύποδες. Αλλεργίες, χρόνια φλεγμονή των παραρρινίων κόλπων και άλλες παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα. Επομένως, η συνολική εικόνα των συμπτωμάτων έχει μεγαλύτερη σημασία από κάποιο μεμονωμένο σύμπτωμα.

Πώς διαφέρουν οι ρινικοί πολύποδες από το κοινό κρυολόγημα;

Το κρυολόγημα συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι ρινικοί πολύποδες μπορούν να προκαλέσουν επίμονη απόφραξη, που δεν υποχωρεί όπως θα αναμενόταν. Συχνά συνδέονται με τη χρόνια ρινοκολπίτιδα, δηλαδή μια φλεγμονή της μύτης και των παραρρινίων κόλπων, η οποία διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες.

Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Επίμονη ρινική συμφόρηση ή ρινόρροια (καταρροή).

Μειωμένη ή απωλεσθείσα όσφρηση, με αποτέλεσμα το φαγητό να φαίνεται συχνά άγευστο.

Ροή βλέννας προς το πίσω μέρος του λαιμού (οπισθορινική έκκριση).

Αίσθημα πίεσης στο πρόσωπο ή στο μέτωπο.

Ροχαλητό ή διαταραχές στον ύπνο.

Οι μικροί πολύποδες ενδέχεται να μην προκαλούν καθόλου συμπτώματα. Απεναντίας, η ρινική συμφόρηση ή η απώλεια όσφρησης δεν επιβεβαιώνουν απαραίτητα την ύπαρξη πολυπόδων, καθώς μπορεί να οφείλονται σε ιογενείς λοιμώξεις, αλλεργίες ή άλλες αιτίες.

Γιατί οι ρινικοί πολύποδες μπορούν να επηρεάσουν την όσφρηση;

Η φλεγμονή και το οίδημα (πρήξιμο) μπορούν να εμποδίσουν τη ροή του αέρα προς τους οσφρητικούς υποδοχείς, οι οποίοι βρίσκονται ψηλά στο εσωτερικό της μύτης. Επιπλέον, οι αλλαγές στον φλεγμαίνον βλεννογόνο ιστό ενδέχεται να επηρεάσουν την ίδια την ικανότητα της όσφρησης.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η επίμονη ρινική συμφόρηση, σε συνδυασμό με την απώλεια όσφρησης, χρήζει ιατρικής διερεύνησης.

Οι πολύποδες εμφανίζονται επίσης συχνότερα σε άτομα με άσθμα ή ευαισθησία στην ασπιρίνη και σε ορισμένα άλλα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αν και πολλοί με αυτές τις παθήσεις δεν αναπτύσσουν ποτέ πολύποδες.

Πώς διαγιγνώσκονται οι ρινικοί πολύποδες;

Ο γιατρός λαμβάνει το ιστορικό των συμπτωμάτων και εξετάζει τη ρινική κοιλότητα. Ένας ειδικός ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) μπορεί να χρησιμοποιήσει ρινική ενδοσκόπηση, εισάγοντας μια λεπτή κάμερα στην μύτη, προκειμένου να εξετάσει περιοχές που δεν είναι ορατές κατά τη διάρκεια μιας συνήθους εξέτασης.

Η αξονική τομογραφία είναι μερικές φορές χρήσιμη, ιδιαίτερα κατά την αξιολόγηση εκτεταμένης ιγμορίτιδας ή για τον σχεδιασμό θεραπείας.

Ζητήστε ιατρική αξιολόγηση εάν η ρινική απόφραξη επιμένει, επιδεινώνεται συνεχώς ή συνοδεύεται από μια διαρκή αλλαγή στην όσφρηση. Η μονόπλευρη απόφραξη (από το ένα μόνο ρουθούνι), ειδικά με επαναλαμβανόμενη αιμορραγία, χρήζει επίσης εξέτασης και πρέπει να μην αποδίδεται σε «ακίνδυνο πολύποδα».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιφνίδιες οπτικές αλλαγές, το πρήξιμο γύρω από ένα μάτι ή ένας ταχέως επιδεινούμενος σοβαρός πονοκέφαλος απαιτούν επείγουσα αξιολόγηση.

Μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ρινικοί πολύποδες χωρίς χειρουργική επέμβαση;

Ναι. Η θεραπεία συνήθως ξεκινά με κορτικοστεροειδή ρινικά σπρέι ή σταγόνες για την μείωση της φλεγμονής και τη συρρίκνωση των πολυπόδων. Οι εκπλύσεις με αλατούχο διάλυμα μπορούν επίσης να ανακουφίσουν τη ρινική συμφόρηση. Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένο, απεσταγμένο ή προηγουμένως βρασμένο και κρύο νερό κατά την προετοιμασία τους.

Εάν τα συμπτώματα παραμένουν ενοχλητικά, ο γιατρός πιθανώς θα συστήσει μια σύντομη αγωγή με από του στόματος κορτικοστεροειδή ή εξειδικευμένες θεραπείες. Η χειρουργική επέμβαση είναι απλά μια επιλογή, όταν η κατάλληλη ιατρική θεραπεία δεν παρέχει επαρκή ανακούφιση, και όχι ένα αναπόφευκτο επόμενο βήμα.

Οι πολύποδες μπορούν να υποτροπιάσουν ακόμη και μετά την αφαίρεσή τους, επομένως μπορεί να χρειαστεί συνεχής θεραπεία και παρακολούθηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μεταδοτικοί οι ρινικοί πολύποδες;

Όχι. Οι ρινικοί πολύποδες είναι φλεγμονώδεις αναπτύξεις, όχι μια λοίμωξη που εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εντούτοις, ένα κρυολόγημα που εμφανίζεται παράλληλα με αυτά, σαφώς και είναι μεταδοτικό.

Μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν ρινικούς πολύποδες;

Ναι, αλλά είναι ασυνήθιστοι στα παιδιά. Ένας ύποπτος πολύποδας σε ένα παιδί χρήζει ιατρικής αξιολόγησης, επειδή οι γιατροί μπορεί να χρειαστεί να διερευνήσουν κάποια υποκείμενη πάθηση.

Θα επιστρέψει η αίσθηση της όσφρησης μετά τη θεραπεία;

Μπορεί να βελτιωθεί, εφόσον η φλεγμονή και η απόφραξη αντιμετωπίζονται, αλλά η πλήρης επαναφορά δεν είναι εγγυημένη. Το αποτέλεσμα εξαρτάται εν μέρει από το πόσο σοβαρά και για πόσο καιρό έχει επηρεαστεί η όσφρηση.

Συμπέρασμα

Η επίμονη ρινική απόφραξη και η μειωμένη όσφρηση δεν πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα ως επίμονο κρυολόγημα. Η εξέταση μπορεί να διαπιστώσει εάν οι ρινικοί πολύποδες ή κάποια άλλη αιτία ευθύνονται και η θεραπεία συχνά ξεκινά χωρίς χειρουργική επέμβαση.

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