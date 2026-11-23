Snapshot Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε ΑμεΑ, ανασφάλιστους υπερήλικες και ανάδοχους γονείς ΑμεΑ.

Το επίδομα αυξήθηκε κατά 60%, από 250 σε 400 ευρώ.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι ανασφάλιστοι υπερήλικες, άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές από τον ΟΠΕΚΑ και ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία.

Το ποσό των 400 ευρώ καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμα και αν ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), ανασφάλιστους υπερήλικες και ανάδοχους γονείς ΑμεΑ.

Φέτος, η οικονομική ενίσχυση θα είναι 60% υψηλότερη, με το ποσό να αυξάνεται από τα 250 στα 400 ευρώ.

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει μαζί με τα τακτικά προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Υπενθυμίζεται πως την αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στα 400 ευρώ ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υλοποιώντας τη σχετική εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Η αύξηση κατά 150 ευρώ ή 60% αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων πολιτών, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 5355/2026 (ΦΕΚ Α΄ 188/13.11.2026), δικαιούχοι της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

Ανασφάλιστοι υπερήλικες: Όσοι λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Άτομα με αναπηρία: Όσοι λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία: Όσοι έχουν αναλάβει τη φροντίδα ατόμων με αναπηρία που είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό των 400 ευρώ καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και στην περίπτωση που πληροί τις προϋποθέσεις για περισσότερες από μία κατηγορίες.

Αφορολόγητο το επίδομα

Σημειώνεται πως η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν ολόκληρο το ποσό.

Ειδικότερα, η ενίσχυση δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς ή τις τράπεζες, ενώ δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση.

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