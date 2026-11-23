Snapshot Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά δύο δημοσιογράφων και ενός εκδότη.

Η μήνυση αφορά δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες της αδελφής του.

Ο Λιάκος υποστηρίζει ότι πρόκειται για επιχείρηση πολιτικής εξόντωσης με προεκλογικές σκοπιμότητες.

Εκφράζει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα αποκαλύψει την αλήθεια και θα αποδομήσει τις κατηγορίες.

Δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για την ανάδειξη της αλήθειας. Snapshot powered by AI

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος, καταθέτοντας μήνυση κατά δύο δημοσιογράφων και ενός εκδότη για συκοφαντική δυσφήμιση, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες της αδελφής του.

Ο υφυπουργός βρέθηκε σήμερα στην Ευελπίδων, όπου προχώρησε σε δηλώσεις, κάνοντας λόγο για επιχείρηση πολιτικής εξόντωσής του, την οποία, όπως υποστήριξε, συνδέει με προεκλογικές σκοπιμότητες.

«Από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκα ως υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μια προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση, με ψέματα και συκοφαντίες», δήλωσε.

Ο Βαγγέλης Λιάκος ανέφερε ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη με πλήρη εμπιστοσύνη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η δικαστική διαδικασία θα αποκαλύψει την πραγματικότητα και θα αποδομήσει όσα, όπως είπε, του καταλογίζονται.

«Θα συνεχίσω τον αγώνα για την ανάδειξη της αλήθειας», κατέληξε.

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