Snapshot Η ρωσική κορβέτα Mercury βυθίστηκε σε λιμάνι της Βεγγάζης μετά από επίθεση με θαλάσσια drones που ανέλαβε η Ουκρανία.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και ελαφρά τραυματισμούς σε δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων Ρώσοι και Λίβυοι.

Η Λιβύη ζήτησε διεθνή έρευνα για τις επιθέσεις και την παρουσία Ουκρανών στη χώρα, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη κάλεσαν σε ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις μακριά από τη ζώνη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Ρώσο πρέσβη στη Λιβύη.

Περισσότερα από 20 θαλάσσια drones αναχαιτίστηκαν από τις λιβυκές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στα ανοικτά της Βεγγάζης. Snapshot powered by AI

Η Ουκρανία δια στόματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και τη βύθιση της ρωσικής κορβέτας που είχε σταθμεύσει σε λιμάνι σε βάση του πολεμικού ναυτικού της Βεγγάζης στη Λιβύη.

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Ζελένσκι δείχνει την επίθεση από τις κάμερες των ουκρανικών θαλάσσιων drones και τις δύο εκρήξεις. Παράλληλα υπάρχουν πλάνα και από την επίθεση με θαλάσσια drones και σε δεύτερο εμπορικό πλοίο με σημαία Μάλτας στα ανοιχτά της Λιβύης.

«Μια υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας. Ευχαριστώ τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας που συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτών των αποστολών. Χθες και σήμερα ενημερώθηκα λεπτομερώς για τα στάδια της επιχείρησης. Οι στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Και συνέχισε: «Όλα αυτά έλαβαν χώρα στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Οι μαχητές μας χρησιμοποίησαν επτά ναυτικά drones ουκρανικής κατασκευής. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να αντιμετωπίσει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα «Merkury» βυθίστηκε. Πρόκειται για ένα από τα νεότερα πλοία τους, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μαζί με την κορβέτα καταστράφηκε επίσης ένα μαχητικό ελικόπτερο Ka-27»

«Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό ξηρού φορτίου MV ANGARA, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Αποτέλεσμα: ο στόχος χτυπήθηκε. Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας στα καθορισμένα ύδατα. Ανταποκρινόμαστε στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Αναπτύσσουμε ουκρανικά όπλα. Δόξα στην Ουκρανία!», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το ρωσικό πολεμικό πλοίο δέχθηκε χτυπήματα από θαλάσσια drones που ήταν φορτωμένα με εκρηκτικά και μετά από πολύωρη πυρκαγιά βυθίστηκε σε λιμάνι σε ναυτική βάση της Βεγγάζης. Οι λιβυκές ναυτικές δυνάμεις διέσωσαν το πλήρωμα του πλοίου, σύμφωνα με λιβυκές πηγές που επικαλείται το αραβικό δίκτυο Al Arabiya.

Σε αυτή τη δορυφορική εικόνα που παρέχει η Vantor, φαίνεται καπνός να υψώνεται κοντά σε ένα φορτηγό πλοίο με οχήματα επί του σκάφους, σε μια ναυτική βάση στη Βεγγάζη της Λιβύης, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026. Satellite image ©2026 Vantor via AP

Δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων Ρώσοι και Λίβυοι, τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια του συμβάντος και έλαβαν ιατρική περίθαλψη στη Βεγγάζη, κατά τις ίδιες πηγές. Η εταιρεία παροχής δορυφορικών εικόνων Vantor ανέφερε ότι από τις εικόνες προέκυψε ότι το πλοίο ήταν η κορβέτα «Merkury» του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Εικόνες που τραβήχτηκαν με δορυφόρο την Κυριακή έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος του σκάφους είχε αναποδογυρίσει και βυθιστεί και μόνο η πλώρη του είναι ακόμη ορατή πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Καπνός αναδυόταν από τμήμα του πλοία ενώ συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα κατά μήκος της αποβάθρας.

Σε αυτή τη δορυφορική εικόνα που παρέχει η Vantor, μια άποψη του λιμανιού της Βεγγάζης στη Λιβύη, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 Satellite image ©2026 Vantor via AP

Σε δηλώσεις του στο Al Arabiya σχετικά με την επίθεση στη Βεγγάζη, ο Ρώσος πρέσβης στη Λιβύη, Αϊντάρ Αγκανίν, ανέφερε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να ανοίξει μέτωπα μακριά από τη ζώνη των επιχειρήσεων. Ο Αγκανίν πρόσθεσε ότι το Κίεβο προσπαθεί να εμπλέξει τρίτους και υπογράμμισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Ταυτόχρονα την Κυριακή, ένα εμπορικό πλοίο που έφερε τη σημαία της Μάλτας χτυπήθηκε από ένα θαλάσσιο drone στα ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης, όπως ανέφεραν στο Reuters δύο λιβυκές στρατιωτικές πηγές. Μάλιστα η στιγμή του χτυπήματος έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Λιβύης αναχαίτισαν περισσότερα από 20 θαλάσσια drones ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τις πηγές. Η κυβέρνηση που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη υπέβαλε επίσημο αίτημα στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για διεξαγωγή διεθνούς έρευνας σχετικά με τις επιθέσεις, δήλωσε ο πρωθυπουργός Οσάμα Χαμάντ σε ανακοίνωσή του.

Ζήτησε να διερευνηθούν «οι υποψίες ότι τα σκάφη είχαν εκτοξευθεί από τη δυτική Λιβύη... και να επαληθευθεί η παρουσία Ουκρανών εμπειρογνωμόνων στη χώρα, καθώς και να δοθούν επίσημες εξηγήσεις από το Κίεβο σχετικά με τις δραστηριότητές τους».

Τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν τη Δευτέρα τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις επιθέσεις. Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για τις επιθέσεις, ζητώντας «άμεση, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα». «Η Λιβύη δεν μπορεί να αντέξει και δεν πρέπει να γίνει πεδίο μάχης για ξένες συγκρούσεις», έγραψε στο Χ η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη.

Διαβάστε επίσης