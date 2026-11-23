Snapshot Ο Τάισον Φιούρι αποκάλυψε ότι πάσχει από σχιζοφρένεια και άλλες ψυχικές διαταραχές, όπως διπολική διαταραχή και ΔΕΠΥ.

Μετά τη νίκη του επί του Κλίτσκο το 2015, αντιμετώπισε σοβαρή ψυχική κρίση και επεισόδιο ψύχωσης.

Η σύζυγός του εντόπισε τα πρώτα σημάδια των ψυχικών προβλημάτων του ήδη από την εφηβεία.

Η επιδείνωση της ψυχικής του υγείας οδήγησε σε νοσηλεία και επείγουσα ψυχιατρική φροντίδα.

Ο Φιούρι ξεπέρασε τους εθισμούς του με τη στήριξη της οικογένειας και τη διατήρηση καθημερινών στόχων. Snapshot powered by AI

Ο Βρετανός πρωταθλητής της πυγμαχίας, Τάισον Φιούρι, αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωσή του με σχιζοφρένεια, μιλώντας εκτενώς για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την ψυχική του υγεία στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή και την καριέρα του.

Ο 38χρονος αθλητής περιγράφει την ψυχική κρίση που ακολούθησε τη νίκη του επί του Βλαντιμίρ Κλίτσκο το 2015, όπου κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Φιούρι αποκαλύπτει ότι εκείνη την περίοδο υπέστη επεισόδιο ψύχωσης, ακούγοντας φωνές και βιώνοντας σοβαρή ψυχική επιβάρυνση. Επιπλέον, έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).

Η σύζυγός του, Πάρις, περιγράφει τα πρώτα σημάδια των ψυχικών του διαταραχών που εντόπισε ήδη από την εφηβεία, επισημαίνοντας τις έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά του και τις δυσκολίες στη σχέση τους.

Παρά την επιτυχία του, η κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου δεν έφερε την αναμενόμενη ευτυχία, αλλά σηματοδότησε την αρχή μιας δύσκολης περιόδου γεμάτης υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών.

Η επιδείνωση της κατάστασης οδήγησε τον Φιούρι σε νοσηλεία, αφού πίστευε ότι είχε υποστεί καρδιακή προσβολή.

Οι γιατροί διέγνωσαν κρίση άγχους, ενώ επιβεβαίωσαν την ανάγκη επείγουσας ψυχιατρικής φροντίδας. Στο ντοκιμαντέρ, ο αθλητής αναφέρεται επίσης στα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τις οικογενειακές εντάσεις και τις απώλειες που βίωσε η μητέρα του λόγω πολλαπλών αποβολών.

Επίσης μιλά για τις σοκαριστικές αποκαλύψεις που δέχτηκε από τον πατέρα του σχετικά με την ύπαρξη δύο ακόμα αδελφών από άλλη σχέση.

Παρά τις προκλήσεις, ο Φιούρι κατάφερε να ξεπεράσει τους εθισμούς του και να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της ψυχικής του υγείας. Η άσκηση, η καθημερινή επίτευξη μικρών στόχων και η στήριξη της οικογένειάς του αποτελούν πλέον βασικούς πυλώνες στη διατήρηση της ψυχολογικής του ισορροπίας.