Snapshot Ένας 14χρονος μαθητής στην Ήπειρο σχεδίαζε επίθεση σε σχολείο εξαιτίας συστηματικού εκφοβισμού που δεχόταν λόγω καταγωγής και γλωσσικού τρόπου.

Η Αντιτρομοκρατική παρενέβη μετά από ενημέρωση ξένης υπηρεσίας και δεν διαπιστώθηκε ιδεολογικό ή τρομοκρατικό κίνητρο, αλλά κίνητρο εκδίκησης.

Ο ψυχίατρος Δημήτρης Παπαδημητριάδης εξηγεί πως ο μακροχρόνιος εκφοβισμός προκαλεί ντροπή, οργή και φαντασιώσεις εκδίκησης, μειώνοντας αυτοσυγκράτηση και ενσυναίσθηση στον έφηβο.

Οι γονείς και το σχολείο πρέπει να επικοινωνούν ανοιχτά με το παιδί, να αναγνωρίζουν σημάδια κινδύνου και να εφαρμόζουν σαφείς διαδικασίες αντιμετώπισης εκφοβισμού και απειλών.

Η υπόθεση δείχνει την ανάγκη για συντονισμό μεταξύ σχολείου, οικογένειας και Αρχών, καθώς διάσπαρτες πληροφορίες δυσχεραίνουν την έγκαιρη παρέμβαση. Snapshot powered by AI

Ανησυχία για το κατά πόσο καταγράφεται μια τάση.... αμερικανοποίησης στην πραγματικότητας στα ελληνικά σχολεία προκαλούν οι σκέψεις και οι διαδικτυακές αναζητήσεις ενός 14χρονου από περιοχή της Ηπείρου ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει σκέψεις εκδίκησης απέναντι σε συνομηλίκους του, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, του έκαναν μπούλινγκ καθημερινά εξαιτίας της καταγωγής της μητέρας του και του τρόπου με τον οποίο μιλούσε ελληνικά.

Επίθεση σε σχολείο σχεδίαζε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο14χρονος μαθητής στην Ήπειρο. Ξένη υπηρεσία ενημέρωσε την Αντιτρομοκρατική για μήνυμα σε λογαριασμό στο Telegram και οι αστυνομικοί έφτασαν στο αγόρι πριν γίνει οποιαδήποτε επίθεση. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι ήθελε να τιμωρήσει συμμαθητές που τον εκφόβιζαν συστηματικά, λεκτικά και σωματικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν βρήκαν ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση ή τρομοκρατικό κίνητρο. Περιγράφουν κλιμάκωση προς στοχευμένη βία, με βασικό κίνητρο την εκδίκηση. Ο εισαγγελέας ανηλίκων διέταξε κοινωνική έρευνα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Μέχρι να ολοκληρωθούν, δεν γνωρίζουμε τίποτα για την ψυχική κατάσταση του παιδιού, γι’ αυτό όσα ακολουθούν αφορούν γενικούς μηχανισμούς και όχι τον ίδιο.

Πώς φτάνει ένας έφηβος να σχεδιάζει επίθεση σε σχολείο

Όπως εξηγεί ο ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Παπαδημητριάδης MD MSc * ο εκφοβισμός που διαρκεί μήνες ή χρόνια εξευτελίζει τον έφηβο μπροστά στους συνομηλίκους του, σε έναν χώρο που δεν μπορεί να αποφύγει, αφού η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Μαζί με τον φόβο εμφανίζονται ντροπή, οργή και η πεποίθηση ότι κανείς δεν θα παρέμβει. Όταν η ντροπή δεν εκφράζεται με λόγια, ορισμένοι έφηβοι καταφεύγουν σε φαντασιώσεις εκδίκησης.

Η κοινωνική ψυχολογία έχει εξετάσει πειραματικά τη σχέση ανάμεσα στην απόρριψη και την επιθετικότητα. Οι Twenge και συνεργάτες (2001) διαπίστωσαν, σε σειρά πειραμάτων, ότι συμμετέχοντες στους οποίους είχε ειπωθεί ότι θα μείνουν μόνοι στο μέλλον ή που είχαν αποκλειστεί από μια ομάδα γίνονταν πιο επιθετικοί. Η επιθετικότητα στρεφόταν κυρίως προς όσους τους είχαν προσβάλει, και σε ορισμένες περιπτώσεις προς ανθρώπους που δεν τους είχαν προκαλέσει.

Τα πειράματα αυτά έγιναν σε φοιτητές και μέτρησαν ήπιες μορφές επιθετικότητας. Δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε αυτούσια στη σοβαρή βία. Δείχνουν πάντως ότι ο κοινωνικός πόνος της απόρριψης μειώνει την αυτοσυγκράτηση και την ενσυναίσθηση, δύο ικανότητες που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη στην εφηβεία.

Ο εκφοβισμός δεν δικαιολογεί τη βία. Εξηγεί όμως γιατί ένας έφηβος που δεν βρίσκει βοήθεια μπορεί να καταλήξει να τη θεωρεί λύση.

Η μεγάλη πλειονότητα των παιδιών που δέχονται εκφοβισμό δεν γίνεται βίαιη. Στη μακροχρόνια μελέτη των Copeland και συνεργατών (2013), παιδιά που είχαν δεχτεί εκφοβισμό παρουσίασαν στην ενήλικη ζωή περισσότερες διαταραχές άγχους. Όσα ήταν ταυτόχρονα θύματα και θύτες είχαν περισσότερη κατάθλιψη και αυτοκτονικές σκέψεις. Η συνηθέστερη συνέπεια είναι δηλαδή η ψυχική ταλαιπωρία του ίδιου του παιδιού.

Τι γνωρίζουμε από παρόμοιες υποθέσεις σε άλλες χώρες

Στο Λύκειο Columbine των ΗΠΑ, το 1999, δύο έφηβοι σκότωσαν δώδεκα μαθητές και έναν δάσκαλο και αυτοκτόνησαν. Στη Φινλανδία έγιναν επιθέσεις σε σχολεία το 2007 και το 2008, και το 2023 ένας 13χρονος σκότωσε εννέα ανθρώπους σε σχολείο του Βελιγραδίου, έπειτα από σχέδιο που είχε καταγράψει εκ των προτέρων. Οι υποθέσεις διαφέρουν πολύ μεταξύ τους.

Οι Leary και συνεργάτες (2003) εξέτασαν 15 περιπτώσεις σχολικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ, από το 1995 έως το 2001. Σε 12 υπήρχαν ενδείξεις οξείας ή χρόνιας απόρριψης, όπως εκφοβισμός, κοροϊδία ή εγκατάλειψη από σύντροφο. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η απόρριψη μόνη της δεν αρκεί. Συνυπήρχαν ενασχόληση με βίαια θέματα, ψυχολογικές δυσκολίες και πρόσβαση σε όπλα.

Η ανασκόπηση των Verlinden και συνεργατών (2000) κατέληγε ότι δεν υπάρχει ένα προφίλ δράστη. Οι παράγοντες κινδύνου βρίσκονται στην οικογένεια, στο σχολείο, στην παρέα και στην ψυχική κατάσταση του εφήβου, και ο συνδυασμός τους έχει σημασία. Γι’ αυτό ένα «καλό παιδί από καλή οικογένεια» δεν αποκλείεται, όπως δεν αποκλείεται και κάποιος με διαταραχή που δεν θα πράξει ποτέ τίποτα.

Οι Meloy και συνεργάτες (2012) περιέγραψαν συμπεριφορές προειδοποίησης που εμφανίζονται πριν από στοχευμένη βία. Μία είναι η προετοιμασία, όπως η αναζήτηση όπλων και πληροφοριών για τον χώρο. Άλλη είναι η ταύτιση με προηγούμενους δράστες και μια τρίτη η «διαρροή», δηλαδή η ανακοίνωση της πρόθεσης σε φίλους ή στο διαδίκτυο. Στην υπόθεση της Ηπείρου φαίνεται να υπάρχουν και τα τρία.

Αξίζει προσοχή και μια λεπτομέρεια της κατάθεσης. Το αγόρι φέρεται να είπε ότι ίσως υπαναχωρούσε και ότι θα απειλούσε ή θα πυροβολούσε στα πόδια. Αυτό δείχνει πιθανή αμφιθυμία, δηλαδή ταυτόχρονα έλξη προς το σχέδιο και δισταγμό. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν ειλικρινής. Η αμφιθυμία πάντως αφήνει χρονικό περιθώριο για παρέμβαση, και αυτό έχει πρακτική αξία.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς και το σχολείο

Οι γονείς του αγοριού, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είχαν άριστες σχέσεις και καθημερινή επικοινωνία. Παρ’ όλα αυτά, ο έφηβος εξηγούσε το όπλο με σκοποβολή και το μαχαίρι με ψάρεμα. Η καλή σχέση δεν εξασφαλίζει ότι ένας έφηβος θα μιλήσει για τον εξευτελισμό που υφίσταται, ιδίως όταν νιώθει ντροπή. Χρειάζεται να ρωτάμε ευθέως, και περισσότερες από μία φορές.

Όπως αναφέρει ο κ. Παπαδημητριάδης, μια ήρεμη ερώτηση, όπως «Υπάρχει κάποιος που σε κοροϊδεύει ή σε χτυπά στο σχολείο;», είναι προτιμότερη από τον έλεγχο του κινητού χωρίς εξήγηση. Αν το παιδί απαντήσει, ακούμε χωρίς να υποτιμούμε και χωρίς να υποσχεθούμε μυστικότητα. Ενημερώνουμε το σχολείο γραπτώς και ζητάμε συγκεκριμένα μέτρα. Αν το παιδί αποσύρεται ή θυμώνει έντονα, προσφεύγουμε σε παιδοψυχίατρο ή ψυχολόγο.

Κάποια σημάδια χρειάζονται άμεση προσοχή. Τέτοια είναι η εμμονική ενασχόληση με όπλα ή με προηγούμενες επιθέσεις, η κρυφή αγορά αντικειμένων, οι νέοι λογαριασμοί σε εφαρμογές και οι δηλώσεις για εκδίκηση. Δεν τα αντιμετωπίζουμε ως αστείο ούτε ως τιμωρία. Μιλάμε με το παιδί, ζητούμε επαγγελματική αξιολόγηση και, αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, καλούμε το 112. Τα όπλα στο σπίτι φυλάσσονται κλειδωμένα.

Το σχολείο χρειάζεται σαφείς, προβλεπόμενες διαδικασίες για καταγγελίες εκφοβισμού και για αξιολόγηση απειλών, ώστε κάθε σχόλιο μαθητή για βία να καταγράφεται και να εξετάζεται από εκπαιδευμένους ανθρώπους. Οι συμμαθητές χρειάζονται έναν ασφαλή τρόπο να αναφέρουν ανησυχίες. Τα παιδιά που δέχονται εκφοβισμό μπορούν να μιλήσουν και στη γραμμή 1056 του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι πληροφορίες ήταν διάσπαρτες σε διαφορετικούς ανθρώπους. Το σχολείο γνώριζε τον εκφοβισμό, ένας άνδρας είχε πάρει χρήματα για ένα όπλο και ξένη υπηρεσία είδε το μήνυμα. Ο πατέρας ανησύχησε και απευθύνθηκε στις Αρχές. Κανένα στοιχείο ξεχωριστά δεν θα έλεγε πολλά από μόνο του. Το ερώτημα πόσο νωρίτερα θα μπορούσαν, ίσως, να συνδεθούν τα στοιχεία μεταξύ τους παραμένει ανοιχτό.

*Ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διεθνή Πολιτική Υγείας στο London School of Economics (LSE). Εξειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική και στην Ψυχοθεραπεία στο Λονδίνο (Royal Free Hospital & UCL School of Medicine, Halliwick Personality Disorder Service) και στην Αθήνα (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Περιφ. Γενικό Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”).

Παρακολούθησε το πρόγραμμα Γνωσιακής Θεραπείας για τις Διαταραχές Άγχους του Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy που ίδρυσε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ο θεμελιωτής της γνωσιακής θεραπείας Dr. Aaron T. Beck.Ακόμη, συμμετείχε στα προγράμματα Γνωσιακής Επεξεργασίας Τραύματος και Κατάθλιψης με Άγχος των Massachusetts General Hospital και McLean Hospital και στην εκπαίδευση για τη γενική ψυχιατρική διαχείριση της Οριακής Διαταραχής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard.

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