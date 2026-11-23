Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (23/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/10/2026 1:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|Π.ΦΩΚΑΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΝΗΡΕΩΣ - ΙΡΙΔΟΣ - ΡΕΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΘΕΜΙΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|1768
|Λειτουργία
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΔΟΥΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1311
|Λειτουργία
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΑΡΑΤΟΥ 17 - 5 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1312
|Λειτουργία
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ απο κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΦΡΟΥΔΑ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΡΟΥΔΑ απο κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1314
|Λειτουργία
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1292
|Λειτουργία
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΚΑΣΤΗΣ απο κάθετο: ΠΕΤΡΑΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ έως κάθετο: ΚΛΥΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΠΑΔΟΚΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΔΩΔΩΝΗΣ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1229
|Λειτουργία
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΟΥ έως: ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΝΟ 7, 9, 15 - 17, 23 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1645
|Κατασκευές
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 1:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ - ΘΥΜΑΡΙ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ - ΔΡΟΣΙΝΗ - ΚΑΒΑΔΙΑ - ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - ΣΕΦΕΡΗ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΠΟΛΕΜΗ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΥ - ΧΕΙΜΑΡΑΣ - ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ - ΚΑΛΒΟΥ - ΕΛΥΤΗ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΣΕΙΡΗΝΩΝ - ΝΑΙΑΔΩΝ - ΝΥΜΦΩΝ - ΝΗΡΕΩΣ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ - ΔΡΥΑΔΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΑΓ ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΡΕΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΘΕΤΙΔΟΣ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΑΛΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΝ ΜΑΥΡΗ - ΔΟΞΑΣ - ΕΥΤΥΧΙΑΣ - ΖΩΗΣ - ΧΑΡΑΣ - ΜΙΧ ΦΙΟΡΕΝΤΗ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΕΛΑΤΩΝ - ΗΡΕΜΙΑΣ - ΑΛΚΗΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΗΒΗΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - ΑΕΡΗΔΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΙΩΑΝ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ - ΟΝΕΙΡΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1769
|Λειτουργία
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 1:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - Λ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΧΑΝΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ.
|1797
|Λειτουργία
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 1:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ - ΘΥΜΑΡΙ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ - ΔΡΟΣΙΝΗ - ΚΑΒΑΔΙΑ - ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - ΣΕΦΕΡΗ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΠΟΛΕΜΗ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΥ - ΧΕΙΜΑΡΑΣ - ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ - ΚΑΛΒΟΥ - ΕΛΥΤΗ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΣΕΙΡΗΝΩΝ - ΝΑΙΑΔΩΝ - ΝΥΜΦΩΝ - ΝΗΡΕΩΣ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ - ΔΡΥΑΔΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΑΓ ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΡΕΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΘΕΤΙΔΟΣ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΑΛΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΝ ΜΑΥΡΗ - ΔΟΞΑΣ - ΕΥΤΥΧΙΑΣ - ΖΩΗΣ - ΧΑΡΑΣ - ΜΙΧ ΦΙΟΡΕΝΤΗ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΕΛΑΤΩΝ - ΗΡΕΜΙΑΣ - ΑΛΚΗΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΗΒΗΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - ΑΕΡΗΔΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΙΩΑΝ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ - ΟΝΕΙΡΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1769
|Λειτουργία
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΑΚΤΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
|498
|Κατασκευές
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ.
|793
|Κατασκευές
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 3:00:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΤΕΙΡΕΣΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΤΡΟΙΑΣ - ΟΔΥΣΣΕΣΕΩΣ - ΧΑΝΙΩΝ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ - ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ - ΧΡΥΣΟΡΡΟΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΝΗΤΡΕΩΣ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ
|521
|Κατασκευές
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 3:00:00 μμ
|ΜΑΝΔΡΑΣ
|ΣΤΙΣ ΕΥΕΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ΠΕΡΙΞ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
|Κατασκευές
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 4:00:00 μμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΒΥΔΟΥ απο κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΨΑΚΟΥ απο κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 έως κάθετο: ΣΗΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 έως κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΔΥΤΟΥ - ΔΡΑΓΟΥΜΗ απο κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 έως κάθετο: ΣΗΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΡΥΟΥΛΩΝ - ΜΥΛΑΣΣΩΝ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΣΗΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 απο κάθετο: ΑΒΥΔΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ απο κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΝΟΧΩΡΙΩΝ απο κάθετο: ΜΥΛΑΣΣΩΝ έως κάθετο: ΑΓ
|Κατασκευές
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 4:00:00 μμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΔΡΑΓΟΥΜΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΕΡ. ΚΥΡΙΩΝ απο κάθετο: ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ έως κάθετο: 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ έως κάθετο: ΑΜΕΡ. ΚΥΡΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΡΩΝ απο κάθετο: ΒΑΤΙΣΤΑ έως κάθετο: ΔΡΑΓΟΥΜΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΛΟΥ απο κάθετο: 6ΗΣ ΜΟΜΑ έως κάθετο: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:6ΗΣ ΜΟΜΑ απο κάθετο: ΒΑΤΙΣΤΑ έως κάθετο: ΒΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|23/11/2026 8:00:00 πμ
|23/11/2026 5:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΕΙΩΝ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Κ.ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΕΙΩΝ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΙΤΩΝ έως κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδ
|1647
|Κατασκευές
|23/11/2026 8:30:00 πμ
|23/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ έως κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΧΑΡΙΤΩΝ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΑΦΥΡΟΥ απο κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ 6 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1644
|Κατασκευές
|23/11/2026 8:30:00 πμ
|23/11/2026 1:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΟΡΦΕΩΣ 37 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΟΡΦΕΩΣ 39 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1643
|Κατασκευές
|23/11/2026 8:30:00 πμ
|23/11/2026 1:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΝΟ 3, 5, 6, 7, 8, 11 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1646
|Κατασκευές
|23/11/2026 9:00:00 πμ
|23/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ απο κάθετο: ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 6 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1299
|Λειτουργία
|23/11/2026 9:00:00 πμ
|23/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 51 - 53 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 57 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ
|1642
|Κατασκευές
|23/11/2026 9:00:00 πμ
|23/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ ΝΟ 50 έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 67 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ
|1641
|Κατασκευές
|23/11/2026 12:00:00 μμ
|23/11/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|571
|Λειτουργία
|23/11/2026 12:30:00 μμ
|23/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ
|1313
|Λειτουργία
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