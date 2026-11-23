Διακοπές νερού τη Δευτέρα (23/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ)
Γιασεμιών και Κοραή
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στο Λασίθι: Ενας νεκρός μετά από ανατροπή οχήματος
08:12 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η σπάνια Shelby Cobra «Flip-Top» μπορεί να ξεπεράσει τα 23 εκατ. ευρώ
07:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια: Εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς σε συναυλία
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:24 ∙ SCENARIO