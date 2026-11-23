Snapshot Ο Δημήτρης Μελισσανίδης αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στον διεθνή διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου μέσω της Aplekton Holdings Co. Ltd.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης η Elia Corporation του Γιάννη Μυτιληναίου και η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.

Το ακίνητο έχει έκταση 1.026.779,62 τ.μ. και περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αθλητικής ιππασίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακινήτου έχει διάρκεια 99 ετών με υποχρεωτική διατήρηση των ιππικών χρήσεων στον πυρήνα της ανάπτυξης.

Ο προηγούμενος διαγωνισμός του 2023 ακυρώθηκε από το ΣτΕ λόγω μη συμβατότητας του σχεδίου ανάπτυξης με τον χαρακτήρα του ακινήτου. Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης αναδείχθηκε νικητής, στη δεύτερη «κούρσα» για τη διεκδίκηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου αφήνοντας πίσω του τον Γιάννη Μυτιληναίο κι ας έχει, (ο δέυτερος) μία πιο βαθιά και μακρόχρονη σχέση με την ιππασία, από ότι ο πρώτος.

Έτσι η Aplekton Holdings Co. Ltd., συμφερόντων Δημήτρη Μελισσανίδη, ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής στον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.

Στο διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου συνολικής έκτασης 1.026.779,62 τ.μ., συμμετείχαν επίσης η Elia Corporation, συμφερόντων του Γιάννη Μυτιληναίου και η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.

Εδώ αξίζει να επισημάνουμε ότι ο Γιάννης Μυτιληναίος ασχολείται ήδη με την ιππασία, επιχειρηματικά αλλά και ο ίδιος ως αθλητής και διατηρεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις κοντά στο Tatoi Club.

Σε ότι αφορά το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου, πρόκειται για ακίνητο, το οποίο κατασκευάστηκε και λειτούργησε αρχικά κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Περιλαμβάνει συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αθλητική ιππασία, όπως στάβλους, αρένες, κτίριο διοικητικών υπηρεσιών, κτηνιατρική κλινική κλπ και βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του οικισμού της αρχαίας Μυρρινούντας και συνορεύει ανατολικά με τον Ιππόδρομο.

Όπως επισημαίνεται, η κτηνιατρική κλινική έχει εξαιρεθεί από την έκταση που αποτέλεσε αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακινήτου έχει διάρκεια 99 ετών και σύμφωνα με τον νόμο 3342/2005 περί μεταολυμπιακής χρήσης, πέραν των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επιτρέπεται η κατασκευή φυλακίου εισόδου με WC, εκδοτηρίου εισιτηρίων, γηπέδου γκολφ, ιππικού μουσείου, σχολών ιππασίας και αναβατών, καταστημάτων πώλησης ειδών, που σχετίζονται με την ιππασία, χώρων εκθέσεων, εστίασης, δημοπρασιών, ξενοδοχείου, ελικοδρομίου, πάρκου με δυνατότητα διεξαγωγής τριάθλου και ψυχαγωγικής ιππασίας, καθώς και χώρων στάθμευσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης είχε προσπαθήσει ξανά να αποκτήσει το ακίνητο και σε προηγούμενο διαγωνισμό, το 2023, με την Aplekton Holdings να καταθέτει τη μοναδική προσφορά, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, με ετήσιο μίσθωμα της τάξης των 180.000 ευρώ.

Παρόλα αυτά η διαδικασία «κόλλησε» μετά από προσφυγή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ότι το σχέδιο ανάπτυξης δεν ήταν συμβατό με τον χαρακτήρα του ακινήτου το οποίο θα έπρεπε να διατηρήσει ως βασική δραστηριότητα την αθλητική ιππασία.

Στον νέο διαγωνισμό το πλαίσιο αξιοποίησης αναπροσαρμόστηκε, με βασική αλλαγή τη διατήρηση των ιππικών χρήσεων στον πυρήνα της ανάπτυξης, ενώ εγκαταλείφθηκε η προηγούμενη διαδικασία μέσω ΕΣΧΑΔΑ.

Εδώ αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός προέβλεπε μίσθωση για 40 χρόνια, ενώ ο τωρινός για 99.