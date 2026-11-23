Snapshot Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ξεκινά νέος κύκλος αγροτικών κινητοποιήσεων στην Αγιά Λάρισας με συλλαλητήριο παραγωγών, κυρίως μηλοκαλλιεργητών.

Οι αγρότες διεκδικούν την καταβολή εκκρεμούντων αποζημιώσεων και την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών που πλήττουν τις εκμεταλλεύσεις τους.

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου οι κινητοποιήσεις μεταφέρονται στη Μαγνησία με μηχανοκίνητη πορεία και συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Στις 6 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για να αποφασίσει τη μορφή και έκταση των πανελλαδικών αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με αυξανόμενες οφειλές και έλλειψη ρευστότητας που δυσκολεύουν τη συνέχιση της παραγωγής. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες, οι οποίοι προετοιμάζουν την έξοδο των τρακτέρ στους δρόμους, καταγγέλλοντας ότι τα οικονομικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν επιδεινωθεί σημαντικά.

Η αρχή γίνεται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στην Αγιά Λάρισας, όπου παραγωγοί της περιοχής, κυρίως μηλοκαλλιεργητές, θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο με τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η καταβολή αποζημιώσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς και η αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, οι κινητοποιήσεις μεταφέρονται στη Μαγνησία, όπου αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς προγραμματίζουν μηχανοκίνητη πορεία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, η διαμαρτυρία θα περιλαμβάνει και συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Μία ημέρα αργότερα, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αναμένεται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις για τη γενική απεργία της ΑΔΕΔΥ, με περιορισμένο αριθμό τρακτέρ.

Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν την πρώτη φάση ενός ευρύτερου σχεδιασμού, με τους αγροτικούς συλλόγους να εξετάζουν την κλιμάκωση των διαμαρτυριών μέσα στον Δεκέμβριο.

Στις 6 Δεκεμβρίου οι αποφάσεις για τα πανελλαδικά μπλόκα

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η 6η Δεκεμβρίου, όταν θα συνεδριάσει στη Νίκαια της Λάρισας η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Εκεί αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη μορφή και την έκταση των αγροτικών κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Καρδίτσα, οι αγρότες προσανατολίζονται στην έξοδο των τρακτέρ από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, μέσα στον ίδιο μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι οι οφειλές συσσωρεύονται και η έλλειψη χρημάτων δυσχεραίνει τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας.

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