Snapshot Οι αγρότες της Κωπαΐδας αντιμετωπίζουν σοβαρές καταστροφές στις καλλιέργειες μηδικής λόγω ανεξέλεγκτης αύξησης τρωκτικών, με ζημιές που φτάνουν έως 500 ευρώ ανά στρέμμα.

Η καταστροφή του ριζικού συστήματος της μηδικής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια παραγωγής πολλών ετών και αύξηση κόστους επανασποράς.

Ο Αγροτικός Σύλλογος έχει ζητήσει από τον Ιούνιο άμεση παρέμβαση και οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των τρωκτικών, χωρίς μέχρι τώρα ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η περιοχή χαρακτηρίστηκε αρουραιόπληκτη τον Αύγουστο από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το πρόβλημα επεκτείνεται και σε άλλες καλλιέργειες, όπως τα σιτηρά.

Το θέμα έχει φτάσει στη Βουλή με ερώτηση για αποζημιώσεις, οργανωμένο σχέδιο δράσης και δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των τρωκτικών στην Κωπαΐδα. Snapshot powered by AI

Σε απόγνωση οι αγρότες της Κωπαΐδας από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των τρωκτικών. Τα τρωκτικά έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε καλλιέργειες τριφυλλιού και όχι μόνο με τις απώλειες -σύμφωνα με τις καταγγελίες- να εκτιμώνται ακόμη και τα 500 ευρώ ανά στρέμμα.

Οι εικόνες που καταγράφονται στον κάμπο της Κωπαΐδας έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Όπως καταγγέλλουν οι αγρότες η κατάσταση από την υπερβολική αύξηση των ποντικιών και των αρουραίων είναι πολύ σοβαρή καθώς χωράφια έχουν γεμίσει με τρύπες.

Στις φωτογραφίες του lamianow.gr, διακρίνονται πολυάριθμες οπές στην επιφάνεια του εδάφους, τις οποίες οι αγρότες αποδίδουν στη δραστηριότητα των τρωκτικών.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήγμα εντοπίζεται στις καλλιέργειες μηδικής (τριφύλλι), με τις καταστροφές να απειλούν όχι μόνο τη φετινή παραγωγή αλλά και την απόδοση των χωραφιών και τα επόμενα χρόνια.

Λουκάς Βούλγαρης: «Έχουμε απελπιστεί – Κάτι πρέπει να γίνει»

Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκάς Βούλγαρης μίλησε στο τοπικό μέσο ενημερωσης περιγράφοντας την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

«Πέρα από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε φέτος, έχουμε και τα ποντίκια, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο και έχουν δημιουργήσει τεράστιες καταστροφές στα χωράφια μας, ειδικά στα τριφύλλια», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Βούλγαρης.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το τριφύλλι είναι μια πολυετής καλλιέργεια, που μπορεί να διατηρηθεί παραγωγική για περίπου πέντε χρόνια.

«Έχουμε απελπιστεί. Κάτι πρέπει να γίνει», σημείωσε, μεταφέροντας την αγανάκτηση των αγροτών που βλέπουν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται, την ώρα που το κόστος παραγωγής παραμένει ιδιαίτερα υψηλό

Γιατί η καταστροφή στο τριφύλλι είναι τόσο σοβαρή

Η μηδική δεν είναι μια καλλιέργεια που σπέρνεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο. Πρόκειται για πολυετές κτηνοτροφικό φυτό, το οποίο, υπό κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να παραμείνει παραγωγικό στο ίδιο χωράφι για τρία έως πέντε χρόνια, ενδεχομένως και περισσότερο.

Στη διάρκεια κάθε καλλιεργητικής περιόδου ο παραγωγός μπορεί να πραγματοποιεί διαδοχικές κοπές, εξασφαλίζοντας ζωοτροφή για την κτηνοτροφία.

Αυτό σημαίνει ότι η ζημιά που προκαλείται από τα τρωκτικά μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες από την απώλεια μιας και μόνο σοδειάς.

Όταν καταστρέφεται το ριζικό σύστημα της μηδικής, το φυτό μπορεί να μην καταφέρει να αναβλαστήσει. Εάν η καταστροφή είναι εκτεταμένη, ο αγρότης ενδέχεται να αναγκαστεί να εγκαταστήσει από την αρχή την καλλιέργειά του, επιβαρυνόμενος με νέο κόστος προετοιμασίας του χωραφιού, σποράς και καλλιεργητικών εργασιών.

Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν χάνει μόνο την παραγωγή του σήμερα, αλλά ενδεχομένως και ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος που υπολόγιζε να εξασφαλίσει τα επόμενα χρόνια.

Ζημιές έως 500 ευρώ το στρέμμα – Προειδοποιήσεις εδώ και μήνες

Το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Ήδη από τα τέλη Ιουνίου, ο Αγροτικός Σύλλογος «Ησίοδος» είχε απευθυνθεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Βοιωτίας, ζητώντας άμεσες αυτοψίες και οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των τρωκτικών.

Τον Αύγουστο δημοσιεύτηκε ότι η περιοχή είχε χαρακτηριστεί «αρουραιόπληκτη» από τη ΔΑΟΚ Βοιωτίας, μετά από σχετικούς ελέγχους.

Ωστόσο, οι καταγγελίες για εκτεταμένες καταστροφές συνεχίστηκαν.

Σε νέα ανακοίνωσή του στις 4 Νοεμβρίου, ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς έκανε λόγο για πρωτοφανείς ζημιές στις καλλιέργειες μηδικής, επισημαίνοντας ότι έχουν πληγεί ακόμη και χωράφια που σπάρθηκαν μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε ο Σύλλογος, το οικονομικό κόστος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνει ακόμη και τα 500 ευρώ ανά στρέμμα.

Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία για επέκταση των ζημιών στα σιτηρά και σε άλλες καλλιέργειες του κάμπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα έχει φτάσει και στη Βουλή. Στις 12 Νοεμβρίου 2026, ο βουλευτής Βοιωτίας Γιώργος Μουλκιώτης επανήλθε με επίκαιρη ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης, αποζημιώσεις και δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης των πληθυσμών των τρωκτικών στην Κωπαΐδα.

Γιατί πολλαπλασιάζονται τόσο γρήγορα τα τρωκτικά

Η μεγάλη αύξηση των πληθυσμών των τρωκτικών αποτελεί γνωστό πρόβλημα σε γεωργικές περιοχές, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την αναπαραγωγή και την επιβίωσή τους.

Η άφθονη τροφή, η πυκνή βλάστηση που προσφέρει καταφύγιο και η δυνατότητα δημιουργίας υπόγειων φωλιών μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών.

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