Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μεταξύ Ι.Χ. και ασθενοφόρου στον δρόμο προς το ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο.

Προκλήθηκαν ζημιές και στα δύο οχήματα μετά τη σύγκρουση.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Η σύγκρουση δημιούργησε αναστάτωση σε πολυσύχναστο οδικό σημείο.

Τα οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα στο οδόστρωμα μετά το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή Ι.Χ. αυτοκινήτου και ασθενοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (17/11) στον δρόμο προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές και στα δύο οχήματα. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το εάν έχει τραυματιστεί κάποιος.

Η σύγκρουση προκάλεσε αναστάτωση σε ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο οδικό σημείο, με τους διερχόμενους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με το τροχαίο και τα δύο οχήματα ακινητοποιημένα στο οδόστρωμα.

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