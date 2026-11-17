Snapshot Σοβαρά προβλήματα υποδομών στο 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, όπου πέφτουν σοβάδες, υπάρχει μούχλα και στάζουν νερά στο κτίριο.

Οι μαθητές κάνουν διάλειμμα δίπλα στον δρόμο, όπου έχει συμβεί ατύχημα με μαθητή, καθώς το σχολείο δεν διαθέτει αυλή.

Το κτίριο του σχολείου είναι ιδιωτικό και νοικιάζεται από τον δήμο.

Οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη για να ζητήσουν λύσεις, αλλά ο δήμος δεν προέβη σε ουσιαστικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του 12ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, τα οποία καθιστούν την καθημερινότητα των μαθητών ιδιαίτερα δύσκολη.

«Πέφτουν σοβάδες μέσα στην τάξη και στους διαδρόμους, δεν έχουμε κυλικείο, δεν έχουμε τουαλέτες, είναι όλες κλειδωμένες, έχει μούχλα, έχουμε ένα υπόγειο το οποίο είναι γυμναστήριο και στάζει. Έχει σκαλωσιές στο υπόγειο», κατήγγειλε μαθήτρια του ΕΠΑΛ, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη».

Η μαθήτρια εξήγησε έπειτα πως το σχολείο είναι έτσι τα τελευταία δύο χρόνια, «με αποτέλεσμα πριν μερικές μέρες να πέσουν σοβάδες στα παγκάκια που προαυλιζόμαστε, γιατί δεν έχουμε αυλή στο κτίριο».

«Κάνουμε διάλειμμα δίπλα στον δρόμο. Έχει γίνει ατύχημα εδώ. Πέρσι την ώρα που σχολούσαμε ένα αυτοκίνητο χτύπησε ένα παιδί και πήγε νοσοκομείο. Έχουμε την Πυροσβεστική απέναντι», ανέφερε η ίδια.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι καθηγητές γνωρίζουν τι γίνεται και υποστηρίζουν τις προσπάθειες των μαθητών, «παρόλα αυτά ο δήμος δεν κάνει κάτι».

«Το κτίριό μας είναι ιδιωτικό και ο δήμος το νοικιάζει για να είναι σχολείο τα τελευταία δύο χρόνια… Από το ’74 το νοικιάζει. Απλά τα τελευταία δύο χρόνια είναι αμίσθωτο, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και οι ιδιοκτήτες του κτιρίου δεν μπορούν να κάνουν κάτι», εξηγεί η μαθήτρια.

«Είχαμε προχωρήσει σε κατάληψη τις προηγούμενες μέρες. Είχε έρθει ο δήμος να μας ανοίξει το σχολείο, αλλά δεν έκανε κάτι», προσθέτει.

Πλάνα που προβλήθηκαν κατά την εκπομπή έδειξαν ένα σημείο που είχε κλείσει προειδοποιητική κορδέλα λόγω των σοβάδων που έπεσαν στο σημείο που οι μαθητές κάνουν διάλειμμα.

«Μας έχουν κλείσει με ταινίες πίσω και υπάρχει και χαρτί που λέει “προσοχή πτώση σοβάδων”», λέει η μαθήτρια.

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