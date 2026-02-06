Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν από μπαλκόνι τρίτου ορόφου σε κεντρικό πεζόδρομο

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται μέσα σε μία ημέρα

Newsbomb

Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν από μπαλκόνι τρίτου ορόφου σε κεντρικό πεζόδρομο
thebest.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας την Παρασκευή (06/02), όταν σοβάδες έπεσαν από κτίριο σε πεζόδρομο.

Οι σοβάδες έπεσαν από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, στον πεζόδρομο Ρήγα Φεραίου, μεταξύ της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβέστες έφθασαν με κλιμακοφόρο στο μπαλκόνι για την αποφυγή ατυχήματος.

62932010212785924174266015390273522410507032n.jpg

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται την Παρασκευή (06/02) στην Πάτρα μετά από την πτώση σοβάδων στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Ζαΐμη.

*Με πληροφορίες από tempo24.news, thebest.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:49ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τρεις πρωθυπουργοί σε τρία χρόνια - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις;

16:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13/2

16:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε για την ομπρέλα

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που μπαλόνια γεμάτα υδρογόνο σκάνε μέσα σε ασανσέρ

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

16:11LIFESTYLE

Survivor spoiler: Ο αδελφός του Gio μπαίνει στο ριάλιτι

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν από μπαλκόνι τρίτου ορόφου σε κεντρικό πεζόδρομο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή δοκιμαστική πτήση για το ιπτάμενο αυτοκίνητο V5000 Matrix – Μεταφέρει 10 επιβάτες

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Πότε δεν θα γίνεται ντελίβερι - Απεργούν διανομείς

15:49ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν για τον εθιστικό σχεδιασμό του που βλάπτει τα παιδιά

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον τέταρτο όροφο - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

15:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδική πορεία σε έξι από τους δέκα κλάδους ελληνικών εξαγωγών το 2025

15:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Τα τρία ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την υπόθεση Παναγόπουλου

15:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχονται άμεσα κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών κομμάτων της Βουλής

15:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Reuters: Στα «σκαριά» 20ετής συμφωνία για παροχή αμερικανικού LNG - Στόχος η Ευρώπη να μη ξαναγίνει όμηρος του φυσικού αερίου

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά - Διακοπή της κυκλοφορίας

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα γιόγκα: Έβλεπε παντού εχθρούς - Οι απειλές, οι βόμβες και η παραδοχή του γιου της ότι «δεν μπορώ να την βοηθήσω»

15:09LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Νικολέττα Ράλλη - Πέθανε ο πατέρας της

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Απαλλαγή 43χρονου ηθοποιού για βιασμό και απόπειρα βιασμού, πρότεινε η Εισαγγελέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

14:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταδικάστηκε σε 3ετή κάθειρξη και πρόστιμο €30.000 ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι €3.000

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χειροπέδες στο αεροδικείο ο σμήναρχος - Βαριές κατηγορίες για κατασκοπεία - «Είναι ψύχραιμος και πιστεύει στη δικαιοσύνη», είπε ο δικηγόρος του

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα γιόγκα: Έβλεπε παντού εχθρούς - Οι απειλές, οι βόμβες και η παραδοχή του γιου της ότι «δεν μπορώ να την βοηθήσω»

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον τέταρτο όροφο - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Στρατινάκη: Παραιτείται από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή δοκιμαστική πτήση για το ιπτάμενο αυτοκίνητο V5000 Matrix – Μεταφέρει 10 επιβάτες

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε σεξ με την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρήκε βίντεο με τις στιγμές τους online

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Πότε δεν θα γίνεται ντελίβερι - Απεργούν διανομείς

14:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου μεταξύ των 25 συλληφθέντων για το κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος ήταν ένας από τους ενδιάμεσους ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Σε ποιες νευραλγικές υπηρεσίες ήταν επικεφαλής

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε για την ομπρέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ