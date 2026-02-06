Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν από μπαλκόνι τρίτου ορόφου σε κεντρικό πεζόδρομο

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας την Παρασκευή (06/02), όταν σοβάδες έπεσαν από κτίριο σε πεζόδρομο.

Οι σοβάδες έπεσαν από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, στον πεζόδρομο Ρήγα Φεραίου, μεταξύ της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβέστες έφθασαν με κλιμακοφόρο στο μπαλκόνι για την αποφυγή ατυχήματος.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται την Παρασκευή (06/02) στην Πάτρα μετά από την πτώση σοβάδων στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Ζαΐμη.

*Με πληροφορίες από tempo24.news, thebest.gr

