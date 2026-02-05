Ρίο: Ψαροντουφεκάς αγνοείται εδώ και μήνες - Θα γίνει αίτηση για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Άφαντος παραμένει από τον Οκτώβριο ο ψαροντουφεκάς που εξαφανίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου.

Ο άνδρας είχε πάει στην περιοχή του Κάστρου το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, είχε αφήσει τα προσωπικά του αντικείμενα στην ακτή και στη συνέχεια βούτηξε στη θάλασσα για ψαροντούφεκο.

Μέχρι το βράδυ δεν υπήρξε κάποιο σημείο ζωής και η μητέρα του δήλωσε την εξαφάνισή του στις Αρχές. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ενεργοποίησε τον Διεθνή Κανονισμό Έρευνας και Διάσωσης και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του στη θαλάσσια περιοχή της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και ευρύτερα, σε ακτίνα δύο ναυτικών μιλίων. Οι έρευνες, συνολικής διάρκειας 78 ωρών, δεν απέδωσαν κάποιο αποτέλεσμα και έκτοτε συνεχίζονται οι έρευνες σποραδικά.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr, εντός των επόμενων ημερών ο Λιμενικός Σταθμός Ρίου προτίθεται να αιτηθεί από την Εισαγγελία Αχαΐας την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του αγνοούμενου, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν στοιχεία επικοινωνιών πριν από την εξαφάνισή του.

Μοναδικά ευρήματα στη στεριά αποτελούν η ταυτότητά του και ορισμένα εξαρτήματα του εξοπλισμού του, τα οποία εντοπίστηκαν στο σημείο όπου φέρεται να είχε αφήσει τα προσωπικά του αντικείμενα.

