Πάτρα: Αγωνία για τον 35χρονο ψαροντουφεκά που χάθηκε στην θάλασσα του Ρίου

Σε εξέλιξη είναι και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 35χρονου ψαροντουφεκά , τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Σάββατο.

Η διπλή επιχείρηση του Λιμενικού εστιάζει στο ύψος της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, μεταξύ του Ρίου και του πρώτου πυλώνα. Στις έρευνες συμμετέχει και Ομάδα δυτών που «χτενίζει» τη θαλάσσια περιοχή. Και από στεριάς οχήματα του Λιμενικού Σώματος περιπολούσαν στις γύρω ακτές.

Ο 35χρονος είχε μεταβεί για ψαροντούφεκο το πρωί του Σαββάτου κι από τότε δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής. Όταν έφτασε 8 το βράδυ και δεν είχε επιστρέψει, η μητέρα του, ανήσυχη, ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή του. Παράλληλα, στην Παραλία του Ρίου εντοπίστηκαν προσωπικά του αντικείμενα, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για την τύχη του.

Στις έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα συμμετέχουν: Ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ιδιωτικό σκάφος, ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο και τρία περιπολικά οχήματα από ξηράς.

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

Με πληροφορίες από tempo24.news

