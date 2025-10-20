Καλλιθέα: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Καλλιθέας, διοργανώνει ανοιχτή δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την πρώιμη ανίχνευση του γυναικείου καρκίνου.

Η Κινητή Ομάδα Υγείας του Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα (Οδός Σιβιτανίδου, πλησίον σταθμό του Μετρό Καλλιθέα), την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 09:00 – 14:00.

Σκοπός της δράσης είναι αφενός, η ευαισθητοποίηση κυρίως των γυναικών για την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, τη σημασία του αυτοελέγχου, την ανάγκη διενέργειας προσυμπτωματικού και ετήσιου προληπτικού ελέγχου και αφετέρου, η εκπαίδευση του κοινού στην αυτοεξέταση του μαστού, καθώς:

του είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Κάθε χρόνο περισσότερες από 7.000 διαγνώσεις

στην Ελλάδα. 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσει από καρκίνο του

Η δράση θα περιλαμβάνει:

– Βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού με τη χρήση εκπαιδευτικών

προπλασμάτων.

– Κλινική εξέταση μαστού (ψηλάφηση).

– Εντοπισμός γυναικών υψηλού κινδύνου, βάσει του ατομικού και οικογενειακού

ιατρικού ιστορικού.

– Συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για τον

καρκίνο του μαστού, όπου κριθεί αναγκαίο.

– Διασύνδεση με το ιατρείο του Εκπαιδευτικού Υγειονομικού Σταθμού Καλλιθέας του

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για περαιτέρω έλεγχο και διερεύνηση.

– Διανομή στοχευμένου έντυπου ενημερωτικού υλικού.

«Αν ο καρκίνος του μαστού διαγνωστεί εγκαίρως, αντιμετωπίζεται με επιτυχία. Μην ξεχνάς τον προληπτικό σου έλεγχο», καταλήγει η πρόσκληση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.