Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη, μετά από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή, με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα.

Newsbomb

Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χειροπέδες πέρασαν ανήμερα των Χριστουγέννων αστυνομικοί στον Άρη Μουγκοπέτρο στην Τρίπολη, έπειτα από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός προσήλθε ο ίδιος σε αστυνομικό τμήμα με σκοπό να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Όπως υποστηρίζει η πλευρά του, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τη σύζυγό του, προκειμένου να μεταβεί στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη και να παραλάβει τα παιδιά τους στις 17:00. Ωστόσο, όταν έφτασε στο σημείο, δεν βρήκε κανέναν.

Στη συνέχεια, μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της συζύγου του, χωρίς και εκεί να εντοπίσει κάποιο πρόσωπο, πριν καταλήξει στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας από τις αρχές να καλέσουν τη γυναίκα του.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενημερώθηκε ότι η σύζυγός του είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή. Μετά τη γνωστοποίηση της μήνυσης, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να καταθέσει από την πλευρά του μήνυση.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος κρατείται στην Ασφάλεια Τριπόλεως, ενώ σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχε τραυματιστεί από κροτίδα σε πανηγύρι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του το τελευταίο διάστημα, με τον μουσικό να έχει αποχωρήσει από το κοινό σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη μήνυση της συζύγου του, ο Άρης Μουγκοπέτρος φέρεται να την προσέγγισε, συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, και να προχώρησε σε απειλές.

Ο δικηγόρος διέκοψε τη συνεργασία μαζί του

Για την υπόθεση, η γυναίκα του απευθύνθηκε στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, ο οποίος είχε αναλάβει και την υπόθεση του τραυματισμού του μουσικού από την κροτίδα. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος παραιτήθηκε από την προηγούμενη υπόθεση και ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση της συζύγου του.

Σχετικά με την υπόθεση, ο Κωνσταντίνος Παπαναστασίου προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με το παρόν θα ήθελα να γνωστοποιήσω την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με τον εντολέα μου, Αριστείδη Μουγκοπέτρο, ως προς τις ποινικές του υποθέσεις, οι οποίες είναι απότοκο του τραυματισμού του τον Απρίλιο του 2025, τον χειρισμό των οποίων είχα αναλάβει έκτοτε έως και σήμερα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και κατόπιν διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον τρόπο χειρισμοί και τη στρατηγική των υποθέσεων αυτών, οι οποίες κατέστησαν πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας άσκησα τα καθήκοντά μου με επαγγελματισμό, συνέπεια και πλήρη αφοσίωση στην υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέα μου, σεβόμενος τόσο το δικηγορικό λειτούργημα όσο και τις αρχές που το διέπουν.

Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η διακοπή της συνεργασίας μας δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί της ουσίας των υποθέσεων.

Αναγνωρίζοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώθηκαν στον χειρισμό των υποθέσεων του κ. Μουγκοπέτρου, του εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα για το μέλλον και κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πορεία του, δικαστική και ιατρική, και επ’ ευκαιρία των ημερών, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:42WHAT THE FACT

Οι εκνευριστικοί τύποι που θα συναντήσετε σε κάθε εορταστικό τραπέζι και πώς να τους διαχειριστείτε

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και μετρό

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδανικές ημέρες για ελέγχους από την ΑΑΔΕ σε νυχτερινά κέντρα - Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο»

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκρεμός βάθους 12 μέτρων στο ρέμα Πικροδάνης λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης - Φόβος για τους κατοίκους

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο

06:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Στα μπλόκα παραμένουν και τις ημέρες των εορτών οι αγρότες: Νέα πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν οι βροχές και η… θερμοκρασία – Η πρόγνωση για το Σαββατιοκύριακο

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου

04:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 30.450 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προαναγγέλλει συνέχιση της ανάπτυξης πυραύλων την επόμενη πενταετία

03:52ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: 2.000 θέσεις εργασίας για Άτομα με Αναπηρία σε Δήμους – Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

03:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαοτικές στιγμές στο Inside the NBA: Ο Σακίλ Ο’Νιλ διέλυσε το video wall της εκπομπής

03:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα για νέους ανέργους με επιχορήγηση 17.500 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

02:36ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου οι επιταγές των 25 ευρώ

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης των Κούρδων της Συρίας: «Κάθε προσπάθεια για να μη ναυαγήσει η συμφωνία με τη Δαμασκό»

01:44ΚΟΣΜΟΣ

«Για την προστασία των Χριστιανών» - Αεροπορικά πλήγματα εναντίον των «τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚ» στη Νιγηρία με εντολή Τραμπ

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια - Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

06:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

05:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

03:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαοτικές στιγμές στο Inside the NBA: Ο Σακίλ Ο’Νιλ διέλυσε το video wall της εκπομπής

20:01ΕΛΛΑΔΑ

«Σ' αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω» - Τα τελευταία λόγια της αεροσυνοδού με τον σύντροφό της πριν τη θανατηφόρα συντριβή

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκρεμός βάθους 12 μέτρων στο ρέμα Πικροδάνης λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης - Φόβος για τους κατοίκους

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Πληροφορίες ότι η αεροσυνοδός στο Falcon που συνετρίβη ήταν Ελληνίδα

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες απώλειες που σημάδεψαν την Ελλάδα το 2025 σε πολιτική, τέχνη και κοινωνία - Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, Διονύσης Σαββόπουλος, Καίτη Γκρέυ, Νίκος Γαλανός, Κώστας Σημίτης

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

21:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στη Βραζιλία: Πέθανε στα 18 της χρόνια η γυμνάστρια Ιζαμπέλ Μαρσινάκ

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:56LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Ο δικηγόρος του παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε τη σύζυγό του

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις για όλα τα οχήματα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

21:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα στην αγκαλιά του αγαπημένου της και έστειλε το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο μήνυμα

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ