Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή

Χειροπέδες πέρασαν ανήμερα των Χριστουγέννων αστυνομικοί στον Άρη Μουγκοπέτρο στην Τρίπολη, έπειτα από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός προσήλθε ο ίδιος σε αστυνομικό τμήμα με σκοπό να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Όπως υποστηρίζει η πλευρά του, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τη σύζυγό του, προκειμένου να μεταβεί στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη και να παραλάβει τα παιδιά τους στις 17:00. Ωστόσο, όταν έφτασε στο σημείο, δεν βρήκε κανέναν.

Στη συνέχεια, μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της συζύγου του, χωρίς και εκεί να εντοπίσει κάποιο πρόσωπο, πριν καταλήξει στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας από τις αρχές να καλέσουν τη γυναίκα του.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενημερώθηκε ότι η σύζυγός του είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή. Μετά τη γνωστοποίηση της μήνυσης, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να καταθέσει από την πλευρά του μήνυση.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος κρατείται στην Ασφάλεια Τριπόλεως, ενώ σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχε τραυματιστεί από κροτίδα σε πανηγύρι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του το τελευταίο διάστημα, με τον μουσικό να έχει αποχωρήσει από το κοινό σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη μήνυση της συζύγου του, ο Άρης Μουγκοπέτρος φέρεται να την προσέγγισε, συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, και να προχώρησε σε απειλές.

Ο δικηγόρος διέκοψε τη συνεργασία μαζί του

Για την υπόθεση, η γυναίκα του απευθύνθηκε στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, ο οποίος είχε αναλάβει και την υπόθεση του τραυματισμού του μουσικού από την κροτίδα. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος παραιτήθηκε από την προηγούμενη υπόθεση και ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση της συζύγου του.

Σχετικά με την υπόθεση, ο Κωνσταντίνος Παπαναστασίου προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με το παρόν θα ήθελα να γνωστοποιήσω την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με τον εντολέα μου, Αριστείδη Μουγκοπέτρο, ως προς τις ποινικές του υποθέσεις, οι οποίες είναι απότοκο του τραυματισμού του τον Απρίλιο του 2025, τον χειρισμό των οποίων είχα αναλάβει έκτοτε έως και σήμερα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και κατόπιν διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον τρόπο χειρισμοί και τη στρατηγική των υποθέσεων αυτών, οι οποίες κατέστησαν πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας άσκησα τα καθήκοντά μου με επαγγελματισμό, συνέπεια και πλήρη αφοσίωση στην υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέα μου, σεβόμενος τόσο το δικηγορικό λειτούργημα όσο και τις αρχές που το διέπουν.

Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η διακοπή της συνεργασίας μας δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί της ουσίας των υποθέσεων.

Αναγνωρίζοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώθηκαν στον χειρισμό των υποθέσεων του κ. Μουγκοπέτρου, του εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα για το μέλλον και κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πορεία του, δικαστική και ιατρική, και επ’ ευκαιρία των ημερών, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους».

