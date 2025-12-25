Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον γνωστό μουσικό για απειλή κατά της συζύγου του
Χειροπέδες πέρασαν πριν από περίπου μία ώρα, ανήμερα Χριστούγεννα, αστυνομικοί στον Άρη Μουγκοπέτρο στην Τρίπολη, για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της συζύγου του.
Σύμφωνα με το MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του και μόλις παρουσιάστηκε στο τμήμα, τέθηκε υπό κράτηση.
