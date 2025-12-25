Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή

Χειροπέδες πέρασαν πριν από περίπου μία ώρα, ανήμερα Χριστούγεννα, αστυνομικοί στον Άρη Μουγκοπέτρο στην Τρίπολη, για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της συζύγου του.

Σύμφωνα με το MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του και μόλις παρουσιάστηκε στο τμήμα, τέθηκε υπό κράτηση.

