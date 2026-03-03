Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ: Στα ύψη το κόστος μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου

Οι παγκόσμιες τιμές μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν στα ύψη, με το κόστος των υπερδεξαμενόπλοιων στη Μέση Ανατολή να φτάνει σε ιστορικά υψηλά, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν εντάθηκε μετά την επίθεση της Τεχεράνης σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας και πηγές του κλάδου.

Η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ μεταξύ Ιράν και Ομάν, απο όπου μεταφέρεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, καθώς και μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει σχεδόν σταματήσει μετά από χτυπήματα πλοίων στην περιοχή, καθώς το Ιράν ανταπέδωσε στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Η αναστάτωση και οι φόβοι για παρατεταμένο κλείσιμο έχουν προκαλέσει άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent να σημειώνουν άνοδο σχεδόν 10% αυτή την εβδομάδα, καθώς η σύγκρουση προκάλεσε πολλαπλές διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή.

Ο βασικός ναύλος μεταφοράς αργού πετρελαίου για τα πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCCs) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή στην Κίνα, επίσης γνωστά ως TD3, αυξήθηκε σε ιστορικό υψηλό των 419 W στο βιομηχανικό μέτρο Worldscale που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ναύλων, τη Δευτέρα, ή 423.736 δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Το κόστος μεταφοράς πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία έφτασε σε ιστορικά υψηλά εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Ο ρυθμός διπλασιάστηκε από την Παρασκευή, διευρύνοντας τα κέρδη από το υψηλό εξαετίας της περασμένης εβδομάδας, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του, Αγιατολάχ Χαμενεΐ, το Σάββατο.

Σε αντίποινα, το Ιράν χτύπησε χώρες του Κόλπου, προκαλώντας προληπτικό κλείσιμο εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ανώτερος αξιωματούχος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και το Ιράν θα πλήττει οποιοδήποτε πλοίο προσπαθήσει να το περάσει, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι το Στενό δεν είναι κλειστό παρά τις ιρανικές δηλώσεις, ανέφερε το Fox News.

Ωστόσο, οι ημερήσιες τιμές μεταφοράς εμπορευμάτων για τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 40% τη Δευτέρα, αφότου το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή του . Τα spot rates (ναύλοι άμεσης παράδοσης) για τα πλοία μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στον Ατλαντικό αυξήθηκαν στα 61.500 δολάρια την ημέρα τη Δευτέρα, καταγράφοντας αύξηση 43% ή 18.750 δολάρια από την Παρασκευή, σύμφωνα με την Spark Commodities, μια εταιρεία αξιολόγησης τιμολόγησης για τη ναυτιλία LNG.

Οι ναύλοι μεταφοράς LNG στον Ειρηνικό αυξήθηκαν στα 41.000 δολάρια την ημέρα, σημειώνοντας αύξηση 45% ή 12.750 δολάρια από την Παρασκευή.

Ο Fraser Carson, κύριος αναλυτής για το παγκόσμιο LNG στην εταιρεία συμβούλων ενέργειας Wood Mackenzie, δήλωσε ότι οι ημερήσιες τιμές αποστολής LNG θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100.000 δολάρια αυτή την εβδομάδα λόγω περιορισμένης προσφοράς.



«Η διαθεσιμότητα των πλοίων για το υπόλοιπο του Μαρτίου θεωρείται χαμηλή, καθώς οι φορείς εκμετάλλευσης προσπαθούν να ξεπεράσουν το φόρτο εργασίας που δημιουργήθηκε από τις καιρικές διαταραχές κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου», είπε.

«Θα υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός για τυχόν διαθέσιμα πλοία», πρόσθεσε. Μέχρι να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, η ναυτιλία θα παραμείνει αδρανής, δήλωσε ο Κάρσον.

Ένας ναυλομεσίτης πετρελαίου, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν οι τιμές ναυτιλίας στον Κόλπο, καθώς αρκετοί πλοιοκτήτες έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους επ' αόριστον. Η νοτιοκορεατική ναυτιλιακή εταιρεία Hyundai Glovis δήλωσε την Τρίτη ότι καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης εναλλακτικών οδών και λιμένων σε απάντηση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας εξέδωσε ειδοποίηση προς τους νοτιοκορεάτες φορτωτές με πλοία που πλέουν στη Μέση Ανατολή, ζητώντας τους να απέχουν από επιχειρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή, δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters την Τρίτη.

Διαβάστε επίσης