Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι για ράλι του πετρελαίου - «Αγγίζει» τα 80 δολάρια το βαρέλι

Οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να καταγράφουν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για περιορισμό των προμηθειών από μία από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου.

Το αργό τύπου Brent ενισχύθηκε περίπου κατά 1,9%, φτάνοντας τα 79,25 δολάρια (59,11 λίρες) το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο περίπου 1,5%.

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του φυσικού αερίου κατέγραψαν ισχυρό άλμα τη Δευτέρα, αφού η QatarEnergy, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς παγκοσμίως, ανέστειλε την παραγωγή της έπειτα από «στρατιωτικές επιθέσεις» σε εγκαταστάσεις της.

Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για την επόμενη ημέρα

Η νέα έξαρση της έντασης στη Μέση Ανατολή έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου η παραμικρή αναταραχή αρκεί για να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές ενέργειας. Η περιοχή παραμένει κομβικής σημασίας για την παγκόσμια παραγωγή και διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, με κρίσιμα θαλάσσια περάσματα και υποδομές που εξυπηρετούν μεγάλο μέρος των διεθνών ροών.

Οι επενδυτές αντιδρούν άμεσα σε κάθε ένδειξη αποσταθεροποίησης, τιμολογώντας τον αυξημένο κίνδυνο διακοπής της προσφοράς. Η προοπτική περιορισμένων εξαγωγών από χώρες του Κόλπου δημιουργεί ένα ντόμινο επιπτώσεων, καθώς οι αγορές επιχειρούν να αποτιμήσουν το ενδεχόμενο παρατεταμένης κρίσης.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η άνοδος των τιμών δεν περιορίζεται μόνο στο αργό πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο καταγράφει επίσης έντονες διακυμάνσεις, με την απόφαση της QatarEnergy να διακόψει την παραγωγή σε ορισμένες εγκαταστάσεις να λειτουργεί ως καταλύτης. Η εταιρεία αποτελεί βασικό προμηθευτή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για την Ευρώπη και την Ασία, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις, ιδίως ενόψει της επόμενης χειμερινής περιόδου.

Οι ευρωπαϊκές αγορές, που τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί δυναμικά σε εναλλακτικούς προμηθευτές μετά τη μείωση των ρωσικών ροών, παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις. Μια παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές από το Κατάρ θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο ράλι τιμών, με άμεσο αντίκτυπο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πίεση σε πληθωρισμό και οικονομίες

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει άμεσες συνέπειες στο κόστος μεταφορών, παραγωγής και θέρμανσης, τροφοδοτώντας εκ νέου πληθωριστικές πιέσεις. Σε μια περίοδο όπου πολλές κεντρικές τράπεζες επιχειρούν να σταθεροποιήσουν τις οικονομίες μετά από παρατεταμένο κύμα αυξήσεων επιτοκίων, η νέα ενεργειακή αναταραχή δημιουργεί επιπλέον αβεβαιότητα.

Οι αγορές ανησυχούν ότι εάν η κρίση κλιμακωθεί, ενδέχεται να δούμε το πετρέλαιο να επιστρέφει σε επίπεδα άνω των 80 ή ακόμη και 90 δολαρίων το βαρέλι, εξέλιξη που θα μπορούσε να επιβραδύνει την παγκόσμια ανάπτυξη. Οι αεροπορικές εταιρείες, οι μεταφορές και η βαριά βιομηχανία συγκαταλέγονται στους κλάδους που πλήττονται πρώτοι από τέτοιες αυξήσεις.

Σενάρια για την επόμενη ημέρα

Το βασικό ερώτημα που κυριαρχεί πλέον είναι αν οι επιθέσεις θα οδηγήσουν σε γενικευμένη ανάφλεξη ή αν θα περιοριστούν σε ένα σύντομο επεισόδιο έντασης. Σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, οι τιμές ενδέχεται να σταθεροποιηθούν σχετικά γρήγορα. Ωστόσο, αν υπάρξουν περαιτέρω πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές ή αν επεκταθεί η σύγκρουση σε άλλα κράτη της περιοχής, τότε η αστάθεια θα μπορούσε να λάβει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη της εβδομάδας βρίσκει τις αγορές σε επιφυλακή. Η ενέργεια παραμένει το πιο ευαίσθητο βαρόμετρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, και η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να κρατά το κλειδί για την ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο.