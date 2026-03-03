Διακοπές ρεύματος τη Τρίτη (3/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 11:00:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΝΑΓΡΑΣ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΤΥΡΙΝΘΟΣ έως κάθετο: ΟΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΟΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
196
Κατασκευές
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 11:00:00 πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗΣ - ΝΙΚΗΣ
140
Κατασκευές
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΟΝΗΣ ΣΚΗΚΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΠΑ έως κάθετο: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
212
Λειτουργία
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 12:00:00 μμ
Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 3.
Κατασκευές
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 12:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΕΝΝΕΑ ΠΥΡΓΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΩΡΙΚΟΥ - ΚΟΥΡΟΥ - ΘΩΡΙΚΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ
1581
Λειτουργία
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΝ. ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Χ. ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
231
Λειτουργία
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - ΑΓΑΠΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
381
Λειτουργία
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ, ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ, ΛΥΚΕΙΟΥ, ΓΡΥΠΑΡΗ, ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ.
180
Κατασκευές
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 5:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΊΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΓΕΜΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΓΡΕΒΕΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΓΕΜΕΛΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΜΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
Κατασκευές
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 5:30:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΖΑΪΜΗ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΛΤΕΖΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΛΤΕΖΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΛΤΕΖΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ
207
Κατασκευές
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 5:30:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ
207
Κατασκευές
3/3/2026 8:00:00 πμ
3/3/2026 6:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
3/3/2026 9:00:00 πμ
3/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΕΥΑΚΛΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΧΩΒΟΥ απο κάθετο: ΣΕΠΟΛΙΩΝ έως κάθετο: ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΣΘΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΣΘΕΩΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
228
Λειτουργία
3/3/2026 10:00:00 πμ
3/3/2026 2:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 13.
Κατασκευές
3/3/2026 11:30:00 πμ
3/3/2026 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΝΙΚ. ΞΥΛΟΥΡΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚ. ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΘΗΒΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΘΗΒΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚ. ΞΥΛΟΥΡΗ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
211
Λειτουργία
3/3/2026 12:00:00 μμ
3/3/2026 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7.
Κατασκευές
3/3/2026 1:00:00 μμ
3/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως κάθετο: ΕΡΕΣΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
229
Λειτουργία
3/3/2026 1:00:00 μμ
3/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως : ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ 35 - 37 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
230
Λειτουργία
3/3/2026 4:00:00 μμ
3/3/2026 6:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΧΑΛΚΗΣ, ΤΡΩΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ.
179
Κατασκευές
4/3/2026 7:30:00 πμ
4/3/2026 6:30:00 μμ
ΒΙΛΛΙΩΝ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Π.ΓΕΡΜΕΝΟΥ
Κατασκευές