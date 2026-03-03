Διακοπές ρεύματος τη Τρίτη (3/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος τη Τρίτη (3/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 11:00:00 πμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΝΑΓΡΑΣ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΤΥΡΙΝΘΟΣ έως κάθετο: ΟΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΟΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

196

Κατασκευές

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 11:00:00 πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗΣ - ΝΙΚΗΣ

140

Κατασκευές

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΟΝΗΣ ΣΚΗΚΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΠΑ έως κάθετο: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

212

Λειτουργία

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 12:00:00 μμ

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 3.

Κατασκευές

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 12:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΕΝΝΕΑ ΠΥΡΓΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΩΡΙΚΟΥ - ΚΟΥΡΟΥ - ΘΩΡΙΚΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ

1581

Λειτουργία

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΝ. ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Χ. ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

231

Λειτουργία

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - ΑΓΑΠΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

381

Λειτουργία

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ, ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ, ΛΥΚΕΙΟΥ, ΓΡΥΠΑΡΗ, ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ.

180

Κατασκευές

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 5:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΊΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΓΕΜΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΓΡΕΒΕΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΓΕΜΕΛΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΜΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Κατασκευές

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 5:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΖΑΪΜΗ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΛΤΕΖΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΛΤΕΖΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΛΤΕΖΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ

207

Κατασκευές

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 5:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ

207

Κατασκευές

3/3/2026 8:00:00 πμ

3/3/2026 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

3/3/2026 9:00:00 πμ

3/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΗΤΟΥ απο κάθετο: ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΕΥΑΚΛΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΧΩΒΟΥ απο κάθετο: ΣΕΠΟΛΙΩΝ έως κάθετο: ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΣΘΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΣΘΕΩΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

228

Λειτουργία

3/3/2026 10:00:00 πμ

3/3/2026 2:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 13.

Κατασκευές

3/3/2026 11:30:00 πμ

3/3/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΝΙΚ. ΞΥΛΟΥΡΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚ. ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΘΗΒΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΘΗΒΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚ. ΞΥΛΟΥΡΗ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

211

Λειτουργία

3/3/2026 12:00:00 μμ

3/3/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7.

Κατασκευές

3/3/2026 1:00:00 μμ

3/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως κάθετο: ΕΡΕΣΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

229

Λειτουργία

3/3/2026 1:00:00 μμ

3/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως : ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ 35 - 37 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

230

Λειτουργία

3/3/2026 4:00:00 μμ

3/3/2026 6:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΧΑΛΚΗΣ, ΤΡΩΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ.

179

Κατασκευές

4/3/2026 7:30:00 πμ

4/3/2026 6:30:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Π.ΓΕΡΜΕΝΟΥ

Κατασκευές

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός οδηγός δικύκλου σε τροχαίο κοντά στο αεροδρόμιο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο σχέδιο δολοφονίας του Χαμενεΐ - Το Ισραήλ χάκαρε τις κάμερες κυκλοφορίας της Τεχεράνης, και χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη

09:11Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Crash test για την κυβέρνηση η διαχείριση της κρίσης από τον πόλεμο στο Ιράν -Τι εξετάζει το Μαξίμου

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή οι ΗΠΑ: Πόλεις και στρατόπεδα ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν

08:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο - Βαριά ήττα για Μπακς από Σέλτικς

08:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα στήριξης της οικονομίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, ετοιμάζει η κυβέρνηση

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται στην Κάρπαθο - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

08:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σημαίες αντεπίθεσης» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:34WHAT THE FACT

Ένα ξεχασμένο απολίθωμα χελώνας αναθεωρεί τους χάρτες εξέλιξης

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Τεχεράνη: «Προσευχόμαστε να καταφέρουμε να περάσουμε τη νύχτα»

08:17WHAT THE FACT

Νέα μελέτη: Η Γη μένει φιλόξενη ακόμη και χωρίς καμία μορφή ζωής χάρη σε γεωλογικές διεργασίες μόνο!

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Ινδηνησία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σουμάτρα

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Νεκρός μοτοσικλετιστής στη Συγγρού - Καραμπόλα με ένα νεκρό στην Ποσειδώνος

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τη χτυπούσε αλύπητα ο σύντροφός της - Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε 38χρονη

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ: Στα ύψη το κόστος μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Οι IDF πραγματοποιούν επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Τρίτη (3/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φουντώνει» η μάχη κορυφής και Ευρώπης - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται στην Κάρπαθο - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν, όμως τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνται

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Τεχεράνη: «Προσευχόμαστε να καταφέρουμε να περάσουμε τη νύχτα»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τη χτυπούσε αλύπητα ο σύντροφός της - Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε 38χρονη

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η υποβιβασμένη Λαμία των 9 παικτών κατέρρευσε κόντρα στον Παναιτωλικό - Τα highlights

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ