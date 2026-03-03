Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν

Μία περίεργη ανισορροπία έχουν αποκαλύψει τα αντίποινα του Ιράν μεταξύ της παραγωγής drones και του υπερβολικού κόστους κατάρριψής τους.

Ένα μόνο ιρανικό drone μπορεί να κοστίσει μόλις 35.000 δολάρια για την παραγωγή του, ενώ η αναχαίτισή του μπορεί να κοστίσει από 500.000 έως 4 εκατομμύρια δολάρια.

Το Ιράν στο πλαίσιο των αντεπιθέσεών του, στόχευσε εκτός από το Ισραήλ και κράτη του Κόλπου, επεκτείνοντας τις πολεμικές δραστηριότητές του σε πολλαπλά μέτωπα και διατηρώντας πάνω από 2.500 drones την ημέρα, αναγκάζοντας ωστόσο τους αντιπάλους του να διαιρέσουν τις άμυνές τους.

(Πλάνα από την καταστροφή ενός ισραηλινού drone από τον IRGC στην επαρχία Lorestan στο δυτικό Ιράν)

Κάθε αναχαιτιστικό σύστημα που αναπτύσσεται για την προστασία μιας βάσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού, καθώς είναι πεπερασμένα.

Αυτό οδηγεί τους στρατιωτικούς σχεδιαστές να επεκτείνουν τους πόρους τους σε χιλιάδες χιλιόμετρα, αφήνοντας ασθενέστερες προστασίες σε κάθε τοποθεσία.

Το πλεονέκτημα του Ιράν έγκειται στην κλίμακα, σύμφωνα με δεδομένα που συλλέχθηκαν από αναλυτές πληροφοριών ανοιχτού κώδικα και άμυνας.

Αντί για μερικές χιλιάδες drones μεγάλης εμβέλειας, ο συνολικός στόλος Shahed εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 80.000 με 100.000 σε όλες τις παραλλαγές.

(Ιρανικά drones χτυπούν κτήριο στο Μπαχρέιν)

Σε συνδυασμό με έναν συνεχιζόμενο ρυθμό παραγωγής περίπου 500 drones το μήνα, εάν χρησιμοποιηθούν σε πλήρη δυναμικότητα, αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε κύματα άνω των 2.500 drones την ημέρα για ένα μήνα.

Δυτικοί αξιωματούχοι και αναλυτές προειδοποιούν ότι τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων θα δυσκολευτούν να συμβαδίσουν με αυτόν τον ρυθμό, προσθέτοντας ότι η πίεση είναι ήδη εμφανής.

Οι μάχες του περασμένου έτους, τον Ιούνιο του 2025, οδήγησαν σε σοβαρή εξάντληση των αποθεμάτων.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του περασμένου καλοκαιριού, οι ΗΠΑ μόνο εκτόξευσαν περίπου 150 αντιαεροπορικά συστήματα THAAD για να υπερασπιστούν το Ισραήλ σε διάστημα μόλις 12 ημερών, χρησιμοποιώντας περίπου το ένα τέταρτο των αποθεμάτων τους.

Κάθε ένα από αυτά τα αναχαιτιστικά κοστίζει περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια και μπορεί να χρειαστούν τρία έως οκτώ χρόνια για να αναπληρωθεί.

Τώρα, τα ίδια συστήματα λειτουργούν σε πολλές χώρες ταυτόχρονα καθώς η ένταση των ιρανικών επιθέσεων συνεχίζεται.

Τα αναχαιτιστικά δεν είναι τα μόνα πυρομαχικά που βρίσκονται σε έλλειψη, καθώς οι ΗΠΑ επεκτείνουν τους πυραύλους κρουζ Tomahawk (TLAM) που εκτοξεύονται από τη θάλασσα και τα όπλα που εκτοξεύονται από αεροσκάφη.

Και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να συνεχιστεί για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, τα επικίνδυνα χαμηλά αποθέματα μπορούν να αποδειχθούν πρόβλημα.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, η Kelly Grieco, ανώτερη ερευνήτρια στο Stimson Center, δήλωσε: «Τα αντιπυραυλικά συστήματα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα τα αντιβαλλιστικά. Χρησιμοποιούμε αυτά τα συστήματα πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να τα κατασκευάσουμε».

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά τα συστήματα προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πίεσης, καθώς απαιτούν αρκετούς αναχαιτιστές.

Η τυπική στρατιωτική πρακτική είναι να εκτοξεύονται δύο ή ακόμα και τρία αναχαιτιστικά σε έναν μόνο εισερχόμενο στόχο για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχούς χτυπήματος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα σχετικά μικρό κύμα drones ή πυραύλων μπορεί να εξαντλήσει γρήγορα τις προμήθειες.

Εν τω μεταξύ, οι επιθέσεις αυτής της εβδομάδας είναι ταχύτερες, λιγότερο προβλέψιμες και εκτείνονται σε μια ευρύτερη περιοχή, καθιστώντας το επίπεδο επιτυχίας πολύ πιο δύσκολο να επαναληφθεί.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα παράλληλα με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ φθηνών drones και ακριβών αναχαιτιστικών, θα μπορούσε να διεξαχθεί μια παρατεταμένη εκστρατεία δεκάδων ή και εκατοντάδων δισ. δολαρίων.

Εξετάζοντας τις φθηνότερες λύσεις, μια επιλογή είναι η χρήση κατευθυνόμενων πυραύλων APKWS, οι οποίοι κοστίζουν περίπου 28.000 δολάρια ανά βολή.

Έχουν δείξει ισχυρά αποτελέσματα σε δοκιμές με ποσοστό επιτυχίας 100% και πλέον αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο των αναχαιτίσεων με drones στην περιοχή, με χιλιάδες να έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Ένα άλλο είναι το σύστημα λέιζερ Iron Beam του Ισραήλ, το οποίο μπορεί να καταστρέψει στόχους με λίγα μόνο δολάρια ανά βολή.

Ωστόσο, μόνο 1-2 από αυτά τα συστήματα είναι λειτουργικά και όλα έχουν την έδρα τους στο Ισραήλ, αφήνοντας εκτεθειμένα άλλα μέρη της περιοχής

Ταυτόχρονα, το Ισραήλ έχει επίσης περιορισμένο αριθμό αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας Arrow 3 και βαλλιστικών πυραύλων αέρος - εκτοξευόμενων, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετέρωση ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων το 2025 και την επίθεση σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Εγιάλ Πίνκο, πρώην διοικητής του ισραηλινού ναυτικού, δήλωσε ότι το βασικό ερώτημα είναι ποια πλευρά θα καταφέρει να επιβιώσει έναντι της άλλης.

«Έρχονται πολύ περισσότερες επιθέσεις. Έχουν χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τεράστια αποθέματα. Θα κάνουν τα πάντα για να διατηρήσουν το καθεστώς. Αυτός είναι τώρα ένας ολοκληρωτικός πόλεμος για την επιβίωσή τους».

