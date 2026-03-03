Ένα ξεχασμένο απολίθωμα χελώνας αναθεωρεί τους χάρτες εξέλιξης

Ένα απολίθωμα χελώνας ηλικίας 120 εκατομμυρίων ετών, που βρέθηκε στην Κολομβία και ξεχάστηκε επί δεκαετίες σε ένα συρτάρι του μουσείου Naturhistorisches της Βασιλείας, στην Ελβετία, αποκαλύπτει ένα σημαντικό στοιχείο στο παζλ της εξέλιξης.

Ειδικοί μελέτησαν το απολίθωμα με νέα σύγχρονα εργαλεία και τα εκπληκτικά συμπεράσματά τους δημοσιεύθηκαν στο Swiss Journal of Palaeontology.

Περιγράφει επίσημα ένα νέο είδος του γένους Craspedochelys από ένα μερικώς διατηρημένο κέλυφος και πολλά μετακρανιακά οστά. Η εργασία δεν περιορίζεται στην ταξινόμηση ενός απολιθώματος: αναλύει λεπτομερώς το γεωλογικό του πλαίσιο, την ανατομία του και τη θέση του στο εξελικτικό δέντρο των πρωτόγονων θαλάσσιων χελωνών. Το αποτέλεσμα επεκτείνει τον χρονικό και γεωγραφικό χάρτη μιας ομάδας της οποίας η ιστορία πιστεύεται ότι είναι καλά καθορισμένη.

Μια αρχαία γενεαλογία θαλάσσιων χελωνών

Οι χελώνες δεν ήταν πάντα παράκτια ή θαλάσσια πλάσματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξής τους, διαφορετικές γενεαλογίες ανέπτυξαν προσαρμογές για να ζουν σε θαλάσσια περιβάλλοντα. Το άρθρο υπενθυμίζει ότι «καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξής τους, διάφορες άσχετες ομάδες χελωνών έχουν εξελίξει προσαρμογές για να ζουν σε θαλάσσια και παράκτια περιβάλλοντα», μια βασική ιδέα για να κατανοήσουμε ότι δεν ανήκουν όλες οι θαλάσσιες χελώνες στην ίδια εξελικτική προέλευση.

Μέχρι τώρα, το αρχείο απολιθωμάτων αυτών των ζώων συγκεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στην Ευρώπη και στο ύστερο Ιουρασικό. Αυτή η γεωγραφική και χρονική κατανομή είχε δημιουργήσει μια σχετικά σαφή εικόνα για το πού και πότε ευδοκίμησαν αυτές οι πρώιμες θαλάσσιες χελώνες. Η νέα μελέτη αμφισβητεί αυτή την καθιερωμένη εικόνα.

Η μελέτη σημειώνει ότι το Craspedochelys renzi αντιπροσωπεύει «τη νεότερη γνωστή καταγραφή μέχρι στιγμής των θαλασσοχελυγών παγκοσμίως, από τη Hauterivian, και τη δεύτερη καταγραφή της ομάδας εκτός Ευρώπης».

Η σημασία του ευρήματος υπερβαίνει την ταξινόμηση. Σύμφωνα με τα λόγια των συγγραφέων, «η ανακάλυψη του Craspedochelys renzi sp. Νοεμ. αντιπροσωπεύει μια σημαντική συμβολή στην κατανόηση της θαλασσοχελουργίας, ιδιαίτερα των χελωνών «plesiochelyid», επεκτείνοντας τη γεωγραφική τους περιοχή στα βόρεια της Gondwana και τη χρονική τους περιοχή στη Hauterivian». Δεν είναι απλώς θέμα προσθήκης ονόματος στη λίστα, αλλά προσαρμογής ενός ιστορικού πλαισίου.

Αυτό το κολομβιανό απολίθωμα δείχνει ότι η ιστορία των θαλάσσιων χελωνών του Μεσοζωικού είναι ευρύτερη και πιο περίπλοκη.