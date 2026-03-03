«Σημαίες αντεπίθεσης» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (03/03).

«Σημαίες αντεπίθεσης» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
INTIME NEWS
Την εικόνα του Παναθηναϊκού έχουν αλλάξει οι Ανδρέας Τετέι και Βιθέντε Ταμπόρδα, οι οποίοι έχουν σημειώσει τα 10 από τα 14 τελευταία τέρματα των «πράσινων» και έχουν… σηκώσει «Σημαίες αντεπίθεσης».

Από εκεί και πέρα, εποχή Τρινκέρι αναμένεται να ξεκινήσει τη νέα σεζόν στον ΠΑΟΚ και το… σύνθημα είναι «Αντρέα για ΠΑΟΚάρα νέα», ενώ στον Ολυμπιακό «Πήρε τ’ όπλο του ο Ελ Κααμπί».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

